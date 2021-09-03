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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748540964.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом
Попова оценила ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 03.09.2021
Попова оценила ситуацию с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости все-таки достаточно высокие, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:18
2021-09-03T13:19
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости все-таки достаточно высокие, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя ситуация демонстрирует стабилизацию, безусловно, не везде, восемь регионов остаются в фазе роста по итогам прошлой недели. Цифры, на которых мы входим в осень, все-таки достаточно высокие, поэтому соблюдение всех правил крайне важно", - сказала Попова.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:18 03.09.2021 (обновлено: 13:19 03.09.2021)
 
Попова оценила ситуацию с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Попова: показатели заболеваемости COVID-19 достаточно высокие

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости все-таки достаточно высокие, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сегодняшняя ситуация демонстрирует стабилизацию, безусловно, не везде, восемь регионов остаются в фазе роста по итогам прошлой недели. Цифры, на которых мы входим в осень, все-таки достаточно высокие, поэтому соблюдение всех правил крайне важно", - сказала Попова.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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