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Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"
Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт" - РИА Новости, 03.09.2021
Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:00
2021-09-03T11:00
2021-09-03T11:00
распространение коронавируса
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт"."Я ревакцинировался в мае "Спутником Лайт", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.Мантуров добавил, что вакцинировался он еще в прошлом августе.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"
Глава Минпромторга Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"