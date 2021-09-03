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Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем
Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем - РИА Новости, 03.09.2021
Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем
Мать убитого жителя Самары, подозреваемого в изнасиловании девочек, рассказала, что тот часто приглядывал за детьми знакомых. Об этом сообщает RT. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T21:35
2021-09-03T22:20
происшествия
самарская область
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мать убитого жителя Самары, подозреваемого в изнасиловании девочек, рассказала, что тот часто приглядывал за детьми знакомых. Об этом сообщает RT.По словам женщины, ее сын дружил с вероятным убийцей."Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было — не знаю. Почему он так с детьми поступил… Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было", — сказала она.Женщина добавила, что ее сын часто приглядывал за детьми знакомых, и выразила недоумение, почему их родители оставляли девочек с мужчиной.Накануне в поселке Винтай Красноглинского района Самары нашли тело местного жителя 1989 года рождения с ножевым ранением. Мужчина проходил обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек. По данным источника РИА Новости, в убийстве самарца заподозрили отца одного из детей.СК возбудил уголовное дело. Следствие назначило ряд экспертиз, а также запланировало проверку на полиграфе в отношении 34-летнего подозреваемого.
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происшествия, самарская область
21:35 03.09.2021 (обновлено: 22:20 03.09.2021)
 
Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем

Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, рассказала о его поведении

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мать убитого жителя Самары, подозреваемого в изнасиловании девочек, рассказала, что тот часто приглядывал за детьми знакомых. Об этом сообщает RT.
По словам женщины, ее сын дружил с вероятным убийцей.
"Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было — не знаю. Почему он так с детьми поступил… Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было", — сказала она.
Женщина добавила, что ее сын часто приглядывал за детьми знакомых, и выразила недоумение, почему их родители оставляли девочек с мужчиной.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
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Накануне в поселке Винтай Красноглинского района Самары нашли тело местного жителя 1989 года рождения с ножевым ранением. Мужчина проходил обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек. По данным источника РИА Новости, в убийстве самарца заподозрили отца одного из детей.
СК возбудил уголовное дело. Следствие назначило ряд экспертиз, а также запланировало проверку на полиграфе в отношении 34-летнего подозреваемого.
 
ПроисшествияСамарская область
 
 
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