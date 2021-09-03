https://ria.ru/20210903/golosovanie-1748496725.html

Собянин назвал электронное голосование самым безопасным в пандемию

Собянин назвал электронное голосование самым безопасным в пандемию - РИА Новости, 03.09.2021

Собянин назвал электронное голосование самым безопасным в пандемию

В условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое избирательное право, заявил мэр... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:42

2021-09-03T10:42

2021-09-03T10:42

общество

технологии

москва

сергей собянин

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В условиях не закончившейся пандемии COVID-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое избирательное право, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Мэр отметил, что в противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование – способ относительно новый, но при этом более быстрый, удобный и надежный.Сам Собянин также планирует голосовать онлайн. По его словам, аналогичное решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей."Я записался на дистанционное электронное голосование. Буду участвовать в выборах депутатов Государственной думы с помощью сети интернет", - добавил мэр в той же записи в блоге.

https://ria.ru/20210618/golosovanie-1737617092.html

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общество, технологии, москва, сергей собянин, выборы в государственную думу, россия