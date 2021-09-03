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Панджшер остался без света из-за разрушения опор ЛЭП при столкновениях
Панджшер остался без света из-за разрушения опор ЛЭП при столкновениях - РИА Новости, 03.09.2021
Панджшер остался без света из-за разрушения опор ЛЭП при столкновениях
Афганская провинция Панджшер и части провинции Каписа остались без электроэнергии после разрушения по меньшей мере двух опор ЛЭП в результате попадания снаряда... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:54
2021-09-03T12:54
в мире
сша
талибан
афганистан
каписа
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Афганская провинция Панджшер и части провинции Каписа остались без электроэнергии после разрушения по меньшей мере двух опор ЛЭП в результате попадания снаряда в ходе боевых действий, сообщает местная электроэнергетическая компания DABS."В результате продолжения столкновений на дороге в провинцию Панджшер были разрушены две опоры ЛЭП... в результате попадания артиллерийского снаряда, в результате чего отключилось электричество в этой провинции", - говорится в сообщении компании, где также сообщается о районах провинции Каписа.Отмечается, что сотрудники DABS готовы начать технические работы по восстановлению электроэнергии, когда будут созданы "подходящие для этого условия".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210903/taliban-1748524881.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, каписа
12:54 03.09.2021
 
Панджшер остался без света из-за разрушения опор ЛЭП при столкновениях

Панджшер остался без электричества из-за разрушения опор ЛЭП при столкновениях

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Афганская провинция Панджшер и части провинции Каписа остались без электроэнергии после разрушения по меньшей мере двух опор ЛЭП в результате попадания снаряда в ходе боевых действий, сообщает местная электроэнергетическая компания DABS.
"В результате продолжения столкновений на дороге в провинцию Панджшер были разрушены две опоры ЛЭП... в результате попадания артиллерийского снаряда, в результате чего отключилось электричество в этой провинции", - говорится в сообщении компании, где также сообщается о районах провинции Каписа.
Панджшер - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
12:25В мире
"Талибан"* заявил о захвате нескольких районов в Панджшере
Отмечается, что сотрудники DABS готовы начать технические работы по восстановлению электроэнергии, когда будут созданы "подходящие для этого условия".
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСШАТалибанАфганистанКаписа
 
 
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