https://ria.ru/20210903/pandzhsher-1748533336.html

Панджшер остался без света из-за разрушения опор ЛЭП при столкновениях

Панджшер остался без света из-за разрушения опор ЛЭП при столкновениях - РИА Новости, 03.09.2021

Панджшер остался без света из-за разрушения опор ЛЭП при столкновениях

Афганская провинция Панджшер и части провинции Каписа остались без электроэнергии после разрушения по меньшей мере двух опор ЛЭП в результате попадания снаряда... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:54

2021-09-03T12:54

2021-09-03T12:54

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сша

талибан

афганистан

каписа

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Афганская провинция Панджшер и части провинции Каписа остались без электроэнергии после разрушения по меньшей мере двух опор ЛЭП в результате попадания снаряда в ходе боевых действий, сообщает местная электроэнергетическая компания DABS."В результате продолжения столкновений на дороге в провинцию Панджшер были разрушены две опоры ЛЭП... в результате попадания артиллерийского снаряда, в результате чего отключилось электричество в этой провинции", - говорится в сообщении компании, где также сообщается о районах провинции Каписа.Отмечается, что сотрудники DABS готовы начать технические работы по восстановлению электроэнергии, когда будут созданы "подходящие для этого условия".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/taliban-1748524881.html

https://ria.ru/20210902/pandzhsher-1748425721.html

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афганистан

каписа

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в мире, сша, талибан, афганистан, каписа