https://ria.ru/20210903/napadenie-1748471443.html

При нападении в супермаркете в Новой Зеландии пострадали шесть человек

При нападении в супермаркете в Новой Зеландии пострадали шесть человек - РИА Новости, 03.09.2021

При нападении в супермаркете в Новой Зеландии пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при нападении неизвестного на посетителей в супермаркете новозеландского города Окленд, трое находятся в критическом состоянии,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:58

2021-09-03T07:58

2021-09-03T08:33

в мире

окленд

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Шесть человек пострадали при нападении неизвестного на посетителей в супермаркете новозеландского города Окленд, трое находятся в критическом состоянии, сообщает радио RNZ.Ранее полиция страны заявила, что подозреваемый в нападении был застрелен правоохранителями и скончался от ран. Сообщалось о четырех раненых.Газета New Zealand Herald сообщает, что речь идет о ножевых и огнестрельных ранениях.Видеозаписи в социальных сетях свидетельствуют, что посетители предупреждали друг друга о "человеке с ножом", после чего в супермаркете раздались выстрелы, пишет издание.Мотивы нападавшего неизвестны.

https://ria.ru/20210807/london-1744816691.html

окленд

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в мире, окленд