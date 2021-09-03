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В Подмосковье "Пушкинская карта" даст возможность посетить шесть театров
В Подмосковье "Пушкинская карта" даст возможность посетить шесть театров - РИА Новости, 03.09.2021
В Подмосковье "Пушкинская карта" даст возможность посетить шесть театров
Две филармонии, шесть театров, 13 музеев и 26 домов культуры Подмосковья могут посетить обладатели "Пушкинской карты". Все эти учреждения нанесены на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:12
2021-09-03T19:12
2021-09-03T19:12
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Две филармонии, шесть театров, 13 музеев и 26 домов культуры Подмосковья могут посетить обладатели "Пушкинской карты". Все эти учреждения нанесены на специальную карту. С ней можно ознакомиться на сайте правительства Московской области, сообщает телеканал "360".Если навести на интересующее заведение на карте, откроется его название, адрес, телефон и ссылка на сайт, где есть информация о спектаклях, концертах и выставках доступных для обладателей "Пушкинской карты"."Пушкинская карта" доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Для ее оформления нужно подать заявку через приложение "Госуслуги.Культура".Ежегодно на виртуальную карту будут поступать деньги, которые можно потратить на билеты в концертные залы, филармонии, театры, музеи и галереи. В этом году на каждую карту поступило три тысячи рублей. В следующем году сумма увеличится до пяти тысяч.Программа "Пушкинская карта" стартовала в России 1 сентября.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Две филармонии, шесть театров, 13 музеев и 26 домов культуры Подмосковья могут посетить обладатели "Пушкинской карты". Все эти учреждения нанесены на специальную карту. С ней можно ознакомиться на сайте
правительства Московской области, сообщает телеканал "360"
.
Если навести на интересующее заведение на карте, откроется его название, адрес, телефон и ссылка на сайт, где есть информация о спектаклях, концертах и выставках доступных для обладателей "Пушкинской карты".
"Пушкинская карта" доступна молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет. Для ее оформления нужно подать заявку через приложение "Госуслуги.Культура".
Ежегодно на виртуальную карту будут поступать деньги, которые можно потратить на билеты в концертные залы, филармонии, театры, музеи и галереи. В этом году на каждую карту поступило три тысячи рублей. В следующем году сумма увеличится до пяти тысяч.
Программа "Пушкинская карта" стартовала в России 1 сентября.