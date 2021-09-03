23:42 03.09.2021 (обновлено: 00:08 04.09.2021)
"Нафтогаз" считает, что "Северному потоку — 2" не разрешат работать
Глава "Нафтогаза" Витренко: "Северному потоку — 2" не дадут работать в коммерческом режиме
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Газопроводу "Северный поток — 2" не разрешат работать в коммерческом режиме, такое мнение высказал глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Витренко находится в США в составе делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским. Ранее украинский лидер после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что стороны обсудили гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском газопровода "Северный поток — 2".
"Технически-то проект будет достроен в ближайшие недели. Но это не означает, что ему разрешат работать в коммерческом режиме. То есть технически труба будет готова, они пустят газ, чтобы протестировать, что газ действительно может по ней идти, но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор, и это еще должно быть подтверждено ЕК", – сказал Витренко в эфире телеканала "Украина 24".
По мнению главы "Нафтогаза", для сертификации оператор "Северного потока — 2" должен "доказать полное соответствие европейскому праву", что невозможно.
В ближайшее время, добавил Витренко, пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон "гарантирует санкции" против проекта, если Киеву будут создавать "энергетические проблемы".