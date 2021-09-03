https://ria.ru/20210903/mosbirzha-1748617540.html
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум - РИА Новости, 03.09.2021
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум
Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным фондовым индексам на фоне дорогой нефти и обновил на закрытие исторический максимум по индексу Мосбиржи, РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:57
2021-09-03T18:57
2021-09-03T19:21
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл неделю ростом по основным фондовым индексам на фоне дорогой нефти и обновил на закрытие исторический максимум по индексу Мосбиржи, поднявшись выше психологически значимой отметки 4000 пунктов, следует из данных торгов.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,27%, до очередного максимума 4001,70 пункта, а долларовый индекс РТС - на 0,44%, до 1734,16 пункта.За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,94%, РТС - на 4,2%, соответственно.Рынок нефти теряет 0,4%, до 72,7 доллара за баррель сорта Brent, оставаясь в районе максимумов с начала августа.
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экономика, московская биржа, россия, brent, ртс, цены на нефть
18:57 03.09.2021 (обновлено: 19:21 03.09.2021)
Индекс Московской биржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 4000 пунктов