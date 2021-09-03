https://ria.ru/20210903/kamchatka-1748476867.html

На Камчатке предложили создать Фонд страхования инвестиций в ДФО

На Камчатке предложили создать Фонд страхования инвестиций в ДФО - РИА Новости, 03.09.2021

На Камчатке предложили создать Фонд страхования инвестиций в ДФО

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать Фонд страхования инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, президент России Владимир Путин... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:53

2021-09-03T08:53

2021-09-03T08:53

экономика

камчатский край

владивосток

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил создать Фонд страхования инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, президент России Владимир Путин поддержал идею и поручил подготовить соответствующие предложения.С такой инициативой Солодов выступил на встрече Путина с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума (ВЭФ). Так, отметил губернатор, при оценке качества проектов используется стандартная методика, по которой объективные особенности Дальнего Востока - удаленность, логистические трудности, низкая плотность населения - приводят к тому, что стандартные инвестиционные проекты в ДФО получают оценку "на троечку" и требуют резервирования на уровне до 35% от общего объема."Это существенно ограничивает желание, мотивацию банков кредитовать проекты на Дальнем Востоке. Мы вместе с участниками сессии хотим внести предложение о том, чтобы ограничить верхнюю планку резервов 10%, а оставшиеся 25% покрывать за счет фонда страхования инвестиционных проектов, который может быть создан на основе институтов развития и министерства по развитию Дальнего Востока", - выступил с предложением глава Камчатки.Он уточнил, что, по предварительным расчетам, размер фонда составит не более 1 миллиарда рублей ежегодно и позволит серьезно сдвинуть доступность кредитного финансирования для проектов на Дальнем Востоке.Глава Минфина в свою очередь предложил по заявленному проектному финансированию отработать вопрос с ЦБ. "Потому что вопрос нормативов, резервирования - это, конечно, позиция Центрального банка. Мы вместе с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной) вопрос проработаем. Поскольку создается фонд страхования, который подставит плечо для заемщиков, мне кажется, это хорошая тема. Думаю, что ее вполне можно будет реализовать", - подчеркнул Силуанов.Глава государства завершил обсуждением вопроса и попросил губернатора Камчатского края соответствующим образом оформить необходимые предложения. "Я их в работу запущу. Попросим Центральный банк проработать вопросы, которые вы поставили", - заключил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/geologorazvedka-1748474472.html

https://realty.ria.ru/20210903/kamchatka-1748462018.html

камчатский край

владивосток

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, камчатский край, владивосток, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, дальний восток, владимир солодов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)