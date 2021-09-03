В Госдуме призвали изучить информацию о финансировании проектов Навального
Депутат Пискарев призвал органы изучить информацию о финансировании проектов Навального
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев, комментируя расследование о финансировании проектов Алексея Навального иностранными посольствами, считает, что эта информация требует пристального внимания компетентных органов.
Портал "Комитет защиты национальных интересов" в пятницу опубликовал на своем сайте расследование, в котором указал, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств.
"Материалы "Комитета защиты национальных интересов" о причастности сотрудников иностранных посольств к финансированию экстремистской деятельности в России заслуживают пристального внимания компетентных органов. В частности, необходимо понять, использовались ли российские граждане иностранцами в качестве финансовых посредников при осуществлении у нас в стране политической и деструктивной деятельности, каковы источники, объемы и схемы этого финансирования", - приводит слова Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.
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