https://ria.ru/20210903/mosbirzha-1748617540.html

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум - РИА Новости, 03.09.2021

Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным фондовым индексам на фоне дорогой нефти и обновил на закрытие исторический максимум по индексу Мосбиржи, РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:57

2021-09-03T18:57

2021-09-03T19:21

экономика

московская биржа

россия

brent

ртс

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380698_0:198:3134:1961_1920x0_80_0_0_1d6343550ecb71de9c726f68acae5f0a.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным фондовым индексам на фоне дорогой нефти и обновил на закрытие исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись выше психологически значимой отметки 4000 пунктов, следует из данных торгов.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,27%, до очередного максимума 4001,70 пункта, а долларовый индекс РТС - на 0,44%, до 1734,16 пункта.За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,94%, РТС - на 4,2%, соответственно.Рынок нефти теряет 0,4%, до 72,7 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь в районе максимумов с начала августа.

https://ria.ru/20210901/dollar-1748181068.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, россия, brent, ртс, цены на нефть