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Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму
Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму - РИА Новости, 03.09.2021
Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму
Сахалинские власти направили в правительство РФ предложения по организации особого налогового режима на Курильских островах, сообщил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:14
2021-09-03T07:14
экономика
курильские острова
валерий лимаренко
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сахалинские власти направили в правительство РФ предложения по организации особого налогового режима на Курильских островах, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу губернатор региона Валерий Лимаренко.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, курильские острова, валерий лимаренко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:14 03.09.2021
 
Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму

Сахалин направил правительству предложения по особому налоговому режиму на Курилах

© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сахалинские власти направили в правительство РФ предложения по организации особого налогового режима на Курильских островах, сообщил в интервью РИА Новости в пятницу губернатор региона Валерий Лимаренко.
"Мы подготовили и направили в адрес федеральных коллег предложения с нашим видением условий преференциального режима. Крайне важно, что они составлены с учетом мнения островного бизнеса. Мы надеемся, что они будут учтены", - сказал губернатор агентству на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), не конкретизировав, какие именно предложения вошли в перечень.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаКурильские островаВалерий ЛимаренкоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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