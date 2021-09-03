Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/infrastruktura-1748544011.html
ВЭБ.РФ: в инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока вложат 2,4 трлн рублей
ВЭБ.РФ: в инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока вложат 2,4 трлн рублей - РИА Новости, 03.09.2021
ВЭБ.РФ: в инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока вложат 2,4 трлн рублей
Общий объем государственного и частного финансирования в инфраструктурные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке превышает 2,4 триллиона рублей, часть проектов... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:28
2021-09-03T13:28
экономика
новости компаний - экономика
дальний восток
восточный экономический форум (вэф)
вэб.рф (вэб)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_b32bbde88d1fe7702c9659476bcb727d.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Общий объем государственного и частного финансирования в инфраструктурные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке превышает 2,4 триллиона рублей, часть проектов уже реализуется, сообщил на ВЭФ-2021 в пятницу генеральный директор ИнфраВЭБ (входит в Группу ВЭБ.РФ) Денис Ноздрачев.Он отметил, что значительный потенциал здесь имеют проекты по освоению крупных месторождений, существенной частью которых является подъездная и подводящая инфраструктура. Ее финансирование невозможно только за счет инвесторов, поэтому самый логичный способ реализации таких проектов — концессия с привлечением федерального финансирования, считает гендиректор ИнфраВЭБ.Он добавил, что механизм, который предусмотрен нормативной базой концессии Дальнего Востока, "новый и еще требует настройки", но работа по конкретным проектам уже ведется.Акционерное общество "ВЭБ Инфраструктура" (ИнфраВЭБ) — дочернее общество государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. ИнфраВЭБ занимается подготовкой и организацией финансирования инвестиционных проектов. Отраслевой фокус ИнфраВЭБ — проекты развития инфраструктуры, городской экономики и промышленности.
https://ria.ru/20210629/sotrudnichestvo-1739035854.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733632342_150:0:1131:736_1920x0_80_0_0_45536379b4c44a22d3c4f3ff91fb8dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, новости компаний - экономика, дальний восток, восточный экономический форум (вэф), вэб.рф (вэб), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:28 03.09.2021
 

ВЭБ.РФ: в инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока вложат 2,4 трлн рублей

© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
Офис ВЭБ.РФ
© "ВЭБ.РФ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Общий объем государственного и частного финансирования в инфраструктурные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке превышает 2,4 триллиона рублей, часть проектов уже реализуется, сообщил на ВЭФ-2021 в пятницу генеральный директор ИнфраВЭБ (входит в Группу ВЭБ.РФ) Денис Ноздрачев.
"По нашим оценкам, общая стоимость промышленных и инфраструктурных проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, часть из которых уже реализуется, часть — только рассматривается, составляет свыше 2,4 триллиона рублей", — сказал Ноздрачев.
Он отметил, что значительный потенциал здесь имеют проекты по освоению крупных месторождений, существенной частью которых является подъездная и подводящая инфраструктура. Ее финансирование невозможно только за счет инвесторов, поэтому самый логичный способ реализации таких проектов — концессия с привлечением федерального финансирования, считает гендиректор ИнфраВЭБ.
"Кроме этого, как правило, эксплуатация такой обеспечивающей инфраструктуры не является профильной для инвестора деятельностью. Концессия позволяет сохранить ее в собственности государства, вместе с тем обеспечив эксплуатацию в интересах инвестора", — пояснил Ноздрачев.
Он добавил, что механизм, который предусмотрен нормативной базой концессии Дальнего Востока, "новый и еще требует настройки", но работа по конкретным проектам уже ведется.
Акционерное общество "ВЭБ Инфраструктура" (ИнфраВЭБ) — дочернее общество государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. ИнфраВЭБ занимается подготовкой и организацией финансирования инвестиционных проектов. Отраслевой фокус ИнфраВЭБ — проекты развития инфраструктуры, городской экономики и промышленности.
Офис ВЭБ.РФ
29 июня, 13:16
ВЭБ.РФ назвал перспективные направления сотрудничества с Китаем
 
ЭкономикаНовости компаний - ЭкономикаДальний ВостокВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния