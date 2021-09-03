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Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество

Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество - РИА Новости, 03.09.2021

Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество

Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40%, заявил зампред правления... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:35

2021-09-03T06:35

2021-09-03T06:35

происшествия

технологии

сбербанк россии

станислав кузнецов

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40%, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)