В СПЧ прокомментировали предложение Путина по мониторингу мерзлоты
Член СПЧ Сергей Цыпленков: мониторинг мерзлоты поможет не повторить норильскую историю
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходимо провести как можно быстрее, так как в Арктической зоне все ещё огромное количество экологически опасных объектов, для которых он необходим, сказал в разговоре с РИА Новости председатель постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков.
В прошлом году один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске, разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин призвал ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты.
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"Мы, конечно, поддерживаем развитие зелёной энергетики в Арктике и на Дальнем Востоке. Важно чтобы не использовались ложные решения, а действительно шло развитие зеленой энергетики. История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходим, и как можно быстрее. В Арктической зоне все ещё огромное количество экологически опасных объектов для которых также необходим геокриологический мониторинг. Повторить историю с Норильском нельзя", – подчеркнул Цыпленков.
Также он оценил и президентское предложение правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства "зеленого" водорода и аммиака.
"Зелёный водород - это отличная возможность для России выйти на рынок зелёных энергоресурсов и наверстать упущенное, в частности, провал развития возобновляемой энергетики. В истории с водородом также необходимо избегать ложных решений - использование ископаемого топлива. Важна финансовая поддержка, которую должны получать только действительно климатически нейтральные и экологически безопасные проекты", – добавил Цыпленков.
К климатически нейтральным и экологически безопасным проектам он отнес производство энергии и водорода от ветровых, солнечных установок и других источников альтернативной энергетики, которыми богаты Арктика и Дальний Восток. Также он напомнил, что еще в советские времена существовал проект строительства крупнейшей на то время приливной электростанции.
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