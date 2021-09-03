11:49 03.09.2021 (обновлено: 13:37 03.09.2021)
В Москве стартует II Международный фестиваль "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Постер II Международного фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве стартует II Международного фестиваля "Современное кино Греции". С 3 по 5 сентября в киноцентре "Октябрь" публике представят картины, созданные греческими режиссерами за последние два года, сообщает пресс-служба фестиваля.
"Кино в Греции – это летние кинозалы под открытым небом, благодаря которым мы полюбили седьмое искусство, старые черно-белые фильмы, которые смотрят все поколения, одно за другим, будто бы никогда не стареют и, конечно, режиссеры, которые, вопреки всем сложностям, поменяли облик греческой кинематографии и включили ее в русло европейского и мирового кинопроизводств", — цитируют в пресс-службе Екатерину Нассика, чрезвычайного и Полномочного Посла Греческой Республики в Российской Федерации.
Фильм открытия — дебютная работа Христоса Нику "Яблоки" о странной эпидемии в Афинах, из-за которой люди внезапно теряют память и не могут потом ее восстановить. Картина имела успех на международных кинофестивалях, а также была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Яблоки"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
Кадр из фильма "Яблоки"
"Жизнь современного человека вращается вокруг интернета. Я хотел, чтобы зритель подумал, передали ли мы свои воспоминания и эмоции чему-то внешнему? Технологии и социальные сети сделали все намного проще. Вам больше не нужно держать все в голове, вы храните свои воспоминания в компьютере или публично показываете в социальных сетях. Но может быть, мы стали жить меньше?", – размышляет Христос Нику.
На церемонии также покажут короткометражную ленту "Nimic" четырехкратного номинанта на "Оскар" Йоргоса Лантимоса.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма Nimic
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Кадр из фильма Nimic
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции" Кадр из фильма "Подстрекатели" (Goads)
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Кадр из фильма "Подстрекатели" (Goads)
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма W
3 из 5
Кадр из фильма W
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Роза Смирны"
4 из 5
Кадр из фильма "Роза Смирны"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Осада на улице Липерти"
5 из 5
Кадр из фильма "Осада на улице Липерти"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
1 из 5
Кадр из фильма Nimic
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
2 из 5
Кадр из фильма "Подстрекатели" (Goads)
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
3 из 5
Кадр из фильма W
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
4 из 5
Кадр из фильма "Роза Смирны"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
5 из 5
Кадр из фильма "Осада на улице Липерти"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
Второй день отдан программе "короткого метра", на которой состоятся показы таких картин, как "Белла" Телии Петраки, "Goads" Ирис Банланеа, "W" Стелиоса Купеториса, а также показы фильмов "Роза Смирны" Джорджа Корделласа и "Осада на улице Липерти" Ставроса Памбаллиса.
В заключительный день фестиваля состоится встреча с режиссером Димитрисом Кутсиабасакосом и премьера его драматического фильма "Даниэль ‘16". В картине рассказывают о немецком подростке, который отправляется в заброшенную греческую деревню для отбывания наказания в специальном центре для несовершеннолетних правонарушителей. Там он испытывает невероятные эмоции и принимает решение, которое всех удивит.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Даниэль 16"
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Кадр из фильма "Даниэль 16"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Портной"
2 из 2
Кадр из фильма "Портной"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
1 из 2
Кадр из фильма "Даниэль 16"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
2 из 2
Кадр из фильма "Портной"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
Тогда же, 5 сентября, пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой наградят дипломами партнеров, а после покажут ленту "Портной" Сони Лизы Кентерман об ателье на колесах.
"Убежден, что II Международный фестиваль "Современное кино Греции" станет ярким культурным событием российской столицы, повысит интерес к греческому кинематографу, который знакомит российского зрителя с культурой греческого народа, с историей и современной жизнью Греции, внесет особый вклад в дальнейшее развитие культурного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами", — цитируют президента ФНКА греков России Ивана Саввиди.
Впервые кинофестиваль прошел в 2016 году и сразу заинтересовал зрителей и представителей российского и греческого кинематографа. Основная площадка находилась в Москве, но показы также были проведены Красноярске, а в 2017 году – в Нижнем Новгороде.
1 сентября, 19:15КультураОткрылся Венецианский кинофестиваль