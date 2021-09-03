Нижегородская область стала пятым регионом России по приросту промэкспорта
Пресс-служба главы Нижегородской области: регион стал пятым по приросту промэкспорта
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Нижегородская область вошла в топ-5 среди субъектов Российской Федерации, обеспечивших прирост промышленного экспорта в первом полугодии 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.
Рейтинг был озвучен на заседании координационного совета Минпромторга России по теме "О развитии экспорта промышленной продукции и мерах государственной поддержки производителей при выходе на внешние рынки" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Регион занял в рейтинге четвертое место. Это стало возможным за счет прироста в 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг основывался на данных Минпромторга России, полученных по методике подсчета без учета сырьевого экспорта и экспорта АПК, согласно которой экспорт Нижегородской области в первом полугодии 2021 года составил 1,88 миллиарда долларов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он отметил, что рейтинг позволяет не только провести анализ темпов прироста промышленного экспорта в разных регионах России, но и оценить эффективность реализации региональных и федеральных мер поддержки экспортеров в субъектах РФ.
"Нижегородские экспортеры активно пользуются всем спектром федеральных и региональных мер поддержки, которые предусмотрены в рамках нацпроектов "Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Это и образовательные программы, и помощь в поиске иностранных партнеров, перевод сайтов на иностранные языки, составление экспортного контракта, финансовая поддержка и многое другое", - сказал Никитин.
Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, принимающий участие в ВЭФ, в рамках сессии "Оценка эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере промышленности" отметил, что Нижегородская область вошла в топ-5 рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах России за 2020 год.
"Впервые была проведена комплексная оценка регионов по 40 показателям, которые разделены на четыре тематических блока. В Минпромторге России высоко оценили экономическое развитие Нижегородской области, деловую активность, молодежную политику и промышленный туризм, региональные меры господдержки, которыми пользовались нижегородские предприниматели в 2020 году, а также уровень взаимодействия с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности", - сказал Черкасов.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.