Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/manturov-1748501445.html
Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"
Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт" - РИА Новости, 03.09.2021
Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:00
2021-09-03T11:00
распространение коронавируса
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce174ec28e06c71e0c561a125113f79d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт"."Я ревакцинировался в мае "Спутником Лайт", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.Мантуров добавил, что вакцинировался он еще в прошлом августе.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c5d96751b1e8ac5d8b3fcabf302b1499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
11:00 03.09.2021
 
Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"

Глава Минпромторга Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принимает участие во встрече с участниками форума "ВЭФ Юниор" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принимает участие во встрече с участниками форума ВЭФ Юниор в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт".
"Я ревакцинировался в мае "Спутником Лайт", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.
Мантуров добавил, что вакцинировался он еще в прошлом августе.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
Распространение коронавирусаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
Лента новостейМолния