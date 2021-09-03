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Нацполицию обязали открыть новое дело о нападении на Порошенко с зеленкой
Нацполицию обязали открыть новое дело о нападении на Порошенко с зеленкой - РИА Новости, 03.09.2021
Нацполицию обязали открыть новое дело о нападении на Порошенко с зеленкой
Суд в Киеве обязал полицию завести еще одно дело после нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко с зеленкой, в этот раз - по статье "угроза или... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:16
2021-09-03T19:16
в мире
украина
киев
владимир зеленский
служба безопасности украины
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Суд в Киеве обязал полицию завести еще одно дело после нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко с зеленкой, в этот раз - по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".В день независимости Украины, 24 августа, Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Нарушителя остановили и доставили в Печерское управление полиции, в его отношении возбудили дело по статье "хулиганство", по которому ему грозит до пяти лет ограничения свободы. Порошенко высказал мнение, что к нападению причастен украинский президент Владимир Зеленский, в офисе главы государства назвали заявление глупым."Печерский районный суд столицы обязал райуправление Нацполиции зарегистрировать уголовное дело о совершении нападения на пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко по статье... "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - говорится в сообщении.Депутат Киевсовета, генерал СБУ Виктор Кононенко в Facebook обнародовал соответствующее постановление суда."Только что Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУНПУ (Главного управления Нацполиции Украины - ред.) в городе Киеве и обязал их зарегистрировать дела о совершении преступления против государственного деятеля… Этим мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждаем факт преступного бездействия полиции, которая позволила нападающему убежать", - написал Кононенко в Facebook.По мнению Кононенко, этим решением Печерский районный суд Киева, имеющий репутацию необъективного, не стал отрицать "преступление "зеленой власти" против пятого президента Украины".Часть статьи не называется. Ее максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы, если общественному деятелю были нанесены тяжкие телесные повреждения, и до семи лет - если легкие или средние.
https://ria.ru/20210827/zelenka-1747482818.html
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Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины, петр порошенко, европейская солидарность
19:16 03.09.2021
 
Нацполицию обязали открыть новое дело о нападении на Порошенко с зеленкой

Суд в Киеве обязал полицию завести еще одно дело после нападения на Порошенко с зеленкой

© REUTERS / Press Service of Petro Poroshenko / Mikhail PalinchakЭкс-президент Украины Петр Порошенко, облитый зеленкой во время мероприятия в честь Дня независимости в Киеве
Экс-президент Украины Петр Порошенко, облитый зеленкой во время мероприятия в честь Дня независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© REUTERS / Press Service of Petro Poroshenko / Mikhail Palinchak
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Суд в Киеве обязал полицию завести еще одно дело после нападения на экс-президента Украины Петра Порошенко с зеленкой, в этот раз - по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".
В день независимости Украины, 24 августа, Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Нарушителя остановили и доставили в Печерское управление полиции, в его отношении возбудили дело по статье "хулиганство", по которому ему грозит до пяти лет ограничения свободы. Порошенко высказал мнение, что к нападению причастен украинский президент Владимир Зеленский, в офисе главы государства назвали заявление глупым.
"Печерский районный суд столицы обязал райуправление Нацполиции зарегистрировать уголовное дело о совершении нападения на пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко по статье... "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", - говорится в сообщении.
Депутат Киевсовета, генерал СБУ Виктор Кононенко в Facebook обнародовал соответствующее постановление суда.
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"Только что Печерский районный суд Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУНПУ (Главного управления Нацполиции Украины - ред.) в городе Киеве и обязал их зарегистрировать дела о совершении преступления против государственного деятеля… Этим мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей этого преступления, но и подтверждаем факт преступного бездействия полиции, которая позволила нападающему убежать", - написал Кононенко в Facebook.
По мнению Кононенко, этим решением Печерский районный суд Киева, имеющий репутацию необъективного, не стал отрицать "преступление "зеленой власти" против пятого президента Украины".
Часть статьи не называется. Ее максимальная санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы, если общественному деятелю были нанесены тяжкие телесные повреждения, и до семи лет - если легкие или средние.
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныПетр ПорошенкоЕвропейская солидарность
 
 
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