https://ria.ru/20210903/forum-1748509925.html

В Оренбуржье стартовал VI Международный молодежный форум "Евразия Global"

В Оренбуржье стартовал VI Международный молодежный форум "Евразия Global" - РИА Новости, 03.09.2021

В Оренбуржье стартовал VI Международный молодежный форум "Евразия Global"

В Оренбуржье открылся VI Международный молодежный форум "Евразия Global", мероприятие проходит со 2 по 8 сентября в в двух форматах: онлайн и офлайн, сообщает... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:53

2021-09-03T11:53

2021-09-03T11:58

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. В Оренбуржье открылся VI Международный молодежный форум "Евразия Global", мероприятие проходит со 2 по 8 сентября в в двух форматах: онлайн и офлайн, сообщает пресс-служба областного правительства." За шесть лет форум объединил более 4000 молодых людей со​ всего мира. В текущем году участие принимают 500 российских и иностранных лидеров молодежи из 78 стран мира. В формате онлайн с "Евразией Global" смогут познакомиться более 1500 человек со всей планеты. Общее число стран-участниц с учетом онлайна - 106. ​ На форуме пройдут грантовые конкурсы от Федерального агентства по делам молодежи для российских граждан и Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова для иностранных участников", - говорится в сообщении.В приветственном слове к участником форума губернатор Оренбургской области Денис Паслер отметил, что во второй раз мероприятие проходит под эгидой ЮНЕСКО. Для региона это большая честь и ответственность."Пандемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь. В каждой из наших стран действует множество ограничений. Однако мы все же здесь! Вместе собрались на оренбургской земле и готовы активно работать над повесткой будущего.​ Этот диалог очень важен сейчас, когда перед всем миром стоит множество вызовов и общих проблем. У молодежи в этом плане особая роль. Мы не хотим, чтобы проблемы будущего разъединили вас – молодых людей из разных стран мира. Наоборот, мы ждем, что вы научитесь вместе преодолевать все трудности. Этот год объявлен ООН годом креативной экономики в целях устойчивого развития. Время требует от нас выйти за рамки привычного и мыслить креативно, искать новые механизмы и форматы ",- сказал губернатор Оренбуржья.

https://ria.ru/20210827/blagoustroystvo-1747536374.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, денис паслер