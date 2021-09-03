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Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства" - РИА Новости, 03.09.2021
Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана не задерживали на азербайджано-российской границе лидера незарегистрированного националистического... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:46
2021-09-03T13:46
в мире
азербайджан
россия
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БАКУ, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана не задерживали на азербайджано-российской границе лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова, говорится в распространенном в пятницу заявлении службы.В Telegram-канале Позднякова ранее появилось сообщение о его задержании. Один из администраторов канала сообщил, что лидера движения задержали при пересечении азербайджанской границы."Человек с таким именем не задерживался ", - говорится в заявлении.Ранее в СМИ появилась информация о том, что движение "Мужское государство" устроило атаку на одну из сетей доставки ресторанной еды из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы.
https://ria.ru/20210831/skandal-1748018741.html
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в мире, азербайджан, россия
13:46 03.09.2021
 
Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"

В Азербайджане опровергли сообщения о задержании лидера "Мужского государства" Позднякова

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКПП в Азербайджане
КПП в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАКУ, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана не задерживали на азербайджано-российской границе лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова, говорится в распространенном в пятницу заявлении службы.
В Telegram-канале Позднякова ранее появилось сообщение о его задержании. Один из администраторов канала сообщил, что лидера движения задержали при пересечении азербайджанской границы.
"Человек с таким именем не задерживался ", - говорится в заявлении.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что движение "Мужское государство" устроило атаку на одну из сетей доставки ресторанной еды из-за якобы ЛГБТ-пропаганды. Помимо этого, в информационном пространстве появлялись сообщения об угрозах жизни женщин со стороны активистов движения. В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об угрозах в адрес женщин от движения "Мужское государство" не является прерогативой Кремля, в случае нарушения закона на это должны реагировать органы.
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