https://ria.ru/20210903/khabarovsk-1748453162.html

Дегтярев рассказал, когда Хабаровск может стать городом-миллионником

Дегтярев рассказал, когда Хабаровск может стать городом-миллионником - РИА Новости, 03.09.2021

Дегтярев рассказал, когда Хабаровск может стать городом-миллионником

Хабаровск может стать городом-миллионником к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год с 2024 года, как запланировано,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:54

2021-09-03T03:54

2021-09-03T03:54

общество

хабаровск

михаил дегтярев

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Хабаровск может стать городом-миллионником к 2034 году, если власти будут вводить по миллиону квадратных метров жилья в год с 2024 года, как запланировано, заявил врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев."Мы будем вводить по 1 миллиону квадратных метров в год уже в 2024 году. Что такое миллион квадратных метров в год? Это от 30 до 50 тысяч человек. Поэтому это очень легко считается. Если мы с 2024 года выходим по миллиону квадратных метров, это, условно, 50 тысяч. Умножаем на 5 лет - 250 тысяч - это 2029 год. И еще на пять - еще 250 тысяч. Сейчас в Хабаровске проживают 610 тысяч человек", - сказал Дегтярев, отвечая на вопрос, за счет чего Хабаровск планирует стать миллионником.Врио главы Хабаровского края заявил, что в регионе планируется создать Дальневосточный кластер строительных материалов. "Стройматериалы, строительство нового комфортного жилья и социальной инфраструктуры и новые производства, новые предприятия", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/millionnik-1748378096.html

хабаровск

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общество, хабаровск, михаил дегтярев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)