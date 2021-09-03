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Туризм
https://ria.ru/20210903/kuban-1748515850.html
Турпоток на курорты Кубани практически вернулся к допандемийному уровню
Турпоток на курорты Кубани практически вернулся к допандемийному уровню - РИА Новости, 03.09.2021
Турпоток на курорты Кубани практически вернулся к допандемийному уровню
Курорты Кубани с начала года посетили более 12,4 миллиона гостей, что практически вернуло турпоток на допандемийный уровень, сообщает администрация... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:30
2021-09-03T16:12
туризм
краснодарский край
анапа
сочи
геленджик
новороссийск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 3 сен — РИА Новости. Курорты Кубани с начала года посетили более 12,4 миллиона гостей, что практически вернуло турпоток на допандемийный уровень, сообщает администрация Краснодарского края.По данным властей, за летний сезон там отдохнули 8,9 миллиона человек, это в полтора раза больше, чем прошлым летом."С начала года к нам приехали 12 миллионов 430 тысяч человек, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница — всего два процента", — приводит слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пресс-служба.По его словам, большинство туристов выполнили все условия, которые власти вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. "Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости на курортах Кубани. И — сейчас уже можно это сказать — сохранили курортный сезон", — добавляет губернатор.С начала года Сочи принял почти 4,5 миллиона гостей, Анапа — 2,5 миллиона, Геленджик — почти 2,3 миллиона, Туапсинский район — 771 тысячу, Новороссийск — 448 тысяч человек. Еще 948 тысяч туристов приходятся на Азовское побережье. Также гости посетили Краснодар и другие города и районы края.
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краснодарский край, анапа, сочи, геленджик, новороссийск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм, туристы, вениамин кондратьев, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
15:30 03.09.2021 (обновлено: 16:12 03.09.2021)
 
Турпоток на курорты Кубани практически вернулся к допандемийному уровню

Власти региона: турпоток на курорты Кубани практически вернулся к допандемийному уровню

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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КРАСНОДАР, 3 сен — РИА Новости. Курорты Кубани с начала года посетили более 12,4 миллиона гостей, что практически вернуло турпоток на допандемийный уровень, сообщает администрация Краснодарского края.
По данным властей, за летний сезон там отдохнули 8,9 миллиона человек, это в полтора раза больше, чем прошлым летом.
"С начала года к нам приехали 12 миллионов 430 тысяч человек, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Если же сравнивать с рекордным доковидным 2019-м, когда в нашей жизни не было никаких ограничений, то разница — всего два процента", — приводит слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева пресс-служба.
По его словам, большинство туристов выполнили все условия, которые власти вынуждены были ввести по рекомендации Роспотребнадзора, чтобы обеспечить безопасный отдых. "Благодаря этому мы не получили резкого роста заболеваемости на курортах Кубани. И — сейчас уже можно это сказать — сохранили курортный сезон", — добавляет губернатор.
С начала года Сочи принял почти 4,5 миллиона гостей, Анапа — 2,5 миллиона, Геленджик — почти 2,3 миллиона, Туапсинский район — 771 тысячу, Новороссийск — 448 тысяч человек. Еще 948 тысяч туристов приходятся на Азовское побережье. Также гости посетили Краснодар и другие города и районы края.
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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ТуризмКраснодарский крайАнапаСочиГеленджикНовороссийскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - ТуризмтуристыВениамин КондратьевТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
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