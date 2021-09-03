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Собянин назвал электронное голосование самым безопасным в пандемию
Собянин назвал электронное голосование самым безопасным в пандемию - РИА Новости, 03.09.2021
Собянин назвал электронное голосование самым безопасным в пандемию
В условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое избирательное право, заявил мэр... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:42
2021-09-03T10:42
общество
технологии
москва
сергей собянин
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое избирательное право, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Мэр отметил, что в противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование – способ относительно новый, но при этом более быстрый, удобный и надежный.Сам Собянин также планирует голосовать онлайн. По его словам, аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей."Я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной думы с помощью сети интернет", - добавил мэр в той же записи в блоге.
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общество, технологии, москва, сергей собянин, выборы в государственную думу, россия
10:42 03.09.2021
 
Собянин назвал электронное голосование самым безопасным в пандемию

Собянин: в условиях пандемии электронное голосование — наиболее безопасное

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин выступает во время II федерального просветительского марафона "Новое знание" в Экспоцентре на Красной Пресне Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает во время II федерального просветительского марафона Новое знание в Экспоцентре на Красной Пресне Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое избирательное право, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
Мэр отметил, что в противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование – способ относительно новый, но при этом более быстрый, удобный и надежный.
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"Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома. К тому же в условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое право на участие в формировании органов власти",- говорится в сообщении мэра.
Сам Собянин также планирует голосовать онлайн. По его словам, аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей.
"Я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной думы с помощью сети интернет", - добавил мэр в той же записи в блоге.
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