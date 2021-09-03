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Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция

Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2021

Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:00

2021-09-03T17:00

2021-09-03T17:02

хочу стать космонавтом

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

петр дубров

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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. Как рассказали в "Роскосмосе", членам экипажа предстоит подключить два кабеля электропитания и кабель локальной сети Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", прибывшему на МКС в июле. Кроме того, они должны установить три поручня для удобства передвижения по "Науке", а также, если хватит времени, — смонтировать на модуле "Поиск" платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН". Это будет 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: 65-я экспедиция МКС. Выход в открытый космос LIVE: 65-я экспедиция МКС. Выход в открытый космос 2021-09-03T17:00 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, петр дубров, видео