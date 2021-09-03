Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/merzlota-1748601732.html
В СПЧ прокомментировали предложение Путина по мониторингу мерзлоты
В СПЧ прокомментировали предложение Путина по мониторингу мерзлоты - РИА Новости, 03.09.2021
В СПЧ прокомментировали предложение Путина по мониторингу мерзлоты
История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходимо провести как можно быстрее, так как в Арктической зоне все ещё огромное... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:30
2021-09-03T17:30
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
арктика
дальний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572967058_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_e032e4f435996131a00487634352cfa3.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходимо провести как можно быстрее, так как в Арктической зоне все ещё огромное количество экологически опасных объектов, для которых он необходим, сказал в разговоре с РИА Новости председатель постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков.В прошлом году один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске, разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин призвал ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты."Мы, конечно, поддерживаем развитие зелёной энергетики в Арктике и на Дальнем Востоке. Важно чтобы не использовались ложные решения, а действительно шло развитие зеленой энергетики. История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходим, и как можно быстрее. В Арктической зоне все ещё огромное количество экологически опасных объектов для которых также необходим геокриологический мониторинг. Повторить историю с Норильском нельзя", – подчеркнул Цыпленков.Также он оценил и президентское предложение правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства "зеленого" водорода и аммиака."Зелёный водород - это отличная возможность для России выйти на рынок зелёных энергоресурсов и наверстать упущенное, в частности, провал развития возобновляемой энергетики. В истории с водородом также необходимо избегать ложных решений - использование ископаемого топлива. Важна финансовая поддержка, которую должны получать только действительно климатически нейтральные и экологически безопасные проекты", – добавил Цыпленков.К климатически нейтральным и экологически безопасным проектам он отнес производство энергии и водорода от ветровых, солнечных установок и других источников альтернативной энергетики, которыми богаты Арктика и Дальний Восток. Также он напомнил, что еще в советские времена существовал проект строительства крупнейшей на то время приливной электростанции.
https://ria.ru/20210805/monitoring-1744533968.html
https://ria.ru/20210708/merzlota-1740433457.html
арктика
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572967058_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_5b0b2328009bc87d3b70484f98576e8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), арктика, дальний восток, россия
17:30 03.09.2021
 
В СПЧ прокомментировали предложение Путина по мониторингу мерзлоты

Член СПЧ Сергей Цыпленков: мониторинг мерзлоты поможет не повторить норильскую историю

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВечная мерзлота. Архипелаг Шпицберген
Вечная мерзлота. Архипелаг Шпицберген - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходимо провести как можно быстрее, так как в Арктической зоне все ещё огромное количество экологически опасных объектов, для которых он необходим, сказал в разговоре с РИА Новости председатель постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков.
В прошлом году один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске, разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин призвал ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 16:30
Путин поручил разработать систему мониторинга вечной мерзлоты
"Мы, конечно, поддерживаем развитие зелёной энергетики в Арктике и на Дальнем Востоке. Важно чтобы не использовались ложные решения, а действительно шло развитие зеленой энергетики. История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходим, и как можно быстрее. В Арктической зоне все ещё огромное количество экологически опасных объектов для которых также необходим геокриологический мониторинг. Повторить историю с Норильском нельзя", – подчеркнул Цыпленков.
Также он оценил и президентское предложение правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства "зеленого" водорода и аммиака.
"Зелёный водород - это отличная возможность для России выйти на рынок зелёных энергоресурсов и наверстать упущенное, в частности, провал развития возобновляемой энергетики. В истории с водородом также необходимо избегать ложных решений - использование ископаемого топлива. Важна финансовая поддержка, которую должны получать только действительно климатически нейтральные и экологически безопасные проекты", – добавил Цыпленков.
К климатически нейтральным и экологически безопасным проектам он отнес производство энергии и водорода от ветровых, солнечных установок и других источников альтернативной энергетики, которыми богаты Арктика и Дальний Восток. Также он напомнил, что еще в советские времена существовал проект строительства крупнейшей на то время приливной электростанции.
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 13:51
В России оценили потери из-за таяния вечной мерзлоты
 
Владимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)АрктикаДальний ВостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию городов Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
Лента новостейМолния