Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/geologorazvedka-1748474472.html
Путина попросили о поддержке частных инвестиций в геологоразведку
Путина попросили о поддержке частных инвестиций в геологоразведку - РИА Новости, 03.09.2021
Путина попросили о поддержке частных инвестиций в геологоразведку
Гендиректор "Полюса" Павел Грачев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять ряд мер, которые будут способствовать росту частных инвестиций в РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:29
2021-09-03T08:29
экономика
технологии
владивосток
канада
владимир путин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
павел грачев
дальневосточный федеральный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748474305_0:0:3190:1794_1920x0_80_0_0_f67dadba82591c18a1a0bda936985b4a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Гендиректор "Полюса" Павел Грачев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять ряд мер, которые будут способствовать росту частных инвестиций в геологоразведку."Мы проработали все инициативы с Минприроды... и полагаем, что их реализация позволит переломить негативные тенденции и обеспечить стабильный прирост минерально сырьевой базы в стране", - сказал Грачев в докладе главе государства в рамках встречи с модераторами на Восточном экономическом форуме.В частности, по словам Грачева, прописанное на сегодня в законе право на геологическое изучение недр работает не всегда. "В отсутствие четкой процедуры заявка недропользователя зачастую отклоняется и используется лишь для идентификации перспективного участка, который потом выставляется на аукцион и продается уже в рамках тендерных процедур. Естественно, это демотивирует заявителей, лишает их стимула искать новые рудопроявления. Мы предлагаем ряд мер для донастройки так называемого заявительного принципа, чтобы исключить отказы по надуманным причинам, повысить прозрачность процедуры и ускорить выдачу поисковых лицензий", - сказал глава "Полюса".Он также назвал бессмысленным ограничение, в соответствии с которым частные компании не имеют права заниматься региональным изучением недр, и предложил допустить недропользователей к общепоисковой части региональных работ, а также увеличить количество и площади поисковых лицензий, при этом обязав компании в течение двух-трех лет сдавать государству неперcпективные участки. Кроме того, по мнению Грачева, нужно разрешить оборот поисковых лицензий, "чтобы способствовать развитию в России юниорных геологоразведочных компаний, которые специализируются именно на поиске месторождений, на долю которых в Австралии и Канаде приходится до 75% всех новых первооткрывательств".Гендиректор "Полюса" также заявил, что в настоящее время базы данных геологической информации разбросаны на бумажных носителях среди десятков геологических институтов по всей стране, в них много противоречий, а доступ к ним сильно ограничен. "Мы предлагаем поручить Минприроды провести работу по верификации и консолидации всей имеющейся информацию на базе единой геологической информационной системы, сделав ее доступной всем недропользователям в онлайн-режиме, в том числе на коммерческой основе", - предложил Грачев.В заключение он отметил, что с момента получения лицензионного участка до начала его отработки проходит до двух лет, необходимых для получения согласований и разрешений от различных ведомств. В связи с этим глава "Полюса" предложил наделить Минприроды функцией "единого окна" для ускоренного прохождения указанных процедур.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/finansirovanie-1748458366.html
https://ria.ru/20210520/metallurgiya-1733052935.html
владивосток
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748474305_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_546214d1c3787136d56d39a2ca31c0ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, владивосток, канада, владимир путин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), павел грачев, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:29 03.09.2021
 
Путина попросили о поддержке частных инвестиций в геологоразведку

Глава "Полюса" Грачев попросил Путина о поддержке частных инвестиций в геологоразведку

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Гендиректор "Полюса" Павел Грачев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять ряд мер, которые будут способствовать росту частных инвестиций в геологоразведку.
"Мы проработали все инициативы с Минприроды... и полагаем, что их реализация позволит переломить негативные тенденции и обеспечить стабильный прирост минерально сырьевой базы в стране", - сказал Грачев в докладе главе государства в рамках встречи с модераторами на Восточном экономическом форуме.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на Восточном экономическом форуме 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
05:26
Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
В частности, по словам Грачева, прописанное на сегодня в законе право на геологическое изучение недр работает не всегда. "В отсутствие четкой процедуры заявка недропользователя зачастую отклоняется и используется лишь для идентификации перспективного участка, который потом выставляется на аукцион и продается уже в рамках тендерных процедур. Естественно, это демотивирует заявителей, лишает их стимула искать новые рудопроявления. Мы предлагаем ряд мер для донастройки так называемого заявительного принципа, чтобы исключить отказы по надуманным причинам, повысить прозрачность процедуры и ускорить выдачу поисковых лицензий", - сказал глава "Полюса".
Он также назвал бессмысленным ограничение, в соответствии с которым частные компании не имеют права заниматься региональным изучением недр, и предложил допустить недропользователей к общепоисковой части региональных работ, а также увеличить количество и площади поисковых лицензий, при этом обязав компании в течение двух-трех лет сдавать государству неперcпективные участки. Кроме того, по мнению Грачева, нужно разрешить оборот поисковых лицензий, "чтобы способствовать развитию в России юниорных геологоразведочных компаний, которые специализируются именно на поиске месторождений, на долю которых в Австралии и Канаде приходится до 75% всех новых первооткрывательств".
Гендиректор "Полюса" также заявил, что в настоящее время базы данных геологической информации разбросаны на бумажных носителях среди десятков геологических институтов по всей стране, в них много противоречий, а доступ к ним сильно ограничен. "Мы предлагаем поручить Минприроды провести работу по верификации и консолидации всей имеющейся информацию на базе единой геологической информационной системы, сделав ее доступной всем недропользователям в онлайн-режиме, в том числе на коммерческой основе", - предложил Грачев.
В заключение он отметил, что с момента получения лицензионного участка до начала его отработки проходит до двух лет, необходимых для получения согласований и разрешений от различных ведомств. В связи с этим глава "Полюса" предложил наделить Минприроды функцией "единого окна" для ускоренного прохождения указанных процедур.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Плавильный цех - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 00:22
СП предложила дать металлургам вычет по НДПИ на геологоразведку
 
ЭкономикаТехнологииВладивостокКанадаВладимир ПутинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Павел ГрачевДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния