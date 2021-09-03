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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210903/kurs-1748544699.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 24 копейки
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 24 копейки - РИА Новости, 03.09.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 24 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 23,96 копейки - до 86,5366 рубля, курс доллара - на 0,54 копейки, до... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:31
2021-09-03T13:31
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 23,96 копейки - до 86,5366 рубля, курс доллара - на 0,54 копейки, до 72,8545 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,07 копейки, составив 79,0114 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
13:31 03.09.2021
 
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 24 копейки

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 24 копейки, до 86,54 рубля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро
Электронное табло со знаком евро - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 23,96 копейки - до 86,5366 рубля, курс доллара - на 0,54 копейки, до 72,8545 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,07 копейки, составив 79,0114 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Динамика курсов валютРоссия
 
 
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