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При нападении в супермаркете в Новой Зеландии пострадали шесть человек
При нападении в супермаркете в Новой Зеландии пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.09.2021
При нападении в супермаркете в Новой Зеландии пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при нападении неизвестного на посетителей в супермаркете новозеландского города Окленд, трое находятся в критическом состоянии,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:58
2021-09-03T08:33
в мире
окленд
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть человек пострадали при нападении неизвестного на посетителей в супермаркете новозеландского города Окленд, трое находятся в критическом состоянии, сообщает радио RNZ.Ранее полиция страны заявила, что подозреваемый в нападении был застрелен правоохранителями и скончался от ран. Сообщалось о четырех раненых.Газета New Zealand Herald сообщает, что речь идет о ножевых и огнестрельных ранениях.Видеозаписи в социальных сетях свидетельствуют, что посетители предупреждали друг друга о "человеке с ножом", после чего в супермаркете раздались выстрелы, пишет издание.Мотивы нападавшего неизвестны.
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в мире, окленд
07:58 03.09.2021 (обновлено: 08:33 03.09.2021)
 
При нападении в супермаркете в Новой Зеландии пострадали шесть человек

При нападении на посетителей супермаркета в Новой Зеландии пострадали шесть человек

© AP Photo / SNPA/Ross SetfordАвтомобиль полиции Новой Зеландии
Автомобиль полиции Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / SNPA/Ross Setford
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть человек пострадали при нападении неизвестного на посетителей в супермаркете новозеландского города Окленд, трое находятся в критическом состоянии, сообщает радио RNZ.
Ранее полиция страны заявила, что подозреваемый в нападении был застрелен правоохранителями и скончался от ран. Сообщалось о четырех раненых.
Газета New Zealand Herald сообщает, что речь идет о ножевых и огнестрельных ранениях.
Видеозаписи в социальных сетях свидетельствуют, что посетители предупреждали друг друга о "человеке с ножом", после чего в супермаркете раздались выстрелы, пишет издание.
Мотивы нападавшего неизвестны.
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