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В ЛНР назвали цель визита Зеленского в США
В ЛНР назвали цель визита Зеленского в США - РИА Новости, 03.09.2021
В ЛНР назвали цель визита Зеленского в США
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "выпрашивании денег" на оружие,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:50
2021-09-03T12:50
в мире
украина
сша
джо байден
владимир зеленский
луганская народная республика
донбасс
ллойд остин
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "выпрашивании денег" на оружие, которое намерен использовать в Донбассе.Зеленский в ходе визита в Вашингтон встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в военной сфере. Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin."Завершился диалог (с министром обороны США – ред.) для Зеленского успешно - украинский лидер выпросил 60 миллионов долларов так называемой военной помощи. Но здесь примечательно другое: такие встречи должны проходить на уровне ведомств, но никак не при личном присутствии президента страны. Видимо, так было важно получить еще один огромный транш и пустить его не на улучшение качества жизни украинцев, а на закупку ракетных комплексов Javelin, с помощью которых Киев, разумеется, будет обстреливать мирные города, поселки, и убивать жителей Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в заявлении Пасечника.Глава ЛНР подчеркнул, что "риторика Зеленского вот уже больше двух лет, к сожалению, неизменна" ведь президент Украины получил в лице США "надежного партнера для эскалации конфликта на Донбассе".
https://ria.ru/20210901/ukraina-1748103507.html
https://ria.ru/20210902/donbass-1748355632.html
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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, луганская народная республика, донбасс, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
12:50 03.09.2021
 
В ЛНР назвали цель визита Зеленского в США

Глава ЛНР Пасечник: Киев выпросил деньги на оружие, которое будет использовать в Донбассе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "выпрашивании денег" на оружие, которое намерен использовать в Донбассе.
Зеленский в ходе визита в Вашингтон встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в военной сфере. Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин у здания Пентагона в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 08:40
Зеленский и шеф Пентагона обсудили положение в Донбассе
"Завершился диалог (с министром обороны США – ред.) для Зеленского успешно - украинский лидер выпросил 60 миллионов долларов так называемой военной помощи. Но здесь примечательно другое: такие встречи должны проходить на уровне ведомств, но никак не при личном присутствии президента страны. Видимо, так было важно получить еще один огромный транш и пустить его не на улучшение качества жизни украинцев, а на закупку ракетных комплексов Javelin, с помощью которых Киев, разумеется, будет обстреливать мирные города, поселки, и убивать жителей Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в заявлении Пасечника.
Глава ЛНР подчеркнул, что "риторика Зеленского вот уже больше двух лет, к сожалению, неизменна" ведь президент Украины получил в лице США "надежного партнера для эскалации конфликта на Донбассе".
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 13:45
В Киеве оценили возможность привлечения США к "нормандскому формату"
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийЛуганская Народная РеспубликаДонбассЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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