В ЛНР назвали цель визита Зеленского в США
Глава ЛНР Пасечник: Киев выпросил деньги на оружие, которое будет использовать в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "выпрашивании денег" на оружие, которое намерен использовать в Донбассе.
Зеленский в ходе визита в Вашингтон встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в военной сфере. Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
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"Завершился диалог (с министром обороны США – ред.) для Зеленского успешно - украинский лидер выпросил 60 миллионов долларов так называемой военной помощи. Но здесь примечательно другое: такие встречи должны проходить на уровне ведомств, но никак не при личном присутствии президента страны. Видимо, так было важно получить еще один огромный транш и пустить его не на улучшение качества жизни украинцев, а на закупку ракетных комплексов Javelin, с помощью которых Киев, разумеется, будет обстреливать мирные города, поселки, и убивать жителей Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в заявлении Пасечника.
Глава ЛНР подчеркнул, что "риторика Зеленского вот уже больше двух лет, к сожалению, неизменна" ведь президент Украины получил в лице США "надежного партнера для эскалации конфликта на Донбассе".