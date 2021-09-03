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Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"

Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт" - РИА Новости, 03.09.2021

Мантуров ревакцинировался "Спутником Лайт"

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт". РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:00

2021-09-03T11:00

2021-09-03T11:00

распространение коронавируса

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник лайт"

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт"."Я ревакцинировался в мае "Спутником Лайт", - сказал он журналистам на полях ВЭФ.Мантуров добавил, что вакцинировался он еще в прошлом августе.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"