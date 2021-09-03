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Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество - РИА Новости, 03.09.2021
Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество
Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40%, заявил зампред правления... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:35
2021-09-03T06:35
происшествия
технологии
сбербанк россии
станислав кузнецов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40%, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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происшествия, технологии, сбербанк россии, станислав кузнецов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:35 03.09.2021
 
Клиенты Сбербанка стали реже жаловаться на телефонное мошенничество

Клиенты Сбербанка стали на 40 процентов реже жаловаться на телефонное мошенничество

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / leungchopan
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк разработал программу борьбы с телефонным мошенничеством, благодаря чему уровень жалоб клиентов на это удалось снизить на 40%, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Благодаря специально созданной и разработанной программе по борьбе с телефонным мошенничеством в этом году уже снизили уровень жалоб на телефонное мошенничество со стороны клиентов Сбербанка на 40%", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ПроисшествияТехнологииСбербанк РоссииСтанислав КузнецовРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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