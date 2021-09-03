https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748540964.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом

Попова оценила ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 03.09.2021

Попова оценила ситуацию с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости все-таки достаточно высокие, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:18

2021-09-03T13:18

2021-09-03T13:19

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России стабильная, но показатели заболеваемости все-таки достаточно высокие, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя ситуация демонстрирует стабилизацию, безусловно, не везде, восемь регионов остаются в фазе роста по итогам прошлой недели. Цифры, на которых мы входим в осень, все-таки достаточно высокие, поэтому соблюдение всех правил крайне важно", - сказала Попова.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)