https://ria.ru/20210903/merzlota-1748485715.html
Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты
Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты - РИА Новости, 03.09.2021
Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты
Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ призвал ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:51
2021-09-03T09:51
2021-09-03T09:59
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489408_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_8cef9431bd33ace9b6ae7a87df46827f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ призвал ускорить создание национальной системы мониторинга состояния вечной мерзлоты."Прошу ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты, завершить подготовку нормативной основы для ее запуска до конца текущего года", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210708/merzlota-1740433457.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748489408_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_1340dc50bfdf5d491f8069f0edbeb9dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:51 03.09.2021 (обновлено: 09:59 03.09.2021)
Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты
Президент Путин призвал ускорить создание системы мониторинга вечной мерзлоты