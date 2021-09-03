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На Камчатке предложили создать Фонд страхования инвестиций в ДФО
На Камчатке предложили создать Фонд страхования инвестиций в ДФО - РИА Новости, 03.09.2021
На Камчатке предложили создать Фонд страхования инвестиций в ДФО
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать Фонд страхования инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, президент России Владимир Путин... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:53
2021-09-03T08:53
экономика
камчатский край
владивосток
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать Фонд страхования инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, президент России Владимир Путин поддержал идею и поручил подготовить соответствующие предложения.С такой инициативой Солодов выступил на встрече Путина с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Так, отметил губернатор, при оценке качества проектов используется стандартная методика, по которой объективные особенности Дальнего Востока - удаленность, логистические трудности, низкая плотность населения - приводят к тому, что стандартные инвестиционные проекты в ДФО получают оценку "на троечку" и требуют резервирования на уровне до 35% от общего объема."Это существенно ограничивает желание, мотивацию банков кредитовать проекты на Дальнем Востоке. Мы вместе с участниками сессии хотим внести предложение о том, чтобы ограничить верхнюю планку резервов 10%, а оставшиеся 25% покрывать за счет фонда страхования инвестиционных проектов, который может быть создан на основе институтов развития и министерства по развитию Дальнего Востока", - выступил с предложением глава Камчатки.Он уточнил, что, по предварительным расчетам, размер фонда составит не более 1 миллиарда рублей ежегодно и позволит серьезно сдвинуть доступность кредитного финансирования для проектов на Дальнем Востоке.Глава Минфина в свою очередь предложил по заявленному проектному финансированию отработать вопрос с ЦБ. "Потому что вопрос нормативов, резервирования - это, конечно, позиция Центрального банка. Мы вместе с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной) вопрос проработаем. Поскольку создается фонд страхования, который подставит плечо для заемщиков, мне кажется, это хорошая тема. Думаю, что ее вполне можно будет реализовать", - подчеркнул Силуанов.Глава государства завершил обсуждением вопроса и попросил губернатора Камчатского края соответствующим образом оформить необходимые предложения. "Я их в работу запущу. Попросим Центральный банк проработать вопросы, которые вы поставили", - заключил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/geologorazvedka-1748474472.html
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экономика, камчатский край, владивосток, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:53 03.09.2021
 
На Камчатке предложили создать Фонд страхования инвестиций в ДФО

Глава Камчатки Солодов предложил создать Фонд страхования инвестиционных проектов в ДФО

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать Фонд страхования инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, президент России Владимир Путин поддержал идею и поручил подготовить соответствующие предложения.
С такой инициативой Солодов выступил на встрече Путина с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Так, отметил губернатор, при оценке качества проектов используется стандартная методика, по которой объективные особенности Дальнего Востока - удаленность, логистические трудности, низкая плотность населения - приводят к тому, что стандартные инвестиционные проекты в ДФО получают оценку "на троечку" и требуют резервирования на уровне до 35% от общего объема.
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"Это существенно ограничивает желание, мотивацию банков кредитовать проекты на Дальнем Востоке. Мы вместе с участниками сессии хотим внести предложение о том, чтобы ограничить верхнюю планку резервов 10%, а оставшиеся 25% покрывать за счет фонда страхования инвестиционных проектов, который может быть создан на основе институтов развития и министерства по развитию Дальнего Востока", - выступил с предложением глава Камчатки.
Он уточнил, что, по предварительным расчетам, размер фонда составит не более 1 миллиарда рублей ежегодно и позволит серьезно сдвинуть доступность кредитного финансирования для проектов на Дальнем Востоке.
"Предложения продуманные, интересные, чувствуется, что не только участники сессии, но и вы сами сформулировали их исходя из той практической работы, которой вы занимаетесь", - отметил Путин, дав слово главе Минфина Антону Силуанову.
Глава Минфина в свою очередь предложил по заявленному проектному финансированию отработать вопрос с ЦБ. "Потому что вопрос нормативов, резервирования - это, конечно, позиция Центрального банка. Мы вместе с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной) вопрос проработаем. Поскольку создается фонд страхования, который подставит плечо для заемщиков, мне кажется, это хорошая тема. Думаю, что ее вполне можно будет реализовать", - подчеркнул Силуанов.
Глава государства завершил обсуждением вопроса и попросил губернатора Камчатского края соответствующим образом оформить необходимые предложения. "Я их в работу запущу. Попросим Центральный банк проработать вопросы, которые вы поставили", - заключил Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаКамчатский крайВладивостокВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университетДальний ВостокВладимир СолодовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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