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Командиры кавалерийских лучников на "Спасской башне". Прямая трансляция
Командиры кавалерийских лучников на "Спасской башне". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2021
Командиры кавалерийских лучников на "Спасской башне". Прямая трансляция
Командиры русских кавалерийских лучников выступают на фестивале "Спасская башня". РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:30
2021-09-03T13:30
2021-09-03T13:30
москва
спасская башня
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Командиры русских кавалерийских лучников выступают на фестивале "Спасская башня".Тема мероприятия в этом году — "Время, Музыка и Мир".Фестиваль проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина под патронатом общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
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LIVE: Выступление командиров русских кавалерийских лучников на фестивале "Спасская башня"
LIVE: Выступление командиров русских кавалерийских лучников на фестивале "Спасская башня"
2021-09-03T13:30
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PT1S
РИА Новости
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москва, спасская башня, видео