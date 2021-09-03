https://ria.ru/20210903/navalnyy-1748570386.html

В Госдуме призвали изучить информацию о финансировании проектов Навального

В Госдуме призвали изучить информацию о финансировании проектов Навального - РИА Новости, 03.09.2021

В Госдуме призвали изучить информацию о финансировании проектов Навального

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев, комментируя расследование о финансировании проектов... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:15

2021-09-03T15:15

2021-09-03T15:15

общество

госдума рф

алексей навальный

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев, комментируя расследование о финансировании проектов Алексея Навального иностранными посольствами, считает, что эта информация требует пристального внимания компетентных органов.Портал "Комитет защиты национальных интересов" в пятницу опубликовал на своем сайте расследование, в котором указал, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств."Материалы "Комитета защиты национальных интересов" о причастности сотрудников иностранных посольств к финансированию экстремистской деятельности в России заслуживают пристального внимания компетентных органов. В частности, необходимо понять, использовались ли российские граждане иностранцами в качестве финансовых посредников при осуществлении у нас в стране политической и деструктивной деятельности, каковы источники, объемы и схемы этого финансирования", - приводит слова Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.

https://ria.ru/20210818/mid-1746277621.html

россия

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общество, госдума рф, алексей навальный, василий пискарев, россия