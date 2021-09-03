https://ria.ru/20210903/litsenziya-1748452530.html
Минприроды выявило нарушения у 16% лицензий на твердые полезные ископаемые
Минприроды выявило нарушения у 16% лицензий на твердые полезные ископаемые - РИА Новости, 03.09.2021
Минприроды выявило нарушения у 16% лицензий на твердые полезные ископаемые
Министерство природных ресурсов и экологии России закончило проверку лицензий на твердые полезные ископаемые и выявило нарушения у 16% из них, следует из... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:44
2021-09-03T03:44
2021-09-03T03:44
экономика
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733443736_0:126:3156:1901_1920x0_80_0_0_598828bcfe06d828a3ac44838ac72a56.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России закончило проверку лицензий на твердые полезные ископаемые и выявило нарушения у 16% из них, следует из сообщения министра Александра Козлова на Всероссийском экономическом форуме (ВЭФ)."А сейчас - завершили всероссийскую ревизию лицензий, выданных на твердые полезные ископаемые (ТПИ). Из 9534 лицензий на ТПИ у 1523 выявили нарушения" - рассказал он на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".В основном компании нарушили сроки начала работ (114 лицензий), сроки подготовки технического проекта, нарушили уровни добычи сырья, не представили материалы разведки на госэкспертизу, не представили информацию в фонды. Но большая часть – это комплекс нарушений (475 лицензий).По словам Козлова, ведомство спросит всех бездействующих недропользователей о причинах неисполнения лицензий, и если объективных факторов этому нет, то будет поставлен вопрос об отзыве лицензий.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/zhizn-1748264509.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733443736_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_09b3f5cd7e8e70298abff3685977a56a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Минприроды выявило нарушения у 16% лицензий на твердые полезные ископаемые
Минприроды в ходе ревизии выявило нарушения у 16% лицензий на твердые полезные ископаемые
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.
Министерство природных ресурсов и экологии России
закончило проверку лицензий на твердые полезные ископаемые и выявило нарушения у 16% из них, следует из сообщения министра Александра Козлова
на Всероссийском экономическом форуме (ВЭФ).
"А сейчас - завершили всероссийскую ревизию лицензий, выданных на твердые полезные ископаемые (ТПИ). Из 9534 лицензий на ТПИ у 1523 выявили нарушения" - рассказал он на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".
В основном компании нарушили сроки начала работ (114 лицензий), сроки подготовки технического проекта, нарушили уровни добычи сырья, не представили материалы разведки на госэкспертизу, не представили информацию в фонды. Но большая часть – это комплекс нарушений (475 лицензий).
По словам Козлова, ведомство спросит всех бездействующих недропользователей о причинах неисполнения лицензий, и если объективных факторов этому нет, то будет поставлен вопрос об отзыве лицензий.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.