11:53 03.09.2021 (обновлено: 11:58 03.09.2021)
В Оренбуржье стартовал VI Международный молодежный форум "Евразия Global"
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / VI Международный молодежный форум "Евразия Global" в Оренбурге
ОРЕНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. В Оренбуржье открылся VI Международный молодежный форум "Евразия Global", мероприятие проходит со 2 по 8 сентября в в двух форматах: онлайн и офлайн, сообщает пресс-служба областного правительства.
" За шесть лет форум объединил более 4000 молодых людей со всего мира. В текущем году участие принимают 500 российских и иностранных лидеров молодежи из 78 стран мира. В формате онлайн с "Евразией Global" смогут познакомиться более 1500 человек со всей планеты. Общее число стран-участниц с учетом онлайна - 106. На форуме пройдут грантовые конкурсы от Федерального агентства по делам молодежи для российских граждан и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова для иностранных участников", - говорится в сообщении.
В приветственном слове к участником форума губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что во второй раз мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО. Для региона это большая честь и ответственность.
"Пандемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. В каждой из наших стран действует множество ограничений. Однако мы все же здесь! Вместе собрались на оренбургской земле и готовы активно работать над повесткой будущего. Этот диалог очень важен сейчас, когда перед всем миром стоит множество вызовов и общих проблем. У молодежи в этом плане особая роль. Мы не хотим, чтобы проблемы будущего разъединили вас – молодых людей из разных стран мира. Наоборот, мы ждем, что вы научитесь вместе преодолевать все трудности. Этот год объявлен ООН годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Время требует от нас выйти за рамки привычного и мыслить креативно, искать новые механизмы и форматы ",- сказал губернатор Оренбуржья.