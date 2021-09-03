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На ВЭФ подписали контракт на поставку российских ПЭТ-преформ в Японию
На ВЭФ подписали контракт на поставку российских ПЭТ-преформ в Японию - РИА Новости, 03.09.2021
На ВЭФ подписали контракт на поставку российских ПЭТ-преформ в Японию
Подписан коммерческий контракт на поставку в Японию ПЭТ-преформ для пластиковых бутылок между российским "Приморским заводом "Европласт" и японской компанией... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:47
2021-09-03T08:47
экономика
токио
япония
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Подписан коммерческий контракт на поставку в Японию ПЭТ-преформ для пластиковых бутылок между российским "Приморским заводом "Европласт" и японской компанией "Рёдзай кайхацу", сообщили РИА Новости в торгпредстве Российской Федерации в Японии.Контракт был подписан на полях Восточного экономического форума и в режиме видеосвязи с Токио при участии торгового представительства России в Японии."Подписанный контракт позволит укрепить позиции России в открытой всего пару лет назад совершенно новой в истории российско-японских внешнеэкономических отношений нише несырьевого неэнергетического экспорта из России в Японию", - сказал представитель торгпредства.По предварительным данным, "Европласт" планирует нарастить объемы поставок в Японию до 2,5 миллиона штук ПЭТ-преформ в месяц с 2022 году.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/sotrudnichestvo-1748452668.html
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экономика, токио, япония, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:47 03.09.2021
 
На ВЭФ подписали контракт на поставку российских ПЭТ-преформ в Японию

На ВЭФ подписали контракт на поставку российских ПЭТ-преформ для бутылок в Японию

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума
Посетительница на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Подписан коммерческий контракт на поставку в Японию ПЭТ-преформ для пластиковых бутылок между российским "Приморским заводом "Европласт" и японской компанией "Рёдзай кайхацу", сообщили РИА Новости в торгпредстве Российской Федерации в Японии.
Контракт был подписан на полях Восточного экономического форума и в режиме видеосвязи с Токио при участии торгового представительства России в Японии.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
03:48
В Японии оценили перспективы сотрудничества с Россией по Севморпути
"Подписанный контракт позволит укрепить позиции России в открытой всего пару лет назад совершенно новой в истории российско-японских внешнеэкономических отношений нише несырьевого неэнергетического экспорта из России в Японию", - сказал представитель торгпредства.
По предварительным данным, "Европласт" планирует нарастить объемы поставок в Японию до 2,5 миллиона штук ПЭТ-преформ в месяц с 2022 году.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Караван транспортных судов в сопровождении ледоколов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ЭкономикаТокиоЯпонияВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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