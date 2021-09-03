https://ria.ru/20210903/litsenziya-1748452530.html

Минприроды выявило нарушения у 16% лицензий на твердые полезные ископаемые

Минприроды выявило нарушения у 16% лицензий на твердые полезные ископаемые - РИА Новости, 03.09.2021

Минприроды выявило нарушения у 16% лицензий на твердые полезные ископаемые

Министерство природных ресурсов и экологии России закончило проверку лицензий на твердые полезные ископаемые и выявило нарушения у 16% из них, следует из... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:44

2021-09-03T03:44

2021-09-03T03:44

экономика

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии России закончило проверку лицензий на твердые полезные ископаемые и выявило нарушения у 16% из них, следует из сообщения министра Александра Козлова на Всероссийском экономическом форуме (ВЭФ)."А сейчас - завершили всероссийскую ревизию лицензий, выданных на твердые полезные ископаемые (ТПИ). Из 9534 лицензий на ТПИ у 1523 выявили нарушения" - рассказал он на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".В основном компании нарушили сроки начала работ (114 лицензий), сроки подготовки технического проекта, нарушили уровни добычи сырья, не представили материалы разведки на госэкспертизу, не представили информацию в фонды. Но большая часть – это комплекс нарушений (475 лицензий).По словам Козлова, ведомство спросит всех бездействующих недропользователей о причинах неисполнения лицензий, и если объективных факторов этому нет, то будет поставлен вопрос об отзыве лицензий.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/zhizn-1748264509.html

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экономика, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)