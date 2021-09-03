https://ria.ru/20210903/millionniki-1748474337.html

На Сахалине высказались о создании городов-миллионников на Дальнем Востоке

На Сахалине высказались о создании городов-миллионников на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021

На Сахалине высказались о создании городов-миллионников на Дальнем Востоке

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что городам не обязательно становится миллионниками, но если они будут комфортными для людей, их население... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:29

2021-09-03T08:29

2021-09-03T11:11

сахалин

валерий лимаренко

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что городам не обязательно становится миллионниками, но если они будут комфортными для людей, их население будет увеличиваться, об этом он заявил в интервью РИА Новости в пятницу.Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск может стать городом-миллионником уже к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год.Он отметил, что сейчас область идет по пути создания агломераций на юге Сахалина. "Для этого у нас будет использоваться транспорт <…> скорый, который будет создавать условия для легкого перемещения трудовых ресурсов из пригорода в центр и наоборот. Будет застроена территория таким образом, что это будет единый крупный урбанистический центр", - уточнил глава региона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/millionniki-1748404549.html

сахалин

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сахалин, валерий лимаренко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)