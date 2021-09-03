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Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция
Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2021
Выход в открытый космос членов экипажа МКС. Прямая трансляция
Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:00
2021-09-03T17:00
2021-09-03T17:02
хочу стать космонавтом
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
петр дубров
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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта МКС. Как рассказали в "Роскосмосе", членам экипажа предстоит подключить два кабеля электропитания и кабель локальной сети Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", прибывшему на МКС в июле. Кроме того, они должны установить три поручня для удобства передвижения по "Науке", а также, если хватит времени, — смонтировать на модуле "Поиск" платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН". Это будет 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне.
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LIVE: 65-я экспедиция МКС. Выход в открытый космос
LIVE: 65-я экспедиция МКС. Выход в открытый космос
2021-09-03T17:00
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, петр дубров, видео