https://ria.ru/20210903/inoagent-1748596333.html
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четыре организации
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четыре организации - РИА Новости, 03.09.2021
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четыре организации
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четыре организации, созданные... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:04
2021-09-03T17:04
2021-09-03T17:16
россия
происшествия
журналистика
министерство юстиции рф (минюст россии)
принятие закона о сми-иноагентах
иноагенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четыре организации, созданные сотрудниками СМИ, включенными в этот самый перечень, сообщается на сайте ведомства."Третьего сентября Минюстом России внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО "Альтаир 2021"*, ООО "Вега 2021"*, ООО "Главный редактор 2021"* и ООО "Ромашки монолит"*, - говорится в сообщении.В министерстве отмечают, что эти организации были созданы российскими гражданами, "ранее внесенными в реестр, — Гликиным Максимом* (ООО "Альтаир 2021"*), Рождественским Ильей* (ООО "Вега 2021"*), Ярош Юлией* (ООО "Главный редактор 2021"*), а также Гройсман Софьей*, Железновой Марией*, Лукьяновой Юлией*, Маняхиным Петром* и Чураковой Ольгой* (ООО "Ромашки монолит"*).Все они ранее были включены в тот же самый реестр."В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в Реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - отмечают в ведомстве.На созданные юридические лица распространяется обязанность по предоставлению установленных законом сведений в Минюст России, а также размещении 1 раз в полгода в интернете отчета о своей деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210903/inoagent-1748542019.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210901/smi-1748199940.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_23a0feffa3e75f46ce5f64eef7ef60ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, журналистика, министерство юстиции рф (минюст россии), принятие закона о сми-иноагентах, иноагенты
17:04 03.09.2021 (обновлено: 17:16 03.09.2021)
Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов четыре организации
Минюст включил в реестр иноагентов четыре СМИ, созданные журналистами из данного перечня
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, четыре организации, созданные сотрудниками СМИ, включенными в этот самый перечень, сообщается на сайте ведомства.
"Третьего сентября Минюстом России
внесены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, следующие юридические лица: ООО "Альтаир 2021"*, ООО "Вега 2021"*, ООО "Главный редактор 2021"* и ООО "Ромашки монолит"*, - говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что эти организации были созданы российскими гражданами, "ранее внесенными в реестр, — Гликиным Максимом* (ООО "Альтаир 2021"*), Рождественским Ильей* (ООО "Вега 2021"*), Ярош Юлией* (ООО "Главный редактор 2021"*), а также Гройсман Софьей*, Железновой Марией*, Лукьяновой Юлией*, Маняхиным Петром* и Чураковой Ольгой* (ООО "Ромашки монолит"*).
Все они ранее были включены в тот же самый реестр.
"В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в Реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", - отмечают в ведомстве.
На созданные юридические лица распространяется обязанность по предоставлению установленных законом сведений в Минюст России, а также размещении 1 раз в полгода в интернете отчета о своей деятельности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента