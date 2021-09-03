https://ria.ru/20210903/otnosheniya-1748445727.html

Глава МИД Чехии заявил о невозможности разрыва отношений с Россией

Глава МИД Чехии заявил о невозможности разрыва отношений с Россией - РИА Новости, 03.09.2021

Глава МИД Чехии заявил о невозможности разрыва отношений с Россией

В настоящее время с Россией невозможно "не иметь" отношений, об этом заявил в статье, опубликованной на сайте МИД Чехии, глава ведомства Якуб Кулганек. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T00:10

2021-09-03T00:10

2021-09-03T00:36

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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. В настоящее время с Россией невозможно "не иметь" отношений, об этом заявил в статье, опубликованной на сайте МИД Чехии, глава ведомства Якуб Кулганек.Как отметил министр, невозможность отказа от отношений с России продемонстрировал саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в июне этого года и визит в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель на прошлой неделе.По мнению министра, после инцидента со взрывами во Врбетице отношения Чехии и России находятся на точке замерзания. Но, поскольку отказаться от отношений с Москвой, как к этому после Врбетице призывала часть чешского политического спектра, невозможно, то нельзя и строить их на основе чрезмерных эмоций.Как считает Кулганек, нынешняя ситуация в двусторонних отношениях возникла не в одночасье, она постепенно ухудшалась, по крайней мере, с 2014 года и, конечно, на нее серьезное значение оказал инцидент во Врбетице. При этом, по его утверждению, Прага отреагировала на эти события "как суверенная и уверенная в себе страна".Сейчас, своего рода, аудит чешско-российских отношений, затронувший ряд министерств, заявил глава МИД. "Я убежден, что в наших жизненных интересах – сидеть за одним столом с российскими дипломатами. Именно об этом недавно также заявил бывший глава Военного комитета НАТО Петр Павел, от которого мы могли бы ожидать – в связи с его давно известными взглядами – скорее более радикальную позицию (в отношении России – ред.)", - добавил он.Кулганек выразил надежду, что не будет никаких дебатов о возможном закрытии посольства Чехии в Москве, поскольку его наличие – это практическая необходимость, как для поддержки предпринимателей, так и для помощи тем чешским гражданам, которые ездят в Россию для получения образования или участия в культурных мероприятиях.Глава МИД Чехии также выразил убеждение, что политика должна как можно меньше вмешиваться в экономическое или культурное сотрудничество обеих стран. Он напомнил о большом объеме взаимных экономических отношений, отметил, что ряд чешских фирм и предприятий имеют филиалы в России, а десятки чешских граждан работают менеджерами в российских отделениях крупнейших мировых корпораций.Говоря о восстановлении отношений с Россией, министр спрогнозировал, что это будет "длительным процессом". "Многое зависит, конечно, и от наличия воли (вести переговоры – ред.) на другой стороне. Тем не менее, мне хотелось бы, чтобы никто не относился к этому делу сквозь призму с идеологии или даже с предрассудками, но чтобы мы могли быть прагматичными и учитывали чешские национальные интересы", - подчеркнул он. В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала из страны 18 сотрудников посольства России. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес Ррссии нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что данные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210901/chekhiya-1748141471.html

https://ria.ru/20210701/zakharova-1739465876.html

https://ria.ru/20210823/otnosheniya-1746838134.html

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сша, москва, джо байден, ангела меркель, мид чехии, нато, петр павел, россия