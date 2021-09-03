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В Москве стартует II Международный фестиваль "Современное кино Греции"

В Москве стартует II Международный фестиваль "Современное кино Греции" - РИА Новости, 03.09.2021

В Москве стартует II Международный фестиваль "Современное кино Греции"

В Москве стартует II Международного фестиваля "Современное кино Греции". С 3 по 5 сентября в киноцентре "Октябрь" публике представят картины, созданные... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:49

2021-09-03T11:49

2021-09-03T13:37

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве стартует II Международного фестиваля "Современное кино Греции". С 3 по 5 сентября в киноцентре "Октябрь" публике представят картины, созданные греческими режиссерами за последние два года, сообщает пресс-служба фестиваля. Фильм открытия — дебютная работа Христоса Нику "Яблоки" о странной эпидемии в Афинах, из-за которой люди внезапно теряют память и не могут потом ее восстановить. Картина имела успех на международных кинофестивалях, а также была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"."Жизнь современного человека вращается вокруг интернета. Я хотел, чтобы зритель подумал, передали ли мы свои воспоминания и эмоции чему-то внешнему? Технологии и социальные сети сделали все намного проще. Вам больше не нужно держать все в голове, вы храните свои воспоминания в компьютере или публично показываете в социальных сетях. Но может быть, мы стали жить меньше?", – размышляет Христос Нику.На церемонии также покажут короткометражную ленту "Nimic" четырехкратного номинанта на "Оскар" Йоргоса Лантимоса. Второй день отдан программе "короткого метра", на которой состоятся показы таких картин, как "Белла" Телии Петраки, "Goads" Ирис Банланеа, "W" Стелиоса Купеториса, а также показы фильмов "Роза Смирны" Джорджа Корделласа и "Осада на улице Липерти" Ставроса Памбаллиса. В заключительный день фестиваля состоится встреча с режиссером Димитрисом Кутсиабасакосом и премьера его драматического фильма "Даниэль ‘16". В картине рассказывают о немецком подростке, который отправляется в заброшенную греческую деревню для отбывания наказания в специальном центре для несовершеннолетних правонарушителей. Там он испытывает невероятные эмоции и принимает решение, которое всех удивит. Тогда же, 5 сентября, пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой наградят дипломами партнеров, а после покажут ленту "Портной" Сони Лизы Кентерман об ателье на колесах. Впервые кинофестиваль прошел в 2016 году и сразу заинтересовал зрителей и представителей российского и греческого кинематографа. Основная площадка находилась в Москве, но показы также были проведены Красноярске, а в 2017 году – в Нижнем Новгороде.

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новости культуры, кино и сериалы, афины, москва, нижний новгород, что посмотреть