Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/gaz-1748459544.html
МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов - РИА Новости, 03.09.2021
МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
Минэкономразвития рассчитывает к концу 2023 года добиться признания российской системы верификации выбросов парниковых газов на международном уровне, сообщил... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:55
2021-09-03T05:55
экономика
максим решетников
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595973404_0:395:2938:2048_1920x0_80_0_0_e4af469588499458b80e6d0019f5a45d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает к концу 2023 года добиться признания российской системы верификации выбросов парниковых газов на международном уровне, сообщил глава министерства Максим Решетников.Выступая на сессии ВЭФ "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?", он рассказал о том, что в рамках климатической повестки министерство ведет работу по созданию системы верификации выбросов, а также по формированию рынка организаций, которые могут и которым доверяют оценивать итоги климатических проектов, уровня поглощения, сокращения выбросов и так далее."Очень важно добиться признания нашей системы таких организаций на международном уровне, мы такой план подготовили, Росаккредитация задачу получила - коллеги активно этим занимаются. У нас есть план, чтобы к концу 2023 года мы добились признания всей нашей системы на международном уровне", - добавил министр.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/putin-1596527916.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595973404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de5fa1cfec2552439f23534974661dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, максим решетников, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
05:55 03.09.2021
 
МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов

МЭР намерено к 2024 году добиться признания системы верификации выбросов парниковых газов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минэкономразвития рассчитывает к концу 2023 года добиться признания российской системы верификации выбросов парниковых газов на международном уровне, сообщил глава министерства Максим Решетников.
Выступая на сессии ВЭФ "Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?", он рассказал о том, что в рамках климатической повестки министерство ведет работу по созданию системы верификации выбросов, а также по формированию рынка организаций, которые могут и которым доверяют оценивать итоги климатических проектов, уровня поглощения, сокращения выбросов и так далее.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 15:34
Путин поручил кабмину снизить выбросы парникового газа
"Очень важно добиться признания нашей системы таких организаций на международном уровне, мы такой план подготовили, Росаккредитация задачу получила - коллеги активно этим занимаются. У нас есть план, чтобы к концу 2023 года мы добились признания всей нашей системы на международном уровне", - добавил министр.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаМаксим РешетниковРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
13:41Голикова назвала число россиян, получивших единовременные выплаты
13:41Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
13:38Путин выразил надежду на успех проектов, реализуемых на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния