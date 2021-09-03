ВЭБ.РФ: в инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока вложат 2,4 трлн рублей
© "ВЭБ.РФ"Офис "ВЭБ.РФ"
© "ВЭБ.РФ"
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Общий объем государственного и частного финансирования в инфраструктурные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке превышает 2,4 триллиона рублей, часть проектов уже реализуется, сообщил на ВЭФ-2021 в пятницу генеральный директор ИнфраВЭБ (входит в Группу ВЭБ.РФ) Денис Ноздрачев.
"По нашим оценкам, общая стоимость промышленных и инфраструктурных проектов в Арктике и на Дальнем Востоке, часть из которых уже реализуется, часть — только рассматривается, составляет свыше 2,4 триллиона рублей", — сказал Ноздрачев.
Он отметил, что значительный потенциал здесь имеют проекты по освоению крупных месторождений, существенной частью которых является подъездная и подводящая инфраструктура. Ее финансирование невозможно только за счет инвесторов, поэтому самый логичный способ реализации таких проектов — концессия с привлечением федерального финансирования, считает гендиректор ИнфраВЭБ.
"Кроме этого, как правило, эксплуатация такой обеспечивающей инфраструктуры не является профильной для инвестора деятельностью. Концессия позволяет сохранить ее в собственности государства, вместе с тем обеспечив эксплуатацию в интересах инвестора", — пояснил Ноздрачев.
Он добавил, что механизм, который предусмотрен нормативной базой концессии Дальнего Востока, "новый и еще требует настройки", но работа по конкретным проектам уже ведется.
Акционерное общество "ВЭБ Инфраструктура" (ИнфраВЭБ) — дочернее общество государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. ИнфраВЭБ занимается подготовкой и организацией финансирования инвестиционных проектов. Отраслевой фокус ИнфраВЭБ — проекты развития инфраструктуры, городской экономики и промышленности.