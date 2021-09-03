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Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четыре организации
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четыре организации - РИА Новости, 03.09.2021
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четыре организации
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четыре организации, созданные... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:04
2021-09-03T17:16
россия
происшествия
журналистика
министерство юстиции рф (минюст россии)
принятие закона о сми-иноагентах
иноагенты
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четыре организации, созданные сотрудниками СМИ, включенными в этот самый перечень, сообщается на сайте ведомства."Третьего сентября Минюстом России внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО "Альтаир 2021"*, ООО "Вега 2021"*, ООО "Главный редактор 2021"* и ООО "Ромашки монолит"*, - говорится в сообщении.В министерстве отмечают, что эти организации были созданы российскими гражданами, "ранее внесенными в реестр, — Гликиным Максимом* (ООО "Альтаир 2021"*), Рождественским Ильей* (ООО "Вега 2021"*), Ярош Юлией* (ООО "Главный редактор 2021"*), а также Гройсман Софьей*, Железновой Марией*, Лукьяновой Юлией*, Маняхиным Петром* и Чураковой Ольгой* (ООО "Ромашки монолит"*).Все они ранее были включены в тот же самый реестр."В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в Реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - отмечают в ведомстве.На созданные юридические лица распространяется обязанность по предоставлению установленных законом сведений в Минюст России, а также размещении 1 раз в полгода в интернете отчета о своей деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210903/inoagent-1748542019.html
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россия, происшествия, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах, иноагенты
17:04 03.09.2021 (обновлено: 17:16 03.09.2021)
 
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четыре организации

Минюст включил в реестр иноагентов четыре СМИ, созданные журналистами из данного перечня

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четыре организации, созданные сотрудниками СМИ, включенными в этот самый перечень, сообщается на сайте ведомства.
"Третьего сентября Минюстом России внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО "Альтаир 2021"*, ООО "Вега 2021"*, ООО "Главный редактор 2021"* и ООО "Ромашки монолит"*, - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что эти организации были созданы российскими гражданами, "ранее внесенными в реестр, — Гликиным Максимом* (ООО "Альтаир 2021"*), Рождественским Ильей* (ООО "Вега 2021"*), Ярош Юлией* (ООО "Главный редактор 2021"*), а также Гройсман Софьей*, Железновой Марией*, Лукьяновой Юлией*, Маняхиным Петром* и Чураковой Ольгой* (ООО "Ромашки монолит"*).
Все они ранее были включены в тот же самый реестр.
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"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в Реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - отмечают в ведомстве.
На созданные юридические лица распространяется обязанность по предоставлению установленных законом сведений в Минюст России, а также размещении 1 раз в полгода в интернете отчета о своей деятельности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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