https://ria.ru/20210903/mat-1748640677.html

Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем

Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем - РИА Новости, 03.09.2021

Мать убитого самарца, подозреваемого в педофилии, рассказала о нем

Мать убитого жителя Самары, подозреваемого в изнасиловании девочек, рассказала, что тот часто приглядывал за детьми знакомых. Об этом сообщает RT. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T21:35

2021-09-03T21:35

2021-09-03T22:20

происшествия

самарская область

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Мать убитого жителя Самары, подозреваемого в изнасиловании девочек, рассказала, что тот часто приглядывал за детьми знакомых. Об этом сообщает RT.По словам женщины, ее сын дружил с вероятным убийцей."Почему до этого дошло? Скорее всего, пьяный был. Что там было — не знаю. Почему он так с детьми поступил… Уму непостижимо. Никогда такой склонности не было", — сказала она.Женщина добавила, что ее сын часто приглядывал за детьми знакомых, и выразила недоумение, почему их родители оставляли девочек с мужчиной.Накануне в поселке Винтай Красноглинского района Самары нашли тело местного жителя 1989 года рождения с ножевым ранением. Мужчина проходил обвиняемым по делу об изнасиловании двух девочек. По данным источника РИА Новости, в убийстве самарца заподозрили отца одного из детей.СК возбудил уголовное дело. Следствие назначило ряд экспертиз, а также запланировало проверку на полиграфе в отношении 34-летнего подозреваемого.

https://ria.ru/20210830/arest-1747868479.html

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область