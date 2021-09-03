https://ria.ru/20210903/neft-1748455599.html

Дюков: нефть будет необходима в условиях программы сокращения выбросов СО2

Дюков: нефть будет необходима в условиях программы сокращения выбросов СО2 - РИА Новости, 03.09.2021

Дюков: нефть будет необходима в условиях программы сокращения выбросов СО2

Нефть будет нужна на мировом рынке ещё долгое время даже при жестком сценарии сокращения выбросов СО2, но цены на нее будут снижаться и подвержены... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T04:42

2021-09-03T04:42

2021-09-03T04:42

экономика

владивосток

газпром нефть

дальневосточный федеральный университет

александр дюков

цены на нефть

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571825900_0:216:3256:2048_1920x0_80_0_0_45a4c3dc68da5171db73a768905f3c57.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Нефть будет нужна на мировом рынке ещё долгое время даже при жестком сценарии сокращения выбросов СО2, но цены на нее будут снижаться и подвержены волатильности, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков.Глава "Газпром нефти" убеждён, что энергопереход все равно неизбежен. Он также назвал потенциальную проблему в нефтяной отрасли, связанную с энергопереходом.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/neft-1748449417.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, владивосток, газпром нефть, дальневосточный федеральный университет, александр дюков, цены на нефть, восточный экономический форум — 2021 (вэф)