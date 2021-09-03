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В Сочи загорелась пятиэтажка
В Сочи загорелась пятиэтажка - РИА Новости, 03.09.2021
В Сочи загорелась пятиэтажка
В Сочи в пятиэтажном жилом доме загорелась квартира площадью 15 квадратных метров, 150 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T21:47
2021-09-03T21:47
2021-09-03T22:35
происшествия
краснодарский край
донской
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. В Сочи в пятиэтажном жилом доме загорелась квартира площадью 15 квадратных метров, 150 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.В ведомстве отметили, что возгорание произошло в квартире дома по улице Донской."В 20.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание квартиры в 5-этажном жилом здании на площади 15 м2, ... в 20.59 полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 150 человек", - отмечается в сообщении.В ликвидации огня были задействованы 19 спасателей и 6 единиц техники. Сейчас жильцы дома находятся на улице, ожидая полного завершения работ спасателей.
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происшествия, краснодарский край, донской, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
21:47 03.09.2021 (обновлено: 22:35 03.09.2021)
В Сочи загорелась пятиэтажка
В Сочи загорелась квартира в пятиэтажном жилом доме, 150 человек эвакуированы