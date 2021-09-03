https://ria.ru/20210903/kontrakt-1748476479.html

На ВЭФ подписали контракт на поставку российских ПЭТ-преформ в Японию

На ВЭФ подписали контракт на поставку российских ПЭТ-преформ в Японию - РИА Новости, 03.09.2021

На ВЭФ подписали контракт на поставку российских ПЭТ-преформ в Японию

Подписан коммерческий контракт на поставку в Японию ПЭТ-преформ для пластиковых бутылок между российским "Приморским заводом "Европласт" и японской компанией... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:47

2021-09-03T08:47

2021-09-03T08:47

экономика

токио

япония

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Подписан коммерческий контракт на поставку в Японию ПЭТ-преформ для пластиковых бутылок между российским "Приморским заводом "Европласт" и японской компанией "Рёдзай кайхацу", сообщили РИА Новости в торгпредстве Российской Федерации в Японии.Контракт был подписан на полях Восточного экономического форума и в режиме видеосвязи с Токио при участии торгового представительства России в Японии."Подписанный контракт позволит укрепить позиции России в открытой всего пару лет назад совершенно новой в истории российско-японских внешнеэкономических отношений нише несырьевого неэнергетического экспорта из России в Японию", - сказал представитель торгпредства.По предварительным данным, "Европласт" планирует нарастить объемы поставок в Японию до 2,5 миллиона штук ПЭТ-преформ в месяц с 2022 году.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748452668.html

https://ria.ru/20210902/spg-1748362736.html

токио

япония

владивосток

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экономика, токио, япония, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)