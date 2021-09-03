https://ria.ru/20210903/mekhanizm-1748546633.html

Глава Корпорации МСП: "Зонтичный механизм" заработает в ближайшие недели

Глава Корпорации МСП: "Зонтичный механизм" заработает в ближайшие недели - РИА Новости, 03.09.2021

Глава Корпорации МСП: "Зонтичный механизм" заработает в ближайшие недели

Благодаря новым механизмам поддержки малые и средние предприятия получат по льготным ставкам более триллиона рублей до 2024 года. Корпорация МСП намерена... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:42

2021-09-03T13:42

2021-09-03T13:42

экономика

интервью

мсп банк

восточный экономический форум (вэф)

корпорация мсп

александр исаевич

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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Благодаря новым механизмам поддержки малые и средние предприятия получат по льготным ставкам более триллиона рублей до 2024 года. Корпорация МСП намерена запустить "зонтичный механизм", который позволит нарастить объем кредитования за счет сокращения отказов банков. О том, какие предприниматели могут получить кредиты по сниженным ставкам, как будет работать новая программа поддержки МСП и о результатах малых компаний за рубежом в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Головановой рассказал на ВЭФ — 2021 генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.— На ПМЭФ 2021 Президент РФ Владимир Путин рассказывал, что в рамках новых мер поддержки корпорация МСП будет выдавать поручительства по "зонтичному механизму". Началась ли уже эта программа, и каким будет объем льготного кредитования? Какие малые и средние предприятия смогут претендовать на такую льготу? —"Зонтичный механизм" уже готов и будет запущен в ближайшие недели. Мы сейчас в процессе отбора банков. У нас срок -7 сентября, когда будет первый пул банков, которые подадутся на "зонтичный механизм". Это не значит, что этот пул будет конечным, у нас будет отбор каждые 2-3 недели. "Зонтичный механизм" направлен на увеличение объема кредитования за счет снижения доли отказов по предпринимательским кредитам. Сейчас бизнес вынужден брать потребительские кредиты, потому что каждый второй отказ связан с тем, что у предпринимателей нет залога. В первую очередь, это помощь предпринимателям, у которых нет или не хватает залога для кредитования, и для тех, кому отказывают. Причины бывают разные, если компания до года, то ей вообще кредиты не дают, если компания не связана ни с какими другими крупными компаниями, или не из сфер торговли и строительства. К сожалению, часто отказывают, потому что для банков такие компании связаны с высоким риском. Наша цель, чтобы именно такие компании с высоким риском получили цивилизованное кредитование по справедливым ставкам, а не шли за потребительскими кредитами. Вторые компании, которые могут претендовать на льготное кредитование, это предприятия, которые банки относят к средней категории риска. За счет "зонтичных поручительств" они смогут высвободить свои залоги, тем самым увеличить через банки объем своих заемных средств. Третья группа предприятий - с нормальной долей риска. Наш механизм позволит им снизить процентную ставку по кредиту на 2-3%.Если говорить в цифрах, то до 2024 года за счет "зонтичного механизма" предприниматели смогут привлечь кредитов как минимум 1,2 триллиона рублей, а финансовая поддержка МСП в рамках Национальной гарантийной системы с учетом использования "зонтичного механизма составит 2,5 триллиона.— Накануне в рамках ВЭФ анонсировали новый льготный продукт для малого бизнеса у МСП Банка. В чем его специфика? Какие условия этой программы? Кто сможет в ней участвовать?— МСП Банк, в первую очередь, институт развития. И его цель - либо формировать конкуренцию на рынке, встряхнуть его, либо помогать. Цель нашего нового механизма очень проста. Сейчас предприниматель вынужден брать кредит по ставке от 16% до 20% годовых. Наш продукт очень простой, мы его не сами придумали, а спрашивали предпринимателей, вместе с ними готовили его полтора месяца. Мы смотрели причины отказов, настраивали риск-метрики. Суть нового льготного кредита: сумма до 10 миллионов рублей, срок рассмотрения- 72 часа. Но требования к заемщикам будут немного жёстче. Ставка будет составлять 11,5 - 14% для предпринимателей. Нам казалось, что рынок это воспримет тяжело, но как показал пилот, это комфортная ставка для предпринимателей по сравнению с тем, что есть на рынке.— В июне вы анонсировали, что новым направлением для корпорации станет выявление экспортного потенциала и выращивание малых и средних компаний до готовности выхода на внешние рынки. Как ведется эта работа, что сейчас для этого делаете?— Поддержка экспортеров - это отдельная и крайне важная задача для Корпорации МСП. Мы делаем это совместно с Российским экспортным центром, не мешая, а дополняя друг друга. Мы ведем переговоры как с производителями, так и с банками, чтобы сформировать коробочное решение. Для нас отдельный приоритет - это экспорт услуг, которые мы вместе с рынком сейчас пытаемся сформировать.Если говорить о результатах этого года, то нам удалось организовать кредитно-гарантийную поддержку 380 предпринимателей на общую сумму 15,8 миллиардов рублей. 345 из них уже вышли на зарубежные рынки.— Вы взялись за устранение в регионах избыточных ограничений для бизнеса. Как обстоят дела с устранением барьеров. Где уже удалось снять ограничения?— Это совместная работа с регионами и бизнесом. Мы здесь просто взяли инициативу и помогаем обеим сторонам. Зачастую это результативно и для региона, и для предпринимателей, потому что это сильно влияет на экономику региона и компаний. Я очень благодарен губернаторам 15 регионов, которые вместе с нами сели за стол, и мы нашли сбалансированное решение. Это такие регионы как Ленинградская, Иркутская, Астраханская, Калининградская и Тульская области, Забайкальский край и т.д. Работа у нас системная, потому что для нас важно не только текущее положение, тот же кризис рано или поздно заканчивается, но нам важно формировать вместе с предпринимателями инструменты развития. А без обратной связи, диалога с малыми и средними предпринимателями это сделать невозможно.

https://ria.ru/20210607/podderzhka-1736004938.html

https://ria.ru/20210825/kreditovanie-1747205510.html

https://ria.ru/20210511/lizing-1731744611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, интервью, мсп банк, восточный экономический форум (вэф), корпорация мсп, александр исаевич, восточный экономический форум — 2021 (вэф)