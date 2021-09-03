Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20210903/novgorod-1748606950.html
Нижегородская область стала пятым регионом России по приросту промэкспорта
Нижегородская область стала пятым регионом России по приросту промэкспорта - РИА Новости, 03.09.2021
Нижегородская область стала пятым регионом России по приросту промэкспорта
Нижегородская область вошла в топ-5 среди субъектов Российской Федерации, обеспечивших прирост промышленного экспорта в первом полугодии 2021 года, сообщает... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:03
2021-09-03T18:03
нижегородская область
экономика
нижегородская область
владивосток
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
глеб никитин
фонд развития промышленности
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_155c3bcc8d6efaf31f343f94d7458553.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Нижегородская область вошла в топ-5 среди субъектов Российской Федерации, обеспечивших прирост промышленного экспорта в первом полугодии 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.Рейтинг был озвучен на заседании координационного совета Минпромторга России по теме "О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ)."Регион занял в рейтинге четвертое место. Это стало возможным за счет прироста в 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг основывался на данных Минпромторга России, полученных по методике подсчета без учета сырьевого экспорта и экспорта АПК, согласно которой экспорт Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил 1,88 миллиарда долларов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Он отметил, что рейтинг позволяет не только провести анализ темпов прироста промышленного экспорта в разных регионах России, но и оценить эффективность реализации региональных и федеральных мер поддержки экспортеров в субъектах РФ."Нижегородские экспортеры активно пользуются всем спектром федеральных и региональных мер поддержки, которые предусмотрены в рамках нацпроектов "Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Это и образовательные программы, и помощь в поиске иностранных партнеров, перевод сайтов на иностранные языки, составление экспортного контракта, финансовая поддержка и многое другое", - сказал Никитин.Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, принимающий участие в ВЭФ, в рамках сессии "Оценка эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности" отметил, что Нижегородская область вошла в топ-5 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2020 год."Впервые была проведена комплексная оценка регионов по 40 показателям, которые разделены на четыре тематических блока. В Минпромторге России высоко оценили экономическое развитие Нижегородской области, деловую активность, молодежную политику и промышленный туризм, региональные меры господдержки, которыми пользовались нижегородские предприниматели в 2020 году, а также уровень взаимодействия с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности", - сказал Черкасов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210827/kapital-1747486518.html
https://ria.ru/20210824/muzey-1747113775.html
нижегородская область
владивосток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c79c1df8a3ce9e296572b635face6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, нижегородская область, владивосток, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет, глеб никитин, фонд развития промышленности, россия
18:03 03.09.2021
 
Нижегородская область стала пятым регионом России по приросту промэкспорта

Пресс-служба главы Нижегородской области: регион стал пятым по приросту промэкспорта

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Нижегородская область вошла в топ-5 среди субъектов Российской Федерации, обеспечивших прирост промышленного экспорта в первом полугодии 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.
Рейтинг был озвучен на заседании координационного совета Минпромторга России по теме "О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Регион занял в рейтинге четвертое место. Это стало возможным за счет прироста в 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг основывался на данных Минпромторга России, полученных по методике подсчета без учета сырьевого экспорта и экспорта АПК, согласно которой экспорт Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил 1,88 миллиарда долларов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он отметил, что рейтинг позволяет не только провести анализ темпов прироста промышленного экспорта в разных регионах России, но и оценить эффективность реализации региональных и федеральных мер поддержки экспортеров в субъектах РФ.
Вид на Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
27 августа, 12:12Нижегородская область
Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 26,8%
"Нижегородские экспортеры активно пользуются всем спектром федеральных и региональных мер поддержки, которые предусмотрены в рамках нацпроектов "Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Это и образовательные программы, и помощь в поиске иностранных партнеров, перевод сайтов на иностранные языки, составление экспортного контракта, финансовая поддержка и многое другое", - сказал Никитин.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, принимающий участие в ВЭФ, в рамках сессии "Оценка эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности" отметил, что Нижегородская область вошла в топ-5 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2020 год.
"Впервые была проведена комплексная оценка регионов по 40 показателям, которые разделены на четыре тематических блока. В Минпромторге России высоко оценили экономическое развитие Нижегородской области, деловую активность, молодежную политику и промышленный туризм, региональные меры господдержки, которыми пользовались нижегородские предприниматели в 2020 году, а также уровень взаимодействия с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности", - сказал Черкасов.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 21:37Нижегородская область
В Нижегородском кремле открыли "Дом военного губернатора" после реставрации
 
Нижегородская областьЭкономикаНижегородская областьВладивостокМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Дальневосточный федеральный университетГлеб НикитинФонд развития промышленностиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию городов Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
Лента новостейМолния