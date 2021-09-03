https://ria.ru/20210903/korolev-1748565617.html

Сотрудники ЦИК выехали в Королев после сообщений о возможных нарушениях

Сотрудники ЦИК выехали в Королев после сообщений о возможных нарушениях - РИА Новости, 03.09.2021

Сотрудники ЦИК выехали в Королев после сообщений о возможных нарушениях

В подмосковный Королев выехала оперативная группа ЦИК России по факту возможных нарушений, сообщили в пресс-службе ЦИК. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:58

2021-09-03T14:58

2021-09-03T16:20

политика

королев

московская область (подмосковье)

цик рф

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В подмосковный Королев выехала оперативная группа ЦИК России по факту возможных нарушений, сообщили в пресс-службе ЦИК.Отмечается, что 2 сентября представители "Новой газеты" передали в Центральную избирательную комиссию материалы, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королеве Московской области.Как следует из публикации, в распоряжении "Новой газеты" оказалась аудиозапись совещания по "фальсификации выборов" в подмосковном Королеве. Где "куратор фальсификаций ставит задачу перед руководителями избирательных комиссий и объясняет технологию кражи голосов избирателей".Также ЦИК направил в Королев группу оперативного реагирования для изучения, в рамках своей компетенции, всех обстоятельств."Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность - тем более, если это будет квалифицировано как групповой сговор. Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих должностей, опять "всплывают" в том или ином должностном качестве и фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг", - отметили в ЦИК.

https://ria.ru/20210831/otvetstvennost-1747965828.html

https://ria.ru/20210825/vybory-1747166366.html

королев

московская область (подмосковье)

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политика, королев, московская область (подмосковье), цик рф