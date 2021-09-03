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В Госдуме призвали изучить информацию о финансировании проектов Навального
В Госдуме призвали изучить информацию о финансировании проектов Навального - РИА Новости, 03.09.2021
В Госдуме призвали изучить информацию о финансировании проектов Навального
Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев, комментируя расследование о финансировании проектов... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:15
2021-09-03T15:15
общество
госдума рф
алексей навальный
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев, комментируя расследование о финансировании проектов Алексея Навального иностранными посольствами, считает, что эта информация требует пристального внимания компетентных органов.Портал "Комитет защиты национальных интересов" в пятницу опубликовал на своем сайте расследование, в котором указал, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств."Материалы "Комитета защиты национальных интересов" о причастности сотрудников иностранных посольств к финансированию экстремистской деятельности в России заслуживают пристального внимания компетентных органов. В частности, необходимо понять, использовались ли российские граждане иностранцами в качестве финансовых посредников при осуществлении у нас в стране политической и деструктивной деятельности, каковы источники, объемы и схемы этого финансирования", - приводит слова Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.
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общество, госдума рф, алексей навальный, василий пискарев, россия
15:15 03.09.2021
 
В Госдуме призвали изучить информацию о финансировании проектов Навального

Депутат Пискарев призвал органы изучить информацию о финансировании проектов Навального

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств извне Василий Пискарев, комментируя расследование о финансировании проектов Алексея Навального иностранными посольствами, считает, что эта информация требует пристального внимания компетентных органов.
Портал "Комитет защиты национальных интересов" в пятницу опубликовал на своем сайте расследование, в котором указал, что проекты Навального получают финансовую поддержку от сотрудников посольств иностранных государств.
"Материалы "Комитета защиты национальных интересов" о причастности сотрудников иностранных посольств к финансированию экстремистской деятельности в России заслуживают пристального внимания компетентных органов. В частности, необходимо понять, использовались ли российские граждане иностранцами в качестве финансовых посредников при осуществлении у нас в стране политической и деструктивной деятельности, каковы источники, объемы и схемы этого финансирования", - приводит слова Пискарева официальный Telegram-канал комиссии.
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ОбществоГосдума РФАлексей НавальныйВасилий ПискаревРоссия
 
 
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