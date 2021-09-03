https://ria.ru/20210903/kosmonavty-1748604379.html

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты вышли в открытый космос - РИА Новости, 03.09.2021

Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они подключат новый модуль "Наука" к... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:50

2021-09-03T17:50

2021-09-03T17:56

наука

наса

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

петр дубров

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, они подключат новый модуль "Наука" к электропитанию, трансляция выхода идет на сайте "Роскосмоса".Выходной люк модуля "Поиск" открыл Дубров. По данным "Роскосмоса", космонавты открыли выходной люк в 17.41 мск.Ранее сообщалось, что расчетная продолжительность работ в открытом космосе – 7 часов 5 минут. Согласно информации на сайте госкорпорации, Новицкому и Дуброву предстоит подключить два кабеля электропитания и кабель локальной сети Ethernet к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", прибывшему на МКС в июле. Они завершат работу российских космонавтов Федора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю "Заря".Из-за расположения модуля "Наука" на МКС две его панели солнечных батарей затеняются большими панелями американских солнечных батарей. Поэтому по соглашению между "Роскосмосом" и НАСА, американская сторона обязуется предоставлять до 8 киловатт электроэнергии для питания "Науки".Кроме того, Новицкий с Дубровым должны установить три поручня для удобства передвижения по "Науке", а также, если хватит времени, - смонтировать на модуле "Поиск" платформу с тремя контейнерами "Биориск-МСН".Это уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября. Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.

https://ria.ru/20210901/baykonur-1748175456.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, петр дубров