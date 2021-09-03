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Экс-премьера Франции Фийона заподозрили в растрате, сообщили СМИ
Экс-премьера Франции Фийона заподозрили в растрате, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.09.2021
Экс-премьера Франции Фийона заподозрили в растрате, сообщили СМИ
Национальная финансовая прокуратура Франции ведет новое предварительное расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона по подозрению... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:22
2021-09-03T12:22
в мире
париж
франция
франсуа фийон
парламент франции
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ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции ведет новое предварительное расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона по подозрению растрате госсредств, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на адвоката политика.В 2017 году Национальная финансовая прокуратура (PNF) начала предварительное расследование в связи с приемом на работу в качестве парламентского помощника Фийона писателя Маэля Ренуара. Как отмечает радиостанция, он в период с ноября 2013 года по сентябрь 2015 года получил от Национального собрания (нижняя палата парламента Франции) денежное вознаграждение в размере 38 тысяч евро. Задачей писателя была помощь в написании книги Фийона "Делать" (Faire), вышедшей в сентябре 2015 года, отметил адвокат бывшего премьер-министра. В основе расследования лежит вопрос, может ли парламентский помощник помогать в написании книги.Фийон был заслушан по этому делу в начале года, Маэль Ренуар ранее. "В ходе допроса Франсуа Фийон продемонстрировал, что он написал книгу, содержащую его идеи и его видение Франции", - заявил адвокат Антонен Леви, слова которого приводит радиостанция. Он убежден, что неслучайно информация о новом расследовании появилась перед началом апелляционного процесса, который должен состояться в ноябре. По мнению адвоката, это стратегия по дискредитации политика.В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсресдств и приговорил к пяти годам тюремного заключения – три из них условно - по делу о фиктивном трудоустройстве супруги политика в качестве парламентского помощника. Также Фийон был приговорен к штрафу в размере 375 тысяч евро. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро. Защита Фийона подала апелляционную жалобу на приговор. Она будет рассматриваться с 15 по 30 ноября.
https://ria.ru/20210702/fiyon-1739618176.html
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в мире, париж, франция, франсуа фийон, парламент франции
12:22 03.09.2021
 
Экс-премьера Франции Фийона заподозрили в растрате, сообщили СМИ

France Info: во Франции против экс-премьера Фийона завели дело по подозрению в растрате

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкБывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПАРИЖ, 3 сен – РИА Новости. Национальная финансовая прокуратура Франции ведет новое предварительное расследование в отношении бывшего премьер-министра страны Франсуа Фийона по подозрению растрате госсредств, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на адвоката политика.
В 2017 году Национальная финансовая прокуратура (PNF) начала предварительное расследование в связи с приемом на работу в качестве парламентского помощника Фийона писателя Маэля Ренуара. Как отмечает радиостанция, он в период с ноября 2013 года по сентябрь 2015 года получил от Национального собрания (нижняя палата парламента Франции) денежное вознаграждение в размере 38 тысяч евро. Задачей писателя была помощь в написании книги Фийона "Делать" (Faire), вышедшей в сентябре 2015 года, отметил адвокат бывшего премьер-министра. В основе расследования лежит вопрос, может ли парламентский помощник помогать в написании книги.
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров "Зарубежнефти"
Фийон был заслушан по этому делу в начале года, Маэль Ренуар ранее. "В ходе допроса Франсуа Фийон продемонстрировал, что он написал книгу, содержащую его идеи и его видение Франции", - заявил адвокат Антонен Леви, слова которого приводит радиостанция. Он убежден, что неслучайно информация о новом расследовании появилась перед началом апелляционного процесса, который должен состояться в ноябре. По мнению адвоката, это стратегия по дискредитации политика.
В июне 2020 года суд Парижа признал Фийона виновным в растрате госсресдств и приговорил к пяти годам тюремного заключения – три из них условно - по делу о фиктивном трудоустройстве супруги политика в качестве парламентского помощника. Также Фийон был приговорен к штрафу в размере 375 тысяч евро. Супруга Фийона Пенелопа признана виновной в соучастии и сокрытии растраты государственных средств. Она приговорена к трем годам тюремного заключения условно и штрафу в 375 тысяч евро. Защита Фийона подала апелляционную жалобу на приговор. Она будет рассматриваться с 15 по 30 ноября.
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
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В миреПарижФранцияФрансуа ФийонПарламент Франции
 
 
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