https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748515506.html

В Москве за сутки госпитализировали 489 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 489 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 489 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 489 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 288 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:54

2021-09-03T11:54

2021-09-03T11:54

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 489 пациентов с COVID, на ИВЛ находятся 288 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210901/koronavirus-1748126076.html

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2021

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