https://ria.ru/20210903/novgorod-1748606950.html

Нижегородская область стала пятым регионом России по приросту промэкспорта

Нижегородская область стала пятым регионом России по приросту промэкспорта - РИА Новости, 03.09.2021

Нижегородская область стала пятым регионом России по приросту промэкспорта

Нижегородская область вошла в топ-5 среди субъектов Российской Федерации, обеспечивших прирост промышленного экспорта в первом полугодии 2021 года, сообщает... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:03

2021-09-03T18:03

2021-09-03T18:03

нижегородская область

экономика

нижегородская область

владивосток

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальневосточный федеральный университет

глеб никитин

фонд развития промышленности

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Нижегородская область вошла в топ-5 среди субъектов Российской Федерации, обеспечивших прирост промышленного экспорта в первом полугодии 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.Рейтинг был озвучен на заседании координационного совета Минпромторга России по теме "О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ)."Регион занял в рейтинге четвертое место. Это стало возможным за счет прироста в 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг основывался на данных Минпромторга России, полученных по методике подсчета без учета сырьевого экспорта и экспорта АПК, согласно которой экспорт Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил 1,88 миллиарда долларов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Он отметил, что рейтинг позволяет не только провести анализ темпов прироста промышленного экспорта в разных регионах России, но и оценить эффективность реализации региональных и федеральных мер поддержки экспортеров в субъектах РФ."Нижегородские экспортеры активно пользуются всем спектром федеральных и региональных мер поддержки, которые предусмотрены в рамках нацпроектов "Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Это и образовательные программы, и помощь в поиске иностранных партнеров, перевод сайтов на иностранные языки, составление экспортного контракта, финансовая поддержка и многое другое", - сказал Никитин.Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, принимающий участие в ВЭФ, в рамках сессии "Оценка эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности" отметил, что Нижегородская область вошла в топ-5 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2020 год."Впервые была проведена комплексная оценка регионов по 40 показателям, которые разделены на четыре тематических блока. В Минпромторге России высоко оценили экономическое развитие Нижегородской области, деловую активность, молодежную политику и промышленный туризм, региональные меры господдержки, которыми пользовались нижегородские предприниматели в 2020 году, а также уровень взаимодействия с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности", - сказал Черкасов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210827/kapital-1747486518.html

https://ria.ru/20210824/muzey-1747113775.html

нижегородская область

владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, нижегородская область, владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, глеб никитин, фонд развития промышленности, россия