https://ria.ru/20210903/prestupleniya-1748493521.html
В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий
В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий - РИА Новости, 03.09.2021
В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий
Каждое четвертое преступление в России совершается с использованием информационных технологий, в среднем их порядка 500 тысяч в год, заявил заместитель... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:28
2021-09-03T10:28
2021-09-03T10:28
технологии
генеральная прокуратура рф
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
петр городов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743169946_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_95895dbd60f75f201be46f9eb4a76da2.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Каждое четвертое преступление в России совершается с использованием информационных технологий, в среднем их порядка 500 тысяч в год, заявил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов.На сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума Городов рассказал, что количество преступлений с использованием информационных технологий в России "значительно возросло" на фоне пандемии. "Действительно, это представляет реальную угрозу, в том числе в России, национальной безопасности", - сказал он."Статистика говорит о том, что буквально пять лет назад количество преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, в России составляло всего 2% от общей массы преступлений, в настоящее время каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий, составляют в среднем порядка 500 тысяч в год", - рассказал Городов.Он добавил, что сейчас даже рост незаконного оборота наркотиков связан с увеличением количества бесконтактных способов оплаты и перевода денежных средств.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210830/genprokuratura-1747868643.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743169946_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_8015466ee4feee0160cf0de242df120c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, генеральная прокуратура рф, восточный экономический форум — 2021 (вэф), петр городов
В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий
Замгенпрокурора Городов: 25% преступлений в России совершается через кибертехнологии
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости.
Каждое четвертое преступление в России
совершается с использованием информационных технологий, в среднем их порядка 500 тысяч в год, заявил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов
.
На сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума Городов рассказал, что количество преступлений с использованием информационных технологий в России "значительно возросло" на фоне пандемии. "Действительно, это представляет реальную угрозу, в том числе в России, национальной безопасности", - сказал он.
"Статистика говорит о том, что буквально пять лет назад количество преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, в России составляло всего 2% от общей массы преступлений, в настоящее время каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий, составляют в среднем порядка 500 тысяч в год", - рассказал Городов.
Он добавил, что сейчас даже рост незаконного оборота наркотиков связан с увеличением количества бесконтактных способов оплаты и перевода денежных средств.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.