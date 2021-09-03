https://ria.ru/20210903/prestupleniya-1748493521.html

В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий

В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий - РИА Новости, 03.09.2021

В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий

Каждое четвертое преступление в России совершается с использованием информационных технологий, в среднем их порядка 500 тысяч в год, заявил заместитель... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:28

2021-09-03T10:28

2021-09-03T10:28

технологии

генеральная прокуратура рф

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

петр городов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Каждое четвертое преступление в России совершается с использованием информационных технологий, в среднем их порядка 500 тысяч в год, заявил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов.На сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума Городов рассказал, что количество преступлений с использованием информационных технологий в России "значительно возросло" на фоне пандемии. "Действительно, это представляет реальную угрозу, в том числе в России, национальной безопасности", - сказал он."Статистика говорит о том, что буквально пять лет назад количество преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, в России составляло всего 2% от общей массы преступлений, в настоящее время каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий, составляют в среднем порядка 500 тысяч в год", - рассказал Городов.Он добавил, что сейчас даже рост незаконного оборота наркотиков связан с увеличением количества бесконтактных способов оплаты и перевода денежных средств.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210830/genprokuratura-1747868643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, генеральная прокуратура рф, восточный экономический форум — 2021 (вэф), петр городов