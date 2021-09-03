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Попова оценила ситуацию с коронавирусом
Попова оценила ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 03.09.2021
Попова оценила ситуацию с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости все-таки достаточно высокие, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:18
2021-09-03T13:18
2021-09-03T13:19
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости все-таки достаточно высокие, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя ситуация демонстрирует стабилизацию, безусловно, не везде, восемь регионов остаются в фазе роста по итогам прошлой недели. Цифры, на которых мы входим в осень, все-таки достаточно высокие, поэтому соблюдение всех правил крайне важно", - сказала Попова.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:18 03.09.2021 (обновлено: 13:19 03.09.2021)
Попова оценила ситуацию с коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Попова: показатели заболеваемости COVID-19 достаточно высокие