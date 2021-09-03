https://ria.ru/20210903/konkurentsiya-1748583705.html

Депутат Госдумы обвинил США в нечестной конкуренции

Депутат Госдумы обвинил США в нечестной конкуренции - РИА Новости, 03.09.2021

Депутат Госдумы обвинил США в нечестной конкуренции

Призывы США к союзникам избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере - пример нечестной конкуренции со стороны Вашингтона, сотрудничество с РФ никто... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:17

2021-09-03T16:17

2021-09-03T16:17

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Призывы США к союзникам избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере - пример нечестной конкуренции со стороны Вашингтона, сотрудничество с РФ никто прекращать не собирается, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.В четверг представитель госдепартамента США прокомментировал подписание соглашения о военном сотрудничестве между РФ и Саудовской Аравией, добавив, что США продолжают призывать союзников избегать крупных сделок с оборонным сектором РФ."Это в духе демократии по-американски или очень, в кавычках, честная конкурентная борьба на рынке вооружений. Мы видим, что никакой речи о честности, конкурентности не идет, когда США сталкиваются с проблемой честной конкурентной борьбы", - подчеркнул Красов.Политик отметил, несмотря на призывы Вашингтона, зарубежные страны продолжают сотрудничать с Россией в военной промышленности - США потеряли "мантию мирового жандарма", а отечественная техника и вооружение "котируется выше".Парламентарий заключил, что США вводят санкции вынужденно, из-за высокой конкуренции с российским рынком, "начинают пугать другие государства, чтобы не покупали вооружение и технику, произведенную в России", но на отечественные товары военно-промышленного комплекса обращают внимание даже те страны, "которые входят в псевдооборонительный блок НАТО".

https://ria.ru/20210721/roskosmos-1742196083.html

https://ria.ru/20210828/polsha-1747632134.html

сша

вашингтон (город)

россия

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в мире, сша, вашингтон (город), нато, госдума рф, андрей красов, россия