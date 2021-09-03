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Пакистанские авиалинии начали продажи билетов в Кабул
Пакистанские авиалинии начали продажи билетов в Кабул - РИА Новости, 03.09.2021
Пакистанские авиалинии начали продажи билетов в Кабул
Авиакомпания "Пакистанские международные авиалинии" начала продажи билетов в Кабул с 13 сентября, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:21
2021-09-03T11:21
2021-09-03T11:51
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ИСЛАМАБАД, 3 сен – РИА Новости. Авиакомпания "Пакистанские международные авиалинии" начала продажи билетов в Кабул с 13 сентября, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу, 3 сентября, на сайте компании были доступны билеты на 13, 15 и 16 сентября.Авиасообщения со столицей Афганистана в настоящее время нет.В четверг источник в "Пакистанских авиалиниях" сообщил РИА Новости, что компания объявит о возобновлении полетов в Кабул в течение 2-3 дней.
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кабул (город), пакистан, афганистан, в мире
11:21 03.09.2021 (обновлено: 11:51 03.09.2021)
Пакистанские авиалинии начали продажи билетов в Кабул
Пакистанские авиалинии начали продажи билетов в Кабул с 13 сентября