https://ria.ru/20210903/kuban-1748515850.html

Турпоток на курорты Кубани практически вернулся к допандемийному уровню

Турпоток на курорты Кубани практически вернулся к допандемийному уровню - РИА Новости, 03.09.2021

Турпоток на курорты Кубани практически вернулся к допандемийному уровню

Курорты Кубани с начала года посетили более 12,4 миллиона гостей, что практически вернуло турпоток на допандемийный уровень, сообщает администрация... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:30

2021-09-03T15:30

2021-09-03T16:12

туризм

краснодарский край

анапа

сочи

геленджик

новороссийск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 3 сен — РИА Новости. Курорты Кубани с начала года посетили более 12,4 миллиона гостей, что практически вернуло турпоток на допандемийный уровень, сообщает администрация Краснодарского края.По данным властей, за летний сезон там отдохнули 8,9 миллиона человек, это в полтора раза больше, чем прошлым летом."С начала года к нам приехали 12 миллионов 430 тысяч человек, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница — всего два процента", — приводит слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пресс-служба.По его словам, большинство туристов выполнили все условия, которые власти вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. "Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости на курортах Кубани. И — сейчас уже можно это сказать — сохранили курортный сезон", — добавляет губернатор.С начала года Сочи принял почти 4,5 миллиона гостей, Анапа — 2,5 миллиона, Геленджик — почти 2,3 миллиона, Туапсинский район — 771 тысячу, Новороссийск — 448 тысяч человек. Еще 948 тысяч туристов приходятся на Азовское побережье. Также гости посетили Краснодар и другие города и районы края.

https://ria.ru/20210831/kuban-1748018075.html

краснодарский край

анапа

сочи

геленджик

новороссийск

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