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Дегтярев рассказал, когда Хабаровск может стать городом-миллионником
Дегтярев рассказал, когда Хабаровск может стать городом-миллионником - РИА Новости, 03.09.2021
Дегтярев рассказал, когда Хабаровск может стать городом-миллионником
Хабаровск может стать городом-миллионником к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год с 2024 года, как запланировано,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:54
2021-09-03T03:54
общество
хабаровск
михаил дегтярев
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Хабаровск может стать городом-миллионником к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год с 2024 года, как запланировано, заявил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев."Мы будем вводить по 1 миллиону квадратных метров в год уже в 2024 году. Что такое миллион квадратных метров в год? Это от 30 до 50 тысяч человек. Поэтому это очень легко считается. Если мы с 2024 года выходим по миллиону квадратных метров, это, условно, 50 тысяч. Умножаем на 5 лет - 250 тысяч - это 2029 год. И еще на пять - еще 250 тысяч. Сейчас в Хабаровске проживают 610 тысяч человек", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос, за счет чего Хабаровск планирует стать миллионником.Врио главы Хабаровского края заявил, что в регионе планируется создать Дальневосточный кластер строительных материалов. "Стройматериалы, строительство нового комфортного жилья и социальной инфраструктуры и новые производства, новые предприятия", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, хабаровск, михаил дегтярев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:54 03.09.2021
 
Дегтярев рассказал, когда Хабаровск может стать городом-миллионником

Дегтярев: Хабаровск может стать городом-миллионником к 2034 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Хабаровск может стать городом-миллионником к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год с 2024 года, как запланировано, заявил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев.
"Мы будем вводить по 1 миллиону квадратных метров в год уже в 2024 году. Что такое миллион квадратных метров в год? Это от 30 до 50 тысяч человек. Поэтому это очень легко считается. Если мы с 2024 года выходим по миллиону квадратных метров, это, условно, 50 тысяч. Умножаем на 5 лет - 250 тысяч - это 2029 год. И еще на пять - еще 250 тысяч. Сейчас в Хабаровске проживают 610 тысяч человек", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос, за счет чего Хабаровск планирует стать миллионником.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 15:28
Хабаровск станет миллионником раньше Владивостока, заявил Дегтярев
Врио главы Хабаровского края заявил, что в регионе планируется создать Дальневосточный кластер строительных материалов. "Стройматериалы, строительство нового комфортного жилья и социальной инфраструктуры и новые производства, новые предприятия", - добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ОбществоХабаровскМихаил ДегтяревВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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