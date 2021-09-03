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В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий
В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий - РИА Новости, 03.09.2021
В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий
Каждое четвертое преступление в России совершается с использованием информационных технологий, в среднем их порядка 500 тысяч в год, заявил заместитель... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:28
2021-09-03T10:28
технологии
генеральная прокуратура рф
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Каждое четвертое преступление в России совершается с использованием информационных технологий, в среднем их порядка 500 тысяч в год, заявил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов.На сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума Городов рассказал, что количество преступлений с использованием информационных технологий в России "значительно возросло" на фоне пандемии. "Действительно, это представляет реальную угрозу, в том числе в России, национальной безопасности", - сказал он."Статистика говорит о том, что буквально пять лет назад количество преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, в России составляло всего 2% от общей массы преступлений, в настоящее время каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий, составляют в среднем порядка 500 тысяч в год", - рассказал Городов.Он добавил, что сейчас даже рост незаконного оборота наркотиков связан с увеличением количества бесконтактных способов оплаты и перевода денежных средств.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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технологии, генеральная прокуратура рф, восточный экономический форум — 2021 (вэф), петр городов
10:28 03.09.2021
 
В ГП рассказали о преступлениях, совершаемых с помощью кибертехнологий

Замгенпрокурора Городов: 25% преступлений в России совершается через кибертехнологии

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкНачальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Петр Городов
Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Петр Городов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Каждое четвертое преступление в России совершается с использованием информационных технологий, в среднем их порядка 500 тысяч в год, заявил заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов.
На сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума Городов рассказал, что количество преступлений с использованием информационных технологий в России "значительно возросло" на фоне пандемии. "Действительно, это представляет реальную угрозу, в том числе в России, национальной безопасности", - сказал он.
"Статистика говорит о том, что буквально пять лет назад количество преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, в России составляло всего 2% от общей массы преступлений, в настоящее время каждое четвертое преступление совершается с использованием информационных технологий, составляют в среднем порядка 500 тысяч в год", - рассказал Городов.
Он добавил, что сейчас даже рост незаконного оборота наркотиков связан с увеличением количества бесконтактных способов оплаты и перевода денежных средств.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ТехнологииГенеральная прокуратура РФВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Петр Городов
 
 
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