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Командиры кавалерийских лучников на "Спасской башне". Прямая трансляция

Командиры кавалерийских лучников на "Спасской башне". Прямая трансляция - РИА Новости, 03.09.2021

Командиры кавалерийских лучников на "Спасской башне". Прямая трансляция

Командиры русских кавалерийских лучников выступают на фестивале "Спасская башня". РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:30

2021-09-03T13:30

2021-09-03T13:30

москва

спасская башня

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Командиры русских кавалерийских лучников выступают на фестивале "Спасская башня".Тема мероприятия в этом году — "Время, Музыка и Мир".Фестиваль проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина под патронатом общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Выступление командиров русских кавалерийских лучников на фестивале "Спасская башня" LIVE: Выступление командиров русских кавалерийских лучников на фестивале "Спасская башня" 2021-09-03T13:30 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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