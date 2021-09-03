10:58 03.09.2021 (обновлено: 11:13 03.09.2021)
Путин раскритиковал политизацию пандемии
Президент Путин: те, кто политизирует на пандемии, допускают ошибку
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Политизация некоторых стран на фоне пандемии - это огромная ошибка, так как не весь мир защищен вакцинами, и это бумерангом возвращается к ним, заявил президент России Владимир Путин.
"Те, кто политизирует, они сами допускают колоссальные катастрофические, я бы сказал, ошибки в деле борьбы с пандемией. Ведь во-первых, этими возможностями по вакцинации пользуются только в основном высокоразвитые экономики. Там производится основная часть вакцин, и она направляется на защиту своего собственного населения, и очень мало делается для того, чтобы защитить в широком смысле человечество, а это плохо для самих производителей. Почему? Потому что ведь это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного постоянно", - сказал Путин, выступая на ВЭФ.
Президент пояснил, что, например, в Африке минимальный уровень защиты и вакцинации, но "ведь общение, то есть, с африканскими странами, (от этого) никуда не деться, ну и будет оттуда постоянно возвращаться эта зараза".
"А ещё важнее, на мой взгляд, сегодня, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление самой пандемии и её последствий. Это чрезвычайно важно для всего человечества", - добавил Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.