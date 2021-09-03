https://ria.ru/20210903/oruzhie-1748531535.html

В ЛНР назвали цель визита Зеленского в США

В ЛНР назвали цель визита Зеленского в США - РИА Новости, 03.09.2021

В ЛНР назвали цель визита Зеленского в США

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "выпрашивании денег" на оружие,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:50

2021-09-03T12:50

2021-09-03T12:50

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

луганская народная республика

донбасс

ллойд остин

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "выпрашивании денег" на оружие, которое намерен использовать в Донбассе.Зеленский в ходе визита в Вашингтон встретился с министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в военной сфере. Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin."Завершился диалог (с министром обороны США – ред.) для Зеленского успешно - украинский лидер выпросил 60 миллионов долларов так называемой военной помощи. Но здесь примечательно другое: такие встречи должны проходить на уровне ведомств, но никак не при личном присутствии президента страны. Видимо, так было важно получить еще один огромный транш и пустить его не на улучшение качества жизни украинцев, а на закупку ракетных комплексов Javelin, с помощью которых Киев, разумеется, будет обстреливать мирные города, поселки, и убивать жителей Луганской и Донецкой народных республик", - говорится в заявлении Пасечника.Глава ЛНР подчеркнул, что "риторика Зеленского вот уже больше двух лет, к сожалению, неизменна" ведь президент Украины получил в лице США "надежного партнера для эскалации конфликта на Донбассе".

https://ria.ru/20210901/ukraina-1748103507.html

https://ria.ru/20210902/donbass-1748355632.html

украина

сша

луганская народная республика

донбасс

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в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, луганская народная республика, донбасс, ллойд остин, ситуация в днр и лнр