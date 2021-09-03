https://ria.ru/20210903/izbienie-1748416680.html

"Избил утюгом". Напавший на пенсионеров тольяттинец остается на свободе

"Избил утюгом". Напавший на пенсионеров тольяттинец остается на свободе - РИА Новости, 03.09.2021

"Избил утюгом". Напавший на пенсионеров тольяттинец остается на свободе

Доброжелательные отношения семьи Мельниковых с соседом закончились, когда тот посреди ночи ворвался к ним в квартиру, напал на 73-летнего Валерия и его жену... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:00

2021-09-03T08:00

2021-09-03T08:02

общество

тольятти

самарская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

пенсионеры

криминал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748400032_0:324:1080:932_1920x0_80_0_0_dfd92e3f99dd5c4f8b989ec9a5e1408c.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Доброжелательные отношения семьи Мельниковых с соседом закончились, когда тот посреди ночи ворвался к ним в квартиру, напал на 73-летнего Валерия и его жену Лидию, угрожал убийством. Пенсионеры смогли убежать и вызвать полицию, но дебошира на следующий день отпустили. РИА Новости разбиралось в ситуации."Крышу снесло"Мельниковы живут на одном этаже с Вячеславом Григорьевым (фамилия изменена) несколько десятилетий. Проблемы с ним бывали и раньше, когда "по пьянке ему крышу сносило". Он несколько раз громил подъезд, порой засыпал прямо на лестничной клетке, и Мельникова помогала матери хулигана заносить его домой.Тем не менее пенсионерка никогда не видела в 44-летнем Вячеславе опасности для себя. Все изменилось 1 февраля. В четыре утра ее разбудил шум за дверью. Было похоже на удары по металлу. Около часа женщина надеялась, что звуки прекратятся, потом не выдержала — разбудила мужа. Тот осторожно выглянул в общий коридор.Вячеслав несколько раз ударил Валерия утюгом по лицу. Лидия пыталась образумить соседа: "Слав, что ты делаешь, это же я, тетя Лида, вот дядя Валера, опомнись!"Спасло пенсионеров то, что у неадекватного соседа были проблемы с координацией (как предполагают Мельниковы, из-за наркотиков). Замахнувшись в очередной раз, он упал, зацепил штору — гардина сорвалась, и Вячеслав запутался в ткани. Супруги тут же выскочили из квартиры. Спрятались у соседки."У меня нервный срыв, я плакала, не могла даже слова выговорить. Валера — весь в крови. Только приняв успокоительное, объяснила соседке, что произошло, — продолжает Лидия. — Слава кинулся за нами, ломился в дверь, порвал провода в щитке и вырубил свет. Потом вернулся в нашу квартиру, начал ее крушить, видимо, со злости, что нас не поймал. Торшером выбил окно, выкинул на улицу вещи, разбил два телевизора, зеркала. Кондиционер весь помятый, такое впечатление, будто он на нем прыгал".Позже выяснилось: в эту же ночь Вячеслав затопил соседей снизу. Когда те пришли разбираться, он появился на пороге абсолютно голый и с молотком в руке."Всего лишь невралгия"Скорая увезла Валерия на обследование. А у Лидии прихватило сердце. "Она сильно побледнела, — рассказывает внучка Анастасия Абдуллаева. — Дожидаться медиков не стали, на такси отправились в отделение кардиологии, просидели там три часа. Натерпелись хамства: "Каждый день люди умирают — и что?"Врачи сообщили, что проблем с сердцем нет — просто невралгия. А через неделю у пенсионерки случился инсульт."Я обычно упражнения делаю в постели и вдруг ногой пошевелить не могу. Сползла кое-как с кровати, вижу Валеру, хочу ему что-то сказать — не получается. Поняла, что это инсульт. Вся правая сторона парализована. Хорошо, скорая быстро приехала", — объясняет она."Просто психанул"Мельниковы возмущены тем, что сосед до сих пор на свободе. Абдуллаева пожаловалась в социальных сетях на затягивание уголовного дела: "Следователь не торопится передавать материалы в суд, складывается ощущение, что он на стороне обвиняемого, которого месяцами возят по больничкам и психушкам и все что-то обследуют".Григорьева обвиняют по трем статьям — "Нарушение неприкосновенности жилища", "Угроза убийством" и "Умышленное уничтожение имущества".Вячеслав отказался отвечать на вопросы РИА Новости, но вину признал. Добавил: его отца "сажали на пару лет", и он подозревает, что из-за Мельниковых.В показаниях для судебно-психиатрической экспертизы (есть в распоряжении редакции) Григорьев сообщил следующее: "Уснул в районе 24 часов, что было дальше, не помню. Пришел в себя на лестничной площадке, рядом стояли сотрудники полиции и медицинские работники, которые меня о чем-то спрашивали, но я им ничего ответить не смог, так как не понимал, что происходит. Свои действия ничем объяснить не могу, алкоголь, наркотические и психотропные вещества не употреблял".Медосвидетельствование говорит об обратном: "Зарегистрировано сужение зрачков, вялая реакция на свет, нарушение походки. Обнаружены каннабиоиды (тетрагидроканнабиноловая кислота), установлено состояние опьянения".Кроме того, показания Григорьева противоречивы. Вот другая версия событий — его же. Он вынес в общий коридор кухонную вытяжку (она действительно там была), чтобы разобрать, не испортив ламинат в квартире. Увидев это, Мельниковы якобы принялись ругаться. "Я психанул, не стал их бить, они же пожилые, в квартире у них покрушил немного", — заявил дебошир.Экспертиза установила признаки временного психического расстройства, рекомендовали принудительное амбулаторное лечение, наблюдение у врача-психиатра и нарколога."Теперь не здороваются"На возмещение материального ущерба пенсионерка не надеется. Знает, что у соседа ни гроша за душой. Но ее возмущает, что ни Вячеслав, ни его мать, с которой у Мельниковых всегда были теплые отношения, даже не извинились. Разве что в первый день, увидев окровавленного Валерия, соседка попросила простить сына. Пострадавший ответил: "Я его посажу". После этого перестала здороваться."Ну а что он должен был сказать? В 73 года такое претерпеть! — не сдерживает эмоций Лидия. — У нас в жизни не было, чтобы кто-то на кого-то руку поднял. Они ни разу с нами не поговорили. Материальная сторона не так важна. Главное — унижение, которое мы испытали. Нужно, чтобы он понес наказание. Выхожу, соседка на лавочке, я — мимо, ни слова за эти семь месяцев от нее не услышала".Мельниковы опасаются, что Вячеслав отделается визитами к психиатру. Однако после жалоб внучки Анастасии в соцсетях на эту историю обратили внимание в Следственном комитете. В ведомстве сообщили, что глава СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

тольятти

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тольятти, самарская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, пенсионеры, криминал