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Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму
Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму - РИА Новости, 03.09.2021
Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму
Сахалинские власти направили в правительство РФ предложения по организации особого налогового режима на Курильских островах, сообщил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:14
2021-09-03T07:14
2021-09-03T07:14
экономика
курильские острова
валерий лимаренко
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сахалинские власти направили в правительство РФ предложения по организации особого налогового режима на Курильских островах, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу губернатор региона Валерий Лимаренко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, курильские острова, валерий лимаренко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму
Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму на Курилах