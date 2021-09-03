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Михельсон предсказал снижение спроса на газ
Михельсон предсказал снижение спроса на газ - РИА Новости, 03.09.2021
Михельсон предсказал снижение спроса на газ
Востребованность газа после 2030-2035 годов будет снижаться из-за энергоперехода, надо ускорять монетизацию его запасов в России, заявил журналистам на брифинге РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:15
2021-09-03T13:15
экономика
новатэк
газпром
леонид михельсон
усть-луга
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Востребованность газа после 2030-2035 годов будет снижаться из-за энергоперехода, надо ускорять монетизацию его запасов в России, заявил журналистам на брифинге в рамках ВЭФ глава "Новатэка" Леонид Михельсон."Я считаю, энергопереход когда-то случится. И мы прогнозируем 30-35 год еще можно подписывать долгосрочные договоры. Потом газ не востребован будет, надо монетизировать это сейчас", - сказал Михельсон.В этом контексте "Новатэк" считает свою позицию по разработке Тамбейского месторождения "Газпрома" конкурентной, отметил он."Монетизировать Тамбейскую группу надо только через СПГ", - сказал глава "Новатэка". При этом Михельсон отметил, что, с его точки зрения, в правительстве такая позиция находит поддержку. "Мне кажется, да", - ответил он на соответствующий вопрос."Газпром" в мае заключил соглашение с "Русгаздобычей" о совместном освоении Тамбейского месторождения. В рамках договоренностей "Газпром недра" и "Русгаздобыча" создадут совместное предприятие на паритетной основе – ООО "Тамбей газдобыча", с лицензиями на пользование участками недр, на которых расположено Тамбейское месторождение.Совместное предприятие должно будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа с 2026 года, а добываемый на месторождении газ в будущем будет поставляться на газоперерабатывающий комплекс (ГПК) "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге, где будут построены мощности по переработке и сжижению.В СМИ ранее неоднократно появлялась информация о том, что интерес к Тамбейскому месторождению "Газпрома" проявлял и "Новатэк".
https://ria.ru/20210903/potok-1748480329.html
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экономика, новатэк, газпром, леонид михельсон, усть-луга, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:15 03.09.2021
 
Михельсон предсказал снижение спроса на газ

Глава "Новатэка" Михельсон: спрос на газ после 2030-х годов будет снижаться

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке
Стенд Минпромторга России в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках VI Восточного экономического форума (ВЭФ-2021) во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Востребованность газа после 2030-2035 годов будет снижаться из-за энергоперехода, надо ускорять монетизацию его запасов в России, заявил журналистам на брифинге в рамках ВЭФ глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Я считаю, энергопереход когда-то случится. И мы прогнозируем 30-35 год еще можно подписывать долгосрочные договоры. Потом газ не востребован будет, надо монетизировать это сейчас", - сказал Михельсон.
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В этом контексте "Новатэк" считает свою позицию по разработке Тамбейского месторождения "Газпрома" конкурентной, отметил он.
"Монетизировать Тамбейскую группу надо только через СПГ", - сказал глава "Новатэка". При этом Михельсон отметил, что, с его точки зрения, в правительстве такая позиция находит поддержку. "Мне кажется, да", - ответил он на соответствующий вопрос.
"Газпром" в мае заключил соглашение с "Русгаздобычей" о совместном освоении Тамбейского месторождения. В рамках договоренностей "Газпром недра" и "Русгаздобыча" создадут совместное предприятие на паритетной основе – ООО "Тамбей газдобыча", с лицензиями на пользование участками недр, на которых расположено Тамбейское месторождение.
Совместное предприятие должно будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа с 2026 года, а добываемый на месторождении газ в будущем будет поставляться на газоперерабатывающий комплекс (ГПК) "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге, где будут построены мощности по переработке и сжижению.
В СМИ ранее неоднократно появлялась информация о том, что интерес к Тамбейскому месторождению "Газпрома" проявлял и "Новатэк".
На выставке Улица Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 16:16
"Газпром" и "Новатэк" не договорились по поводу поставок СПГ на Камчатку
 
ЭкономикаНоватэкГазпромЛеонид МихельсонУсть-ЛугаРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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