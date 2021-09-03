https://ria.ru/20210903/gaz-1748459544.html

МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов

МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов - РИА Новости, 03.09.2021

МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов

Минэкономразвития рассчитывает к концу 2023 года добиться признания российской системы верификации выбросов парниковых газов на международном уровне, сообщил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:55

2021-09-03T05:55

2021-09-03T05:55

экономика

максим решетников

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает к концу 2023 года добиться признания российской системы верификации выбросов парниковых газов на международном уровне, сообщил глава министерства Максим Решетников.Выступая на сессии ВЭФ "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?", он рассказал о том, что в рамках климатической повестки министерство ведет работу по созданию системы верификации выбросов, а также по формированию рынка организаций, которые могут и которым доверяют оценивать итоги климатических проектов, уровня поглощения, сокращения выбросов и так далее."Очень важно добиться признания нашей системы таких организаций на международном уровне, мы такой план подготовили, Росаккредитация задачу получила - коллеги активно этим занимаются. У нас есть план, чтобы к концу 2023 года мы добились признания всей нашей системы на международном уровне", - добавил министр.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/putin-1596527916.html

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экономика, максим решетников, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)