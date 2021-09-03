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Россия и Китай осуждают попытки фальсифицировать историю, заявил Лавров
Россия и Китай осуждают попытки фальсифицировать историю, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2021
Россия и Китай осуждают попытки фальсифицировать историю, заявил Лавров
Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:04
2021-09-03T11:04
в мире
япония
китай
сергей лавров
вторая мировая война (1939-1945)
россия
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ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей, заявил в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров."Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 76 лет назад закончилась Вторая мировая война. Война, которая стала крупнейшей трагедией в истории человечества, которая унесла десятки миллионов жизней. Ценой неимоверных усилий и героизма народа СССР одержал победу в Великой отечественной войне, а затем, верный союзническому долгу, вступил в битву с милитаристской Японией, разгромил Квантунскую армию и освободил северо-восток Китая от японских оккупантов", - заявил Лавров в видеообращении по случаю проведения совместных памятных мероприятий в китайском городе Дуннин.Лавров отметил, что в конце августа 1945 года завершился последний бой Второй мировой войны на территории Китая, когда воины 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта ликвидировали очаги сопротивления японских захватчиков в Дуннине.Лавров также добавил, что более 80 военно-мемориальных объектов советских воинов бережно сохраняются китайскими властями, сегодня в пригороде Дуннина на месте дуннинского укрепрайона, построенного японскими оккупантами, находится мемориал, который был открыт в 2005 году в память о кровопролитных сражениях."Ценой огромных человеческих потерь мы вместе разгромили врага и заложили прочную основу для развития отношений между нашими государствами. Уверен, что передающаяся из поколения в поколение дружба и твердая взаимная поддержка будут способствовать дальнейшему динамичному развитию российско-китайских отношений и укреплению международного мира и стабильности", - подчеркнул Лавров.Глава российского МИД указал, что "Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей".
https://ria.ru/20200211/1564565414.html
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в мире, япония, китай, сергей лавров, вторая мировая война (1939-1945), россия
11:04 03.09.2021
 
Россия и Китай осуждают попытки фальсифицировать историю, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия и Китай осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей, заявил в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 76 лет назад закончилась Вторая мировая война. Война, которая стала крупнейшей трагедией в истории человечества, которая унесла десятки миллионов жизней. Ценой неимоверных усилий и героизма народа СССР одержал победу в Великой отечественной войне, а затем, верный союзническому долгу, вступил в битву с милитаристской Японией, разгромил Квантунскую армию и освободил северо-восток Китая от японских оккупантов", - заявил Лавров в видеообращении по случаю проведения совместных памятных мероприятий в китайском городе Дуннин.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
11 февраля 2020, 18:40
Поклонская осудила попытки зарубежных СМИ фальсифицировать историю
Лавров отметил, что в конце августа 1945 года завершился последний бой Второй мировой войны на территории Китая, когда воины 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта ликвидировали очаги сопротивления японских захватчиков в Дуннине.
"В боях за Дуннинскую крепость погибло более полутора тысяч советских солдат и офицеров. Народы Советского Союза и Китая поддерживали друг друга в суровых военных условиях, сражались плечом к плечу против фашизма и милитаризма во имя защиты мира и прогресса, отстаивая человеческое достоинство и свободу", - добавил министр.
Лавров также добавил, что более 80 военно-мемориальных объектов советских воинов бережно сохраняются китайскими властями, сегодня в пригороде Дуннина на месте дуннинского укрепрайона, построенного японскими оккупантами, находится мемориал, который был открыт в 2005 году в память о кровопролитных сражениях.
"Ценой огромных человеческих потерь мы вместе разгромили врага и заложили прочную основу для развития отношений между нашими государствами. Уверен, что передающаяся из поколения в поколение дружба и твердая взаимная поддержка будут способствовать дальнейшему динамичному развитию российско-китайских отношений и укреплению международного мира и стабильности", - подчеркнул Лавров.
Глава российского МИД указал, что "Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и победитель всероссийского конкурса Большая перемена Александр Лунин - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 13:02
Лавров обсудил с финалистом "Большой перемены" борьбу с искажением истории
 
В миреЯпонияКитайСергей ЛавровВторая мировая война (1939-1945)Россия
 
 
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