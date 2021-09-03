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Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму

Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму - РИА Новости, 03.09.2021

Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму

Сахалинские власти направили в правительство РФ предложения по организации особого налогового режима на Курильских островах, сообщил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:14

2021-09-03T07:14

2021-09-03T07:14

экономика

курильские острова

валерий лимаренко

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сахалинские власти направили в правительство РФ предложения по организации особого налогового режима на Курильских островах, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу губернатор региона Валерий Лимаренко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

курильские острова

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, курильские острова, валерий лимаренко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)