https://ria.ru/20210903/gaz-1748539930.html

Михельсон предсказал снижение спроса на газ

Михельсон предсказал снижение спроса на газ - РИА Новости, 03.09.2021

Михельсон предсказал снижение спроса на газ

Востребованность газа после 2030-2035 годов будет снижаться из-за энергоперехода, надо ускорять монетизацию его запасов в России, заявил журналистам на брифинге РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:15

2021-09-03T13:15

2021-09-03T13:15

экономика

новатэк

газпром

леонид михельсон

усть-луга

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Востребованность газа после 2030-2035 годов будет снижаться из-за энергоперехода, надо ускорять монетизацию его запасов в России, заявил журналистам на брифинге в рамках ВЭФ глава "Новатэка" Леонид Михельсон."Я считаю, энергопереход когда-то случится. И мы прогнозируем 30-35 год еще можно подписывать долгосрочные договоры. Потом газ не востребован будет, надо монетизировать это сейчас", - сказал Михельсон.В этом контексте "Новатэк" считает свою позицию по разработке Тамбейского месторождения "Газпрома" конкурентной, отметил он."Монетизировать Тамбейскую группу надо только через СПГ", - сказал глава "Новатэка". При этом Михельсон отметил, что, с его точки зрения, в правительстве такая позиция находит поддержку. "Мне кажется, да", - ответил он на соответствующий вопрос."Газпром" в мае заключил соглашение с "Русгаздобычей" о совместном освоении Тамбейского месторождения. В рамках договоренностей "Газпром недра" и "Русгаздобыча" создадут совместное предприятие на паритетной основе – ООО "Тамбей газдобыча", с лицензиями на пользование участками недр, на которых расположено Тамбейское месторождение.Совместное предприятие должно будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа с 2026 года, а добываемый на месторождении газ в будущем будет поставляться на газоперерабатывающий комплекс (ГПК) "Газпрома" и "Русгаздобычи" в Усть-Луге, где будут построены мощности по переработке и сжижению.В СМИ ранее неоднократно появлялась информация о том, что интерес к Тамбейскому месторождению "Газпрома" проявлял и "Новатэк".

https://ria.ru/20210903/potok-1748480329.html

https://ria.ru/20210902/kamchatka-1748388165.html

усть-луга

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экономика, новатэк, газпром, леонид михельсон, усть-луга, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)