Путина попросили о поддержке частных инвестиций в геологоразведку
Глава "Полюса" Грачев попросил Путина о поддержке частных инвестиций в геологоразведку
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в работе Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Гендиректор "Полюса" Павел Грачев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять ряд мер, которые будут способствовать росту частных инвестиций в геологоразведку.
"Мы проработали все инициативы с Минприроды... и полагаем, что их реализация позволит переломить негативные тенденции и обеспечить стабильный прирост минерально сырьевой базы в стране", - сказал Грачев в докладе главе государства в рамках встречи с модераторами на Восточном экономическом форуме.
В частности, по словам Грачева, прописанное на сегодня в законе право на геологическое изучение недр работает не всегда. "В отсутствие четкой процедуры заявка недропользователя зачастую отклоняется и используется лишь для идентификации перспективного участка, который потом выставляется на аукцион и продается уже в рамках тендерных процедур. Естественно, это демотивирует заявителей, лишает их стимула искать новые рудопроявления. Мы предлагаем ряд мер для донастройки так называемого заявительного принципа, чтобы исключить отказы по надуманным причинам, повысить прозрачность процедуры и ускорить выдачу поисковых лицензий", - сказал глава "Полюса".
Он также назвал бессмысленным ограничение, в соответствии с которым частные компании не имеют права заниматься региональным изучением недр, и предложил допустить недропользователей к общепоисковой части региональных работ, а также увеличить количество и площади поисковых лицензий, при этом обязав компании в течение двух-трех лет сдавать государству неперcпективные участки. Кроме того, по мнению Грачева, нужно разрешить оборот поисковых лицензий, "чтобы способствовать развитию в России юниорных геологоразведочных компаний, которые специализируются именно на поиске месторождений, на долю которых в Австралии и Канаде приходится до 75% всех новых первооткрывательств".
Гендиректор "Полюса" также заявил, что в настоящее время базы данных геологической информации разбросаны на бумажных носителях среди десятков геологических институтов по всей стране, в них много противоречий, а доступ к ним сильно ограничен. "Мы предлагаем поручить Минприроды провести работу по верификации и консолидации всей имеющейся информацию на базе единой геологической информационной системы, сделав ее доступной всем недропользователям в онлайн-режиме, в том числе на коммерческой основе", - предложил Грачев.
В заключение он отметил, что с момента получения лицензионного участка до начала его отработки проходит до двух лет, необходимых для получения согласований и разрешений от различных ведомств. В связи с этим глава "Полюса" предложил наделить Минприроды функцией "единого окна" для ускоренного прохождения указанных процедур.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.