https://ria.ru/20210903/infrastruktura-1748544011.html

ВЭБ.РФ: в инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока вложат 2,4 трлн рублей

ВЭБ.РФ: в инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока вложат 2,4 трлн рублей - РИА Новости, 03.09.2021

ВЭБ.РФ: в инфраструктуру Арктики и Дальнего Востока вложат 2,4 трлн рублей

Общий объем государственного и частного финансирования в инфраструктурные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке превышает 2,4 триллиона рублей, часть проектов... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:28

2021-09-03T13:28

2021-09-03T13:28

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Общий объем государственного и частного финансирования в инфраструктурные проекты в Арктике и на Дальнем Востоке превышает 2,4 триллиона рублей, часть проектов уже реализуется, сообщил на ВЭФ-2021 в пятницу генеральный директор ИнфраВЭБ (входит в Группу ВЭБ.РФ) Денис Ноздрачев.Он отметил, что значительный потенциал здесь имеют проекты по освоению крупных месторождений, существенной частью которых является подъездная и подводящая инфраструктура. Ее финансирование невозможно только за счет инвесторов, поэтому самый логичный способ реализации таких проектов — концессия с привлечением федерального финансирования, считает гендиректор ИнфраВЭБ.Он добавил, что механизм, который предусмотрен нормативной базой концессии Дальнего Востока, "новый и еще требует настройки", но работа по конкретным проектам уже ведется.Акционерное общество "ВЭБ Инфраструктура" (ИнфраВЭБ) — дочернее общество государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. ИнфраВЭБ занимается подготовкой и организацией финансирования инвестиционных проектов. Отраслевой фокус ИнфраВЭБ — проекты развития инфраструктуры, городской экономики и промышленности.

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