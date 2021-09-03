https://ria.ru/20210903/lavrov-1748502579.html

Россия и Китай осуждают попытки фальсифицировать историю, заявил Лавров

Россия и Китай осуждают попытки фальсифицировать историю, заявил Лавров - РИА Новости, 03.09.2021

Россия и Китай осуждают попытки фальсифицировать историю, заявил Лавров

Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:04

2021-09-03T11:04

2021-09-03T11:04

в мире

япония

китай

сергей лавров

вторая мировая война (1939-1945)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748203265_0:69:3060:1790_1920x0_80_0_0_a2030a4bcf7cd9eaf3034c5298308ce2.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей, заявил в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров."Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 76 лет назад закончилась Вторая мировая война. Война, которая стала крупнейшей трагедией в истории человечества, которая унесла десятки миллионов жизней. Ценой неимоверных усилий и героизма народа СССР одержал победу в Великой отечественной войне, а затем, верный союзническому долгу, вступил в битву с милитаристской Японией, разгромил Квантунскую армию и освободил северо-восток Китая от японских оккупантов", - заявил Лавров в видеообращении по случаю проведения совместных памятных мероприятий в китайском городе Дуннин.Лавров отметил, что в конце августа 1945 года завершился последний бой Второй мировой войны на территории Китая, когда воины 25-й армии 1-го Дальневосточного фронта ликвидировали очаги сопротивления японских захватчиков в Дуннине.Лавров также добавил, что более 80 военно-мемориальных объектов советских воинов бережно сохраняются китайскими властями, сегодня в пригороде Дуннина на месте дуннинского укрепрайона, построенного японскими оккупантами, находится мемориал, который был открыт в 2005 году в память о кровопролитных сражениях."Ценой огромных человеческих потерь мы вместе разгромили врага и заложили прочную основу для развития отношений между нашими государствами. Уверен, что передающаяся из поколения в поколение дружба и твердая взаимная поддержка будут способствовать дальнейшему динамичному развитию российско-китайских отношений и укреплению международного мира и стабильности", - подчеркнул Лавров.Глава российского МИД указал, что "Россия и Китай решительно осуждают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, героизировать нацистов, милитаристов и их пособников, очернить победителей".

https://ria.ru/20200211/1564565414.html

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748150022.html

япония

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, япония, китай, сергей лавров, вторая мировая война (1939-1945), россия