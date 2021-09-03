https://ria.ru/20210903/pozhar-1748644586.html

В Сочи загорелась пятиэтажка

В Сочи загорелась пятиэтажка - РИА Новости, 03.09.2021

В Сочи загорелась пятиэтажка

В Сочи в пятиэтажном жилом доме загорелась квартира площадью 15 квадратных метров, 150 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T21:47

2021-09-03T21:47

2021-09-03T22:35

происшествия

краснодарский край

донской

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. В Сочи в пятиэтажном жилом доме загорелась квартира площадью 15 квадратных метров, 150 человек эвакуированы, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю.В ведомстве отметили, что возгорание произошло в квартире дома по улице Донской."В 20.52 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание квартиры в 5-этажном жилом здании на площади 15 м2, ... в 20.59 полная ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 150 человек", - отмечается в сообщении.В ликвидации огня были задействованы 19 спасателей и 6 единиц техники. Сейчас жильцы дома находятся на улице, ожидая полного завершения работ спасателей.

https://ria.ru/20210830/pozhar-1747814063.html

краснодарский край

донской

сочи

россия

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происшествия, краснодарский край, донской, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия