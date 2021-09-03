https://ria.ru/20210903/gazoprovod-1748649092.html

"Нафтогаз" считает, что "Северному потоку — 2" не разрешат работать

"Нафтогаз" считает, что "Северному потоку — 2" не разрешат работать - РИА Новости, 04.09.2021

"Нафтогаз" считает, что "Северному потоку — 2" не разрешат работать

Газопроводу "Северный поток — 2" не разрешат работать в коммерческом режиме, такое мнение высказал глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-03T23:42

2021-09-03T23:42

2021-09-04T00:08

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КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Газопроводу "Северный поток — 2" не разрешат работать в коммерческом режиме, такое мнение высказал глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.Витренко находится в США в составе делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским. Ранее украинский лидер после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что стороны обсудили гарантии энергетической безопасности для Украины в связи с запуском газопровода "Северный поток — 2".По мнению главы "Нафтогаза", для сертификации оператор "Северного потока — 2" должен "доказать полное соответствие европейскому праву", что невозможно.В ближайшее время, добавил Витренко, пройдут встречи на уровне европейских компаний, на которых будет обсуждаться вопрос о том, как они будут бронировать мощности для транзита газа через Украину."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с коллегой Джо Байденом заявил, что Вашингтон "гарантирует санкции" против проекта, если Киеву будут создавать "энергетические проблемы".

https://ria.ru/20210903/tranzit-1748446816.html

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экономика, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, газпром, нафтогаз украины, балтийское море, юрий витренко, северный поток — 2, россия