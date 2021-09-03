https://ria.ru/20210903/pandemiya-1748501040.html

Путин раскритиковал политизацию пандемии

Путин раскритиковал политизацию пандемии - РИА Новости, 03.09.2021

Путин раскритиковал политизацию пандемии

Политизация некоторых стран на фоне пандемии - это огромная ошибка, так как не весь мир защищен вакцинами, и это бумерангом возвращается к ним, заявил президент РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:58

2021-09-03T10:58

2021-09-03T11:13

распространение коронавируса

владимир путин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

африка

коронавирус covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Политизация некоторых стран на фоне пандемии - это огромная ошибка, так как не весь мир защищен вакцинами, и это бумерангом возвращается к ним, заявил президент России Владимир Путин.Президент пояснил, что, например, в Африке минимальный уровень защиты и вакцинации, но "ведь общение, то есть, с африканскими странами, (от этого) никуда не деться, ну и будет оттуда постоянно возвращаться эта зараза"."А ещё важнее, на мой взгляд, сегодня, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление самой пандемии и её последствий. Это чрезвычайно важно для всего человечества", - добавил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210822/vaktsinatsiya-1746750174.html

африка

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владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф), африка, коронавирус covid-19