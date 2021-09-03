https://ria.ru/20210903/platezhi-1748446120.html

Аналитики рассказали о сокращении платежей россиян в онлайн-играх

Аналитики рассказали о сокращении платежей россиян в онлайн-играх - РИА Новости, 03.09.2021

Аналитики рассказали о сокращении платежей россиян в онлайн-играх

Количество платежей россиян за онлайн-игры прошедшим летом сократилось на 10% по сравнению с годом ранее, одновременно покупки на сайтах знакомств подскочили в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T00:26

2021-09-03T00:26

2021-09-03T00:39

технологии

астраханская область

чукотка

сбер

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Количество платежей россиян за онлайн-игры прошедшим летом сократилось на 10% по сравнению с годом ранее, одновременно покупки на сайтах знакомств подскочили в 4,7 раза, рассказали РИА Новости в компании ЮMoney (входит в экосистему "Сбера").Аналитики сервиса изучили более сотни миллионов платежей, которые россияне совершили летом более чем на 120 тысячах российских и иностранных сайтах, принимающих оплату через ЮKassa."На сайтах знакомств россияне сделали в 4,7 раза больше покупок по сравнению с прошлым летом. Количество платежей за онлайн-игры уменьшилось на 10%, в целом по стране средний чек составил 527 рублей. У пользователей сайтов знакомств он равен 352 рублям", - выяснили аналитики.Больше всего на игровых ресурсах тратили жители Чукотки (1 801 рубль), а на дейтинг-сервисы - пользователи из Коми (561 рубль).Большей популярностью у россиян стали пользоваться и квесты - по сравнению с летом прошлого года расходы на них выросли в 2,3 раза, а средний чек увеличился на 9%, до 3 916 рублей. Больше всего на квесты тратили пользователи из Астраханской области (7 583 рубля).

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/1746040078.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/znakomstva-1736443351.html

астраханская область

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, астраханская область, чукотка, сбер