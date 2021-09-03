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Аналитики рассказали о сокращении платежей россиян в онлайн-играх
Аналитики рассказали о сокращении платежей россиян в онлайн-играх - РИА Новости, 03.09.2021
Аналитики рассказали о сокращении платежей россиян в онлайн-играх
Количество платежей россиян за онлайн-игры прошедшим летом сократилось на 10% по сравнению с годом ранее, одновременно покупки на сайтах знакомств подскочили в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T00:26
2021-09-03T00:39
технологии
астраханская область
чукотка
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Количество платежей россиян за онлайн-игры прошедшим летом сократилось на 10% по сравнению с годом ранее, одновременно покупки на сайтах знакомств подскочили в 4,7 раза, рассказали РИА Новости в компании ЮMoney (входит в экосистему "Сбера").Аналитики сервиса изучили более сотни миллионов платежей, которые россияне совершили летом более чем на 120 тысячах российских и иностранных сайтах, принимающих оплату через ЮKassa."На сайтах знакомств россияне сделали в 4,7 раза больше покупок по сравнению с прошлым летом. Количество платежей за онлайн-игры уменьшилось на 10%, в целом по стране средний чек составил 527 рублей. У пользователей сайтов знакомств он равен 352 рублям", - выяснили аналитики.Больше всего на игровых ресурсах тратили жители Чукотки (1 801 рубль), а на дейтинг-сервисы - пользователи из Коми (561 рубль).Большей популярностью у россиян стали пользоваться и квесты - по сравнению с летом прошлого года расходы на них выросли в 2,3 раза, а средний чек увеличился на 9%, до 3 916 рублей. Больше всего на квесты тратили пользователи из Астраханской области (7 583 рубля).
https://radiosputnik.ria.ru/20210817/1746040078.html
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технологии, астраханская область, чукотка, сбер
00:26 03.09.2021 (обновлено: 00:39 03.09.2021)
 
Аналитики рассказали о сокращении платежей россиян в онлайн-играх

Компания ЮMoney: покупки россиян на сайтах знакомств выросли в 4,7 раза

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Количество платежей россиян за онлайн-игры прошедшим летом сократилось на 10% по сравнению с годом ранее, одновременно покупки на сайтах знакомств подскочили в 4,7 раза, рассказали РИА Новости в компании ЮMoney (входит в экосистему "Сбера").
Аналитики сервиса изучили более сотни миллионов платежей, которые россияне совершили летом более чем на 120 тысячах российских и иностранных сайтах, принимающих оплату через ЮKassa.
Пример для России? Китай начал борьбу с онлайн-играми - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 10:04Прямой эфир
Пример для России? Китай начал борьбу с онлайн-играми
"На сайтах знакомств россияне сделали в 4,7 раза больше покупок по сравнению с прошлым летом. Количество платежей за онлайн-игры уменьшилось на 10%, в целом по стране средний чек составил 527 рублей. У пользователей сайтов знакомств он равен 352 рублям", - выяснили аналитики.
Больше всего на игровых ресурсах тратили жители Чукотки (1 801 рубль), а на дейтинг-сервисы - пользователи из Коми (561 рубль).

"Снижение количества платежей на игровых ресурсах в летний сезон может быть связано как с временным падением спроса из-за периода отпусков, так и с выходом на плато после пандемийного бума. При этом обороты игровых площадок выросли на 4%", - прокомментировал гендиректор ЮMoney Иван Глазачев.

Большей популярностью у россиян стали пользоваться и квесты - по сравнению с летом прошлого года расходы на них выросли в 2,3 раза, а средний чек увеличился на 9%, до 3 916 рублей. Больше всего на квесты тратили пользователи из Астраханской области (7 583 рубля).
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ТехнологииАстраханская областьЧукоткаСбер
 
 
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