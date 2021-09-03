https://ria.ru/20210903/merzlota-1748601732.html

В СПЧ прокомментировали предложение Путина по мониторингу мерзлоты

В СПЧ прокомментировали предложение Путина по мониторингу мерзлоты - РИА Новости, 03.09.2021

В СПЧ прокомментировали предложение Путина по мониторингу мерзлоты

История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходимо провести как можно быстрее, так как в Арктической зоне все ещё огромное... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:30

2021-09-03T17:30

2021-09-03T17:30

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

арктика

дальний восток

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходимо провести как можно быстрее, так как в Арктической зоне все ещё огромное количество экологически опасных объектов, для которых он необходим, сказал в разговоре с РИА Новости председатель постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков.В прошлом году один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске, разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. На Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин призвал ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты."Мы, конечно, поддерживаем развитие зелёной энергетики в Арктике и на Дальнем Востоке. Важно чтобы не использовались ложные решения, а действительно шло развитие зеленой энергетики. История с Норильском показала, что системный мониторинг многолетней мерзлоты необходим, и как можно быстрее. В Арктической зоне все ещё огромное количество экологически опасных объектов для которых также необходим геокриологический мониторинг. Повторить историю с Норильском нельзя", – подчеркнул Цыпленков.Также он оценил и президентское предложение правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства "зеленого" водорода и аммиака."Зелёный водород - это отличная возможность для России выйти на рынок зелёных энергоресурсов и наверстать упущенное, в частности, провал развития возобновляемой энергетики. В истории с водородом также необходимо избегать ложных решений - использование ископаемого топлива. Важна финансовая поддержка, которую должны получать только действительно климатически нейтральные и экологически безопасные проекты", – добавил Цыпленков.К климатически нейтральным и экологически безопасным проектам он отнес производство энергии и водорода от ветровых, солнечных установок и других источников альтернативной энергетики, которыми богаты Арктика и Дальний Восток. Также он напомнил, что еще в советские времена существовал проект строительства крупнейшей на то время приливной электростанции.

https://ria.ru/20210805/monitoring-1744533968.html

https://ria.ru/20210708/merzlota-1740433457.html

арктика

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), арктика, дальний восток, россия