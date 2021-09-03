https://ria.ru/20210903/pozhary-1748473017.html

Арендаторы лесов могут стать ответственными за нетушение пожаров

Арендаторы лесов могут стать ответственными за нетушение пожаров - РИА Новости, 03.09.2021

Арендаторы лесов могут стать ответственными за нетушение пожаров

Российское правительство планирует в осеннюю сессию предложить поправки в Кодекс об административных нарушениях для введения ответственности арендаторов за... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:15

2021-09-03T08:15

2021-09-03T08:15

дальний восток

виктория абрамченко

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Российское правительство планирует в осеннюю сессию предложить поправки в Кодекс об административных нарушениях для введения ответственности арендаторов за неучастие в тушении пожаров на вверенных им лесных территориях, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко."Для того, чтобы арендаторы несли всю полноту ответственности за тушение лесных пожаров, если на вверенной им территории такой пожар возник, мы законодательство поменяли, и уже в 2021 году в сводных планах тушения лесных пожаров принимают участие все арендаторы - с техникой, с личным составом, со всем необходимым имущественным комплексом. Но, действительно, ответственности пока за непринятие соответствующих мер у арендаторов нет. Сейчас в осеннюю сессию мы поправки в КоАП внесем, чтобы такая ответственность появилась", - сказала она на встрече президента Владимира Путина с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2021.Вице-премьер напомнила, что расчетная лесосека для Дальнего Востока составляет 117,8 миллионов кубов, однако осваивается лишь 15,6%. "По лесным пожарам у нас нет статистики, которая точно бы свидетельствовала, что лесные пожары возникают только там, где есть хозяин, или только там, где нет хозяина. Везде горит", - добавила Абрамченко.К полуночи 3 сентября в стране действовало 125 лесных пожаров на площади 199 511 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действует 28 пожаров на площади 142 060 гектаров.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/ivanov-1748294907.html

https://ria.ru/20210901/pozhary-1748135155.html

дальний восток

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дальний восток, виктория абрамченко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)