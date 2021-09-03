Депутат Госдумы обвинил США в нечестной конкуренции
Депутат ГД назвал призывы США не сотрудничать с Россией по обороне нечестной конкуренцией
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Призывы США к союзникам избегать крупных сделок с Россией в оборонной сфере - пример нечестной конкуренции со стороны Вашингтона, сотрудничество с РФ никто прекращать не собирается, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
В четверг представитель госдепартамента США прокомментировал подписание соглашения о военном сотрудничестве между РФ и Саудовской Аравией, добавив, что США продолжают призывать союзников избегать крупных сделок с оборонным сектором РФ.
"Это в духе демократии по-американски или очень, в кавычках, честная конкурентная борьба на рынке вооружений. Мы видим, что никакой речи о честности, конкурентности не идет, когда США сталкиваются с проблемой честной конкурентной борьбы", - подчеркнул Красов.
Политик отметил, несмотря на призывы Вашингтона, зарубежные страны продолжают сотрудничать с Россией в военной промышленности - США потеряли "мантию мирового жандарма", а отечественная техника и вооружение "котируется выше".
"Все больше стран выходит из влияния США. Если взять привлекательность вооруженной техники, произведенной в РФ, по своим стоимостным и качественным характеристикам техника котируется выше, чем техника и вооружение, которое произведено в США", - добавил он.
Парламентарий заключил, что США вводят санкции вынужденно, из-за высокой конкуренции с российским рынком, "начинают пугать другие государства, чтобы не покупали вооружение и технику, произведенную в России", но на отечественные товары военно-промышленного комплекса обращают внимание даже те страны, "которые входят в псевдооборонительный блок НАТО".