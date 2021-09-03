Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/neft-1748455599.html
Дюков: нефть будет необходима в условиях программы сокращения выбросов СО2
Дюков: нефть будет необходима в условиях программы сокращения выбросов СО2 - РИА Новости, 03.09.2021
Дюков: нефть будет необходима в условиях программы сокращения выбросов СО2
Нефть будет нужна на мировом рынке ещё долгое время даже при жестком сценарии сокращения выбросов СО2, но цены на нее будут снижаться и подвержены... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T04:42
2021-09-03T04:42
экономика
владивосток
газпром нефть
дальневосточный федеральный университет
александр дюков
цены на нефть
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_45a4c3dc68da5171db73a768905f3c57.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Нефть будет нужна на мировом рынке ещё долгое время даже при жестком сценарии сокращения выбросов СО2, но цены на нее будут снижаться и подвержены волатильности, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.Глава "Газпром нефти" убеждён, что энергопереход все равно неизбежен. Он также назвал потенциальную проблему в нефтяной отрасли, связанную с энергопереходом.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/neft-1748449417.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_043536198d3855853e4433991741bf8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владивосток, газпром нефть, дальневосточный федеральный университет, александр дюков, цены на нефть, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:42 03.09.2021
 
Дюков: нефть будет необходима в условиях программы сокращения выбросов СО2

Глава "Газпром нефти" Дюков: малые инвестиции в добычу нефти приведут к ее дефициту

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Нефть будет нужна на мировом рынке ещё долгое время даже при жестком сценарии сокращения выбросов СО2, но цены на нее будут снижаться и подвержены волатильности, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"В сценарии Net Zero ("Чистый ноль", жёсткий сценарий сокращения выбросов углерода - ред.) нефть будет нужна ещё продолжительное время… Что мы ждём от ситуации на рынке нефти? Мы ждём ситуацию не только низких цен, но и ситуацию достаточно высокой волатильности, что в принципе не очень хорошо для мировой экономики. Но здесь очень многое будет зависеть от того, как будет реагировать ОПЕК+", - заявил Дюков на ВЭФ.

Глава "Газпром нефти" убеждён, что энергопереход все равно неизбежен. Он также назвал потенциальную проблему в нефтяной отрасли, связанную с энергопереходом.

"Чрезмерный оптимизм относительно перспектив зелёной энергетики и пессимизм относительно традиционной энергетики может быть опасным и может привести к недостаточным инвестициям в традиционную энергетику и, как следствие, возникновению временами дефицитов в производстве, в том числе и нефти", - добавил Дюков.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
02:15
Минэнерго назвало равновесную цену нефти при восстановлении рынка
 
ЭкономикаВладивостокГазпром нефтьДальневосточный федеральный университетАлександр ДюковЦены на нефтьВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
Лента новостейМолния