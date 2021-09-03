Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/konkurentsiya-1748583705.html
Депутат Госдумы обвинил США в нечестной конкуренции
Депутат Госдумы обвинил США в нечестной конкуренции - РИА Новости, 03.09.2021
Депутат Госдумы обвинил США в нечестной конкуренции
Призывы США к союзникам избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере - пример нечестной конкуренции со стороны Вашингтона, сотрудничество с РФ никто... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:17
2021-09-03T16:17
в мире
сша
вашингтон (город)
нато
госдума рф
андрей красов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104996/60/1049966096_0:0:2261:1273_1920x0_80_0_0_228840846dcfd1eaa0266dff2a786f69.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Призывы США к союзникам избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере - пример нечестной конкуренции со стороны Вашингтона, сотрудничество с РФ никто прекращать не собирается, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.В четверг представитель госдепартамента США прокомментировал подписание соглашения о военном сотрудничестве между РФ и Саудовской Аравией, добавив, что США продолжают призывать союзников избегать крупных сделок с оборонным сектором РФ."Это в духе демократии по-американски или очень, в кавычках, честная конкурентная борьба на рынке вооружений. Мы видим, что никакой речи о честности, конкурентности не идет, когда США сталкиваются с проблемой честной конкурентной борьбы", - подчеркнул Красов.Политик отметил, несмотря на призывы Вашингтона, зарубежные страны продолжают сотрудничать с Россией в военной промышленности - США потеряли "мантию мирового жандарма", а отечественная техника и вооружение "котируется выше".Парламентарий заключил, что США вводят санкции вынужденно, из-за высокой конкуренции с российским рынком, "начинают пугать другие государства, чтобы не покупали вооружение и технику, произведенную в России", но на отечественные товары военно-промышленного комплекса обращают внимание даже те страны, "которые входят в псевдооборонительный блок НАТО".
https://ria.ru/20210721/roskosmos-1742196083.html
https://ria.ru/20210828/polsha-1747632134.html
сша
вашингтон (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/104996/60/1049966096_0:0:2261:1697_1920x0_80_0_0_40689097e50f21db332ee99014c3bfff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), нато, госдума рф, андрей красов, россия
16:17 03.09.2021
 
Депутат Госдумы обвинил США в нечестной конкуренции

Депутат ГД назвал призывы США не сотрудничать с Россией по обороне нечестной конкуренцией

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Призывы США к союзникам избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере - пример нечестной конкуренции со стороны Вашингтона, сотрудничество с РФ никто прекращать не собирается, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
В четверг представитель госдепартамента США прокомментировал подписание соглашения о военном сотрудничестве между РФ и Саудовской Аравией, добавив, что США продолжают призывать союзников избегать крупных сделок с оборонным сектором РФ.
Ракетный двигатель носителя Антарес РД-181, ракетный двигатель для второй ступени РН Зенит РД-120 и ракетный маршевый двигатель с возможностью глубокого дросселирования тяги РД-19 на МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 13:32
"Роскосмос" ошибся, сообщив о разрешении США на импорт двигателей РД-181М
"Это в духе демократии по-американски или очень, в кавычках, честная конкурентная борьба на рынке вооружений. Мы видим, что никакой речи о честности, конкурентности не идет, когда США сталкиваются с проблемой честной конкурентной борьбы", - подчеркнул Красов.
Политик отметил, несмотря на призывы Вашингтона, зарубежные страны продолжают сотрудничать с Россией в военной промышленности - США потеряли "мантию мирового жандарма", а отечественная техника и вооружение "котируется выше".
"Все больше стран выходит из влияния США. Если взять привлекательность вооруженной техники, произведенной в РФ, по своим стоимостным и качественным характеристикам техника котируется выше, чем техника и вооружение, которое произведено в США", - добавил он.
Парламентарий заключил, что США вводят санкции вынужденно, из-за высокой конкуренции с российским рынком, "начинают пугать другие государства, чтобы не покупали вооружение и технику, произведенную в России", но на отечественные товары военно-промышленного комплекса обращают внимание даже те страны, "которые входят в псевдооборонительный блок НАТО".
Экс-президент Польши Александр Квасьневский - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 10:32
Экс-президент Польши испугался сотрудничества США и Германии с Россией
 
В миреСШАВашингтон (город)НАТОГосдума РФАндрей КрасовРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию городов Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
03:40В России растет популяция амурского тигра
03:20Ученый: платформа "Северный полюс" привлечет зарубежных исследователей
Лента новостейМолния