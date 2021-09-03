https://ria.ru/20210903/merzlota-1748485715.html

Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты

Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 03.09.2021

Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты

Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ призвал ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:51

2021-09-03T09:51

2021-09-03T09:59

владимир путин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ призвал ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты."Прошу ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца текущего года", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210708/merzlota-1740433457.html

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2021

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владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)