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На Сахалине высказались о создании городов-миллионников на Дальнем Востоке
На Сахалине высказались о создании городов-миллионников на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021
На Сахалине высказались о создании городов-миллионников на Дальнем Востоке
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что городам не обязательно становится миллионниками, но если они будут комфортными для людей, их население... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:29
2021-09-03T11:11
сахалин
валерий лимаренко
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что городам не обязательно становится миллионниками, но если они будут комфортными для людей, их население будет увеличиваться, об этом он заявил в интервью РИА Новости в пятницу.Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск может стать городом-миллионником уже к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год.Он отметил, что сейчас область идет по пути создания агломераций на юге Сахалина. "Для этого у нас будет использоваться транспорт &lt;…&gt; скорый, который будет создавать условия для легкого перемещения трудовых ресурсов из пригорода в центр и наоборот. Будет застроена территория таким образом, что это будет единый крупный урбанистический центр", - уточнил глава региона.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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сахалин, валерий лимаренко, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:29 03.09.2021 (обновлено: 11:11 03.09.2021)
 
На Сахалине высказались о создании городов-миллионников на Дальнем Востоке

Глава Сахалинской области Лимаренко: городам не обязательно становиться миллионниками

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что городам не обязательно становится миллионниками, но если они будут комфортными для людей, их население будет увеличиваться, об этом он заявил в интервью РИА Новости в пятницу.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск может стать городом-миллионником уже к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год.
"Нам необязательно быть миллионником, но численность (населения) будет расти, безусловно, и это нормально, если строить комфортную городскую среду. И тогда у нас будут прибывать люди, возвращаться дети, которые поехали учиться. И мы идем в этом направлении тоже. Мы преследуем цель - быть базовой точкой нашей страны на Дальнем Востоке", - сказал Лимаренко.
Он отметил, что сейчас область идет по пути создания агломераций на юге Сахалина. "Для этого у нас будет использоваться транспорт <…> скорый, который будет создавать условия для легкого перемещения трудовых ресурсов из пригорода в центр и наоборот. Будет застроена территория таким образом, что это будет единый крупный урбанистический центр", - уточнил глава региона.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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СахалинВалерий ЛимаренкоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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