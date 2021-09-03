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Сотрудники ЦИК выехали в Королев после сообщений о возможных нарушениях
Сотрудники ЦИК выехали в Королев после сообщений о возможных нарушениях - РИА Новости, 03.09.2021
Сотрудники ЦИК выехали в Королев после сообщений о возможных нарушениях
В подмосковный Королев выехала оперативная группа ЦИК России по факту возможных нарушений, сообщили в пресс-службе ЦИК. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:58
2021-09-03T16:20
политика
королев
московская область (подмосковье)
цик рф
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В подмосковный Королев выехала оперативная группа ЦИК России по факту возможных нарушений, сообщили в пресс-службе ЦИК.Отмечается, что 2 сентября представители "Новой газеты" передали в Центральную избирательную комиссию материалы, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королеве Московской области.Как следует из публикации, в распоряжении "Новой газеты" оказалась аудиозапись совещания по "фальсификации выборов" в подмосковном Королеве. Где "куратор фальсификаций ставит задачу перед руководителями избирательных комиссий и объясняет технологию кражи голосов избирателей".Также ЦИК направил в Королев группу оперативного реагирования для изучения, в рамках своей компетенции, всех обстоятельств."Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность - тем более, если это будет квалифицировано как групповой сговор. Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих должностей, опять "всплывают" в том или ином должностном качестве и фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг", - отметили в ЦИК.
https://ria.ru/20210831/otvetstvennost-1747965828.html
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политика, королев, московская область (подмосковье), цик рф
14:58 03.09.2021 (обновлено: 16:20 03.09.2021)
 
Сотрудники ЦИК выехали в Королев после сообщений о возможных нарушениях

Центризбирком попросил ГП и СК проверить сообщения о возможных нарушениях в Королеве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРабота Центральной избирательной комиссии России
Работа Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В подмосковный Королев выехала оперативная группа ЦИК России по факту возможных нарушений, сообщили в пресс-службе ЦИК.
Отмечается, что 2 сентября представители "Новой газеты" передали в Центральную избирательную комиссию материалы, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королеве Московской области.
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Как следует из публикации, в распоряжении "Новой газеты" оказалась аудиозапись совещания по "фальсификации выборов" в подмосковном Королеве. Где "куратор фальсификаций ставит задачу перед руководителями избирательных комиссий и объясняет технологию кражи голосов избирателей".
"ЦИК России, разделяя озабоченность по этому поводу, оперативно подготовила и направила официальные письма генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки (с учетом того, что идет кампания) принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области. При этом тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений, представленных в материалах "Новой газеты", - говорится в сообщении.
Также ЦИК направил в Королев группу оперативного реагирования для изучения, в рамках своей компетенции, всех обстоятельств.
"Полагаем, что если информация подтвердится, то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность - тем более, если это будет квалифицировано как групповой сговор. Недопустимо, когда одиозные лица, ранее замеченные в нарушениях и по настоянию ЦИК России освобожденные от своих должностей, опять "всплывают" в том или ином должностном качестве и фактически перечеркивают огромный, сложнейший труд наших коллег из избирательной системы, которые ответственно и добросовестно исполняют свой общественно-политический долг", - отметили в ЦИК.
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ПолитикаКоролевМосковская область (Подмосковье)ЦИК РФ
 
 
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