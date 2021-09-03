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Наука
https://ria.ru/20210903/kosmonavty-1748604379.html
Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты вышли в открытый космос - РИА Новости, 03.09.2021
Российские космонавты вышли в открытый космос
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они подключат новый модуль "Наука" к... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:50
2021-09-03T17:56
наука
наса
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
петр дубров
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они подключат новый модуль "Наука" к электропитанию, трансляция выхода идет на сайте "Роскосмоса".Выходной люк модуля "Поиск" открыл Дубров. По данным "Роскосмоса", космонавты открыли выходной люк в 17.41 мск.Ранее сообщалось, что расчетная продолжительность работ в открытом космосе – 7 часов 5 минут. Согласно информации на сайте госкорпорации, Новицкому и Дуброву предстоит подключить два кабеля электропитания и кабель локальной сети Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", прибывшему на МКС в июле. Они завершат работу российских космонавтов Федора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю "Заря".Из-за расположения модуля "Наука" на МКС две его панели солнечных батарей затеняются большими панелями американских солнечных батарей. Поэтому по соглашению между "Роскосмосом" и НАСА, американская сторона обязуется предоставлять до 8 киловатт электроэнергии для питания "Науки".Кроме того, Новицкий с Дубровым должны установить три поручня для удобства передвижения по "Науке", а также, если хватит времени, - смонтировать на модуле "Поиск" платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН".Это уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.
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наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, петр дубров
17:50 03.09.2021 (обновлено: 17:56 03.09.2021)
 
Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты вышли в открытый космос для подключения "Науки" к электропитанию

© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег НовицкийМодуль "Наука" в составе МКС
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они подключат новый модуль "Наука" к электропитанию, трансляция выхода идет на сайте "Роскосмоса".
Выходной люк модуля "Поиск" открыл Дубров. По данным "Роскосмоса", космонавты открыли выходной люк в 17.41 мск.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
Инфографика
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Ранее сообщалось, что расчетная продолжительность работ в открытом космосе – 7 часов 5 минут. Согласно информации на сайте госкорпорации, Новицкому и Дуброву предстоит подключить два кабеля электропитания и кабель локальной сети Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", прибывшему на МКС в июле. Они завершат работу российских космонавтов Федора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю "Заря".
Из-за расположения модуля "Наука" на МКС две его панели солнечных батарей затеняются большими панелями американских солнечных батарей. Поэтому по соглашению между "Роскосмосом" и НАСА, американская сторона обязуется предоставлять до 8 киловатт электроэнергии для питания "Науки".
Кроме того, Новицкий с Дубровым должны установить три поручня для удобства передвижения по "Науке", а также, если хватит времени, - смонтировать на модуле "Поиск" платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН".
Это уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.
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НаукаНАСАРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийПетр Дубров
 
 
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