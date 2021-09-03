08:00 03.09.2021 (обновлено: 08:02 03.09.2021)
"Избил утюгом". Напавший на пенсионеров тольяттинец остается на свободе
© Фото из личного архива Анастасии АбдуллаевойВалерий после избиения
© Фото из личного архива Анастасии Абдуллаевой
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Доброжелательные отношения семьи Мельниковых с соседом закончились, когда тот посреди ночи ворвался к ним в квартиру, напал на 73-летнего Валерия и его жену Лидию, угрожал убийством. Пенсионеры смогли убежать и вызвать полицию, но дебошира на следующий день отпустили. РИА Новости разбиралось в ситуации.
"Крышу снесло"
Мельниковы живут на одном этаже с Вячеславом Григорьевым (фамилия изменена) несколько десятилетий. Проблемы с ним бывали и раньше, когда "по пьянке ему крышу сносило". Он несколько раз громил подъезд, порой засыпал прямо на лестничной клетке, и Мельникова помогала матери хулигана заносить его домой.
Тем не менее пенсионерка никогда не видела в 44-летнем Вячеславе опасности для себя. Все изменилось 1 февраля. В четыре утра ее разбудил шум за дверью. Было похоже на удары по металлу. Около часа женщина надеялась, что звуки прекратятся, потом не выдержала — разбудила мужа. Тот осторожно выглянул в общий коридор.
"У нас две двери, внешняя железная закрывается на щеколду — она сильно гремит. В глазок никого не было видно. Валера приоткрыл дверь совсем чуть-чуть, а Слава как будто этого и ждал, — вспоминает пенсионерка. — Одним прыжком, как зверь, залетел в проем, кулаками запихнул нас вглубь квартиры со словами: "Ах вот вы где, я вас нашел, сейчас буду убивать!" Схватил утюг, ударил меня, я успела закрыться подушкой. Потом переключился на мужа".
Вячеслав несколько раз ударил Валерия утюгом по лицу. Лидия пыталась образумить соседа: "Слав, что ты делаешь, это же я, тетя Лида, вот дядя Валера, опомнись!"
Спасло пенсионеров то, что у неадекватного соседа были проблемы с координацией (как предполагают Мельниковы, из-за наркотиков). Замахнувшись в очередной раз, он упал, зацепил штору — гардина сорвалась, и Вячеслав запутался в ткани. Супруги тут же выскочили из квартиры. Спрятались у соседки.
© Фото из личного архива Анастасии АбдуллаевойРазгромленная квартира
© Фото из личного архива Анастасии Абдуллаевой
Разгромленная квартира
"У меня нервный срыв, я плакала, не могла даже слова выговорить. Валера — весь в крови. Только приняв успокоительное, объяснила соседке, что произошло, — продолжает Лидия. — Слава кинулся за нами, ломился в дверь, порвал провода в щитке и вырубил свет. Потом вернулся в нашу квартиру, начал ее крушить, видимо, со злости, что нас не поймал. Торшером выбил окно, выкинул на улицу вещи, разбил два телевизора, зеркала. Кондиционер весь помятый, такое впечатление, будто он на нем прыгал".
Позже выяснилось: в эту же ночь Вячеслав затопил соседей снизу. Когда те пришли разбираться, он появился на пороге абсолютно голый и с молотком в руке.
"Всего лишь невралгия"
Скорая увезла Валерия на обследование. А у Лидии прихватило сердце. "Она сильно побледнела, — рассказывает внучка Анастасия Абдуллаева. — Дожидаться медиков не стали, на такси отправились в отделение кардиологии, просидели там три часа. Натерпелись хамства: "Каждый день люди умирают — и что?"
© Фото из личного архива Лидии МельниковойВалерий и Лидия
© Фото из личного архива Лидии Мельниковой
Валерий и Лидия
Врачи сообщили, что проблем с сердцем нет — просто невралгия. А через неделю у пенсионерки случился инсульт.
