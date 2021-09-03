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Культура
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В Москве стартует II Международный фестиваль "Современное кино Греции"
В Москве стартует II Международный фестиваль "Современное кино Греции" - РИА Новости, 03.09.2021
В Москве стартует II Международный фестиваль "Современное кино Греции"
В Москве стартует II Международного фестиваля "Современное кино Греции". С 3 по 5 сентября в киноцентре "Октябрь" публике представят картины, созданные... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:49
2021-09-03T13:37
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве стартует II Международного фестиваля "Современное кино Греции". С 3 по 5 сентября в киноцентре "Октябрь" публике представят картины, созданные греческими режиссерами за последние два года, сообщает пресс-служба фестиваля. Фильм открытия — дебютная работа Христоса Нику "Яблоки" о странной эпидемии в Афинах, из-за которой люди внезапно теряют память и не могут потом ее восстановить. Картина имела успех на международных кинофестивалях, а также была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке"."Жизнь современного человека вращается вокруг интернета. Я хотел, чтобы зритель подумал, передали ли мы свои воспоминания и эмоции чему-то внешнему? Технологии и социальные сети сделали все намного проще. Вам больше не нужно держать все в голове, вы храните свои воспоминания в компьютере или публично показываете в социальных сетях. Но может быть, мы стали жить меньше?", – размышляет Христос Нику.На церемонии также покажут короткометражную ленту "Nimic" четырехкратного номинанта на "Оскар" Йоргоса Лантимоса. Второй день отдан программе "короткого метра", на которой состоятся показы таких картин, как "Белла" Телии Петраки, "Goads" Ирис Банланеа, "W" Стелиоса Купеториса, а также показы фильмов "Роза Смирны" Джорджа Корделласа и "Осада на улице Липерти" Ставроса Памбаллиса. В заключительный день фестиваля состоится встреча с режиссером Димитрисом Кутсиабасакосом и премьера его драматического фильма "Даниэль ‘16". В картине рассказывают о немецком подростке, который отправляется в заброшенную греческую деревню для отбывания наказания в специальном центре для несовершеннолетних правонарушителей. Там он испытывает невероятные эмоции и принимает решение, которое всех удивит. Тогда же, 5 сентября, пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой наградят дипломами партнеров, а после покажут ленту "Портной" Сони Лизы Кентерман об ателье на колесах. Впервые кинофестиваль прошел в 2016 году и сразу заинтересовал зрителей и представителей российского и греческого кинематографа. Основная площадка находилась в Москве, но показы также были проведены Красноярске, а в 2017 году – в Нижнем Новгороде.
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новости культуры, кино и сериалы, афины, москва, нижний новгород, что посмотреть
11:49 03.09.2021 (обновлено: 13:37 03.09.2021)
 

В Москве стартует II Международный фестиваль "Современное кино Греции"

© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Постер II Международного фестиваля "Современное кино Греции"
Постер II Международного фестиваля Современное кино Греции
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве стартует II Международного фестиваля "Современное кино Греции". С 3 по 5 сентября в киноцентре "Октябрь" публике представят картины, созданные греческими режиссерами за последние два года, сообщает пресс-служба фестиваля.

"Кино в Греции – это летние кинозалы под открытым небом, благодаря которым мы полюбили седьмое искусство, старые черно-белые фильмы, которые смотрят все поколения, одно за другим, будто бы никогда не стареют и, конечно, режиссеры, которые, вопреки всем сложностям, поменяли облик греческой кинематографии и включили ее в русло европейского и мирового кинопроизводств", — цитируют в пресс-службе Екатерину Нассика, чрезвычайного и Полномочного Посла Греческой Республики в Российской Федерации.

Фильм открытия — дебютная работа Христоса Нику "Яблоки" о странной эпидемии в Афинах, из-за которой люди внезапно теряют память и не могут потом ее восстановить. Картина имела успех на международных кинофестивалях, а также была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Яблоки"
Кадр из фильма Яблоки
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
Кадр из фильма "Яблоки"
"Жизнь современного человека вращается вокруг интернета. Я хотел, чтобы зритель подумал, передали ли мы свои воспоминания и эмоции чему-то внешнему? Технологии и социальные сети сделали все намного проще. Вам больше не нужно держать все в голове, вы храните свои воспоминания в компьютере или публично показываете в социальных сетях. Но может быть, мы стали жить меньше?", – размышляет Христос Нику.
На церемонии также покажут короткометражную ленту "Nimic" четырехкратного номинанта на "Оскар" Йоргоса Лантимоса.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма Nimic
Кадр из фильма Nimic
1 из 5
Кадр из фильма Nimic
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции" Кадр из фильма "Подстрекатели" (Goads)
Кадр из фильма Подстрекатели (Goads)
2 из 5
Кадр из фильма "Подстрекатели" (Goads)
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма W
Кадр из фильма W
3 из 5
Кадр из фильма W
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Роза Смирны"
Кадр из фильма Роза Смирны
4 из 5
Кадр из фильма "Роза Смирны"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Осада на улице Липерти"
Кадр из фильма Осада на улице Липерти
5 из 5
Кадр из фильма "Осада на улице Липерти"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
1 из 5
Кадр из фильма Nimic
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
2 из 5
Кадр из фильма "Подстрекатели" (Goads)
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
3 из 5
Кадр из фильма W
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
4 из 5
Кадр из фильма "Роза Смирны"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
5 из 5
Кадр из фильма "Осада на улице Липерти"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
Второй день отдан программе "короткого метра", на которой состоятся показы таких картин, как "Белла" Телии Петраки, "Goads" Ирис Банланеа, "W" Стелиоса Купеториса, а также показы фильмов "Роза Смирны" Джорджа Корделласа и "Осада на улице Липерти" Ставроса Памбаллиса.
В заключительный день фестиваля состоится встреча с режиссером Димитрисом Кутсиабасакосом и премьера его драматического фильма "Даниэль ‘16". В картине рассказывают о немецком подростке, который отправляется в заброшенную греческую деревню для отбывания наказания в специальном центре для несовершеннолетних правонарушителей. Там он испытывает невероятные эмоции и принимает решение, которое всех удивит.
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Даниэль 16"
Кадр из фильма Даниэль 16
1 из 2
Кадр из фильма "Даниэль 16"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"Кадр из фильма "Портной"
Кадр из фильма Портной
2 из 2
Кадр из фильма "Портной"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
1 из 2
Кадр из фильма "Даниэль 16"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
2 из 2
Кадр из фильма "Портной"
© Предоставлено пресс-службой фестиваля "Современное кино Греции"
Тогда же, 5 сентября, пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля, на которой наградят дипломами партнеров, а после покажут ленту "Портной" Сони Лизы Кентерман об ателье на колесах.
"Убежден, что II Международный фестиваль "Современное кино Греции" станет ярким культурным событием российской столицы, повысит интерес к греческому кинематографу, который знакомит российского зрителя с культурой греческого народа, с историей и современной жизнью Греции, внесет особый вклад в дальнейшее развитие культурного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами", — цитируют президента ФНКА греков России Ивана Саввиди.
Впервые кинофестиваль прошел в 2016 году и сразу заинтересовал зрителей и представителей российского и греческого кинематографа. Основная площадка находилась в Москве, но показы также были проведены Красноярске, а в 2017 году – в Нижнем Новгороде.
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