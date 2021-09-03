08:29 03.09.2021 (обновлено: 11:11 03.09.2021)
На Сахалине высказались о создании городов-миллионников на Дальнем Востоке
Глава Сахалинской области Лимаренко: городам не обязательно становиться миллионниками
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что городам не обязательно становится миллионниками, но если они будут комфортными для людей, их население будет увеличиваться, об этом он заявил в интервью РИА Новости в пятницу.
Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что Хабаровск может стать городом-миллионником уже к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год.
"Нам необязательно быть миллионником, но численность (населения) будет расти, безусловно, и это нормально, если строить комфортную городскую среду. И тогда у нас будут прибывать люди, возвращаться дети, которые поехали учиться. И мы идем в этом направлении тоже. Мы преследуем цель - быть базовой точкой нашей страны на Дальнем Востоке", - сказал Лимаренко.
Он отметил, что сейчас область идет по пути создания агломераций на юге Сахалина. "Для этого у нас будет использоваться транспорт <…> скорый, который будет создавать условия для легкого перемещения трудовых ресурсов из пригорода в центр и наоборот. Будет застроена территория таким образом, что это будет единый крупный урбанистический центр", - уточнил глава региона.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.