"Я обычно упражнения делаю в постели и вдруг ногой пошевелить не могу. Сползла кое-как с кровати, вижу Валеру, хочу ему что-то сказать — не получается. Поняла, что это инсульт. Вся правая сторона парализована. Хорошо, скорая быстро приехала", — объясняет она.
"Просто психанул"
Мельниковы возмущены тем, что сосед до сих пор на свободе. Абдуллаева пожаловалась в социальных сетях на затягивание уголовного дела: "Следователь не торопится передавать материалы в суд, складывается ощущение, что он на стороне обвиняемого, которого месяцами возят по больничкам и психушкам и все что-то обследуют".
Григорьева обвиняют по трем статьям — "Нарушение неприкосновенности жилища", "Угроза убийством" и "Умышленное уничтожение имущества".
Вячеслав отказался отвечать на вопросы РИА Новости, но вину признал. Добавил: его отца "сажали на пару лет", и он подозревает, что из-за Мельниковых.
© Фото из личного архива Лидии МельниковойВалерий и Лидия на пятидесятой годовщине своей свадьбы
© Фото из личного архива Лидии Мельниковой
Валерий и Лидия на пятидесятой годовщине своей свадьбы
В показаниях для судебно-психиатрической экспертизы (есть в распоряжении редакции) Григорьев сообщил следующее: "Уснул в районе 24 часов, что было дальше, не помню. Пришел в себя на лестничной площадке, рядом стояли сотрудники полиции и медицинские работники, которые меня о чем-то спрашивали, но я им ничего ответить не смог, так как не понимал, что происходит. Свои действия ничем объяснить не могу, алкоголь, наркотические и психотропные вещества не употреблял".
Медосвидетельствование говорит об обратном: "Зарегистрировано сужение зрачков, вялая реакция на свет, нарушение походки. Обнаружены каннабиоиды (тетрагидроканнабиноловая кислота), установлено состояние опьянения".
Кроме того, показания Григорьева противоречивы. Вот другая версия событий — его же. Он вынес в общий коридор кухонную вытяжку (она действительно там была), чтобы разобрать, не испортив ламинат в квартире. Увидев это, Мельниковы якобы принялись ругаться. "Я психанул, не стал их бить, они же пожилые, в квартире у них покрушил немного", — заявил дебошир.
© Фото из личного архива Анастасии АбдуллаевойРазбитое зеркало
© Фото из личного архива Анастасии Абдуллаевой
Разбитое зеркало
Экспертиза установила признаки временного психического расстройства, рекомендовали принудительное амбулаторное лечение, наблюдение у врача-психиатра и нарколога.
"Теперь не здороваются"
На возмещение материального ущерба пенсионерка не надеется. Знает, что у соседа ни гроша за душой. Но ее возмущает, что ни Вячеслав, ни его мать, с которой у Мельниковых всегда были теплые отношения, даже не извинились. Разве что в первый день, увидев окровавленного Валерия, соседка попросила простить сына. Пострадавший ответил: "Я его посажу". После этого перестала здороваться.
© Фото из личного архива Анастасии АбдуллаевойРазбитая дверь в квартире Мельниковых
© Фото из личного архива Анастасии Абдуллаевой
Разбитая дверь в квартире Мельниковых
"Ну а что он должен был сказать? В 73 года такое претерпеть! — не сдерживает эмоций Лидия. — У нас в жизни не было, чтобы кто-то на кого-то руку поднял. Они ни разу с нами не поговорили. Материальная сторона не так важна. Главное — унижение, которое мы испытали. Нужно, чтобы он понес наказание. Выхожу, соседка на лавочке, я — мимо, ни слова за эти семь месяцев от нее не услышала".
Мельниковы опасаются, что Вячеслав отделается визитами к психиатру. Однако после жалоб внучки Анастасии в соцсетях на эту историю обратили внимание в Следственном комитете. В ведомстве сообщили, что глава СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